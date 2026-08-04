बच्चे को किस उम्र तक मां का दूध पिलाना चाहिए? जानें स्तनपान जच्चा-बच्चा दोनों के लिए कैसे है फायदेमंद?
विशेषज्ञों का कहना है कि मां का दूध बच्चों के दिमाग को एक्टिव रखता है और उन्हें विभिन्न संक्रमणों और गंभीर बीमारियों से बचाता है...
Published : August 4, 2026 at 3:23 PM IST
शिशु के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है. पोषक तत्वों से भरपूर यह दूध बच्चों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करता है. हालांकि, आजकल कुछ माताएं काम या अन्य कारणों से कुछ ही महीनों में स्तनपान बंद कर देती हैं और फॉर्मूला मिल्क देना शुरू कर देती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करना बच्चे और मां, दोनों की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है. इसलिए स्तनपान कराने की पुरजोर सलाह दी जाती है. बच्चों और माताओं के लिए मां के दूध के क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ हैं? आइए यह भी जानें कि किस उम्र तक स्तनपान कराया जा सकता है...
स्तनपान से बच्चे को होने वाले लाभ
- हमेशा फ्रेश: यह बात सभी जानते हैं कि खाना जितना ताजा होता है, उतना ही सेहतमंद भी होता है. फ्रेश खाना हमेशा सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और जानकारों का कहना है कि यह बात बच्चों पर भी लागू होती है. मां का दूध हमेशा ताजा और बच्चे के लिए सही तापमान पर होता है. इसे पीने से बच्चे का विकास स्वस्थ तरीके से होता है.
- डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है: बच्चे के जन्म के बाद पहले चार से पांच दिनों में मां के ब्रेस्ट में बनने वाले दूध को 'मुरु मिल्क' (कोलोस्ट्रम) कहते हैं. माना जाता है कि यह दूध बच्चे को एलर्जी और इन्फेक्शन से बचाता है. यह भी कहा जाता है कि यह बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे यह उनकी हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है.
- असाधारण बुद्धिमत्ता: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक अध्ययन में कहा गया है कि स्तनपान करने वाले बच्चों का मस्तिष्क अधिक एक्टिव होता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि ऐसे बच्चे शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. इसलिए, बच्चों के अच्छे अध्ययन और भविष्य के विकास के लिए लगभग 6 महीने तक स्तनपान कराना आवश्यक है.
- पोषक तत्वों का भंडार: मां के दूध में शिशु के शरीर के लिए ज़रूरी कई पोषक तत्व होते हैं (जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट) जो शिशु के स्वस्थ विकास और बढ़त में मदद करते हैं. इसके अलावा, शिशु माँ के दूध को आसानी से पचा लेते हैं, जिससे कब्ज़ और पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचाव होता है.
- उम्र के हिसाब से वजन: बढ़ते हुए बच्चे की उम्र के अनुसार वजन बढ़ने में ब्रेस्टफीडिंग (मां का दूध पिलाना) अहम भूमिका निभाती है. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की एक स्टडी के अनुसार, मां का दूध पीने वाले शिशुओं में अस्थमा, मोटापा, टाइप 1 डायबिटीज और सडन इन्फैंट डेथ सिंड्रोम (SIDS) का खतरा कम होता है, साथ ही कान के इन्फेक्शन और पेट से जुड़ी समस्याओं की संभावना भी कम होती है.
- भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करना: nhs.uk की एक स्टडी बताती है कि स्तनपान मां और बच्चे के बीच एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाता है. इसमें बताया गया है कि स्तनपान के दौरान, बच्चा मां के प्यार और स्नेह को महसूस करता है और उसे ऐसी सुरक्षा का एहसास होता है जो किसी और जगह नहीं मिल सकता. ये साझा भावनाएं प्यार को बढ़ाती हैं (बच्चे का मां के लिए और मां का बच्चे के लिए) जिससे उनके बीच का रिश्ता और मजबूत होता है.
किस उम्र तक बच्चे को मां का दूध पिलाया जा सकता है?
छह महीने की उम्र तक के शिशु के लिए स्तनपान को पोषण का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है. छह महीने के बाद, कई माताएं अपने बच्चों को फल और आसानी से पचने वाला खाना देना शुरू कर देती हैं। हालांकि, कुछ माताएं इस बदलाव के दौरान स्तनपान बंद कर देती हैं, जिससे बच्चे को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते. इसलिए, सलाह दी जाती है कि छह महीने के बाद भी ठोस आहार के साथ-साथ बीच-बीच में स्तनपान जारी रखा जाए. स्तनपान को एक या दो साल की उम्र तक, या उससे भी ज्यादा समय तक जारी रखा जा सकता है. इस उम्र तक बच्चा दूसरा खाना खाने लगता है, लेकिन मां का दूध उसे पोषण और भावनात्मक सुरक्षा, दोनों देता रहता है.
इन लाभों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:
- विशेषज्ञों का मानना है कि स्तनपान कराने से भविष्य में कैंसर और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा काफी कम हो जाता है.
- बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में ब्रेस्टफीडिंग अहम भूमिका निभाती है.
- कई स्टडीज से पता चला है कि ब्रेस्टफीडिंग करने वाले शिशुओं के शरीर में टीके ज्यादा असरदार तरीके से काम करते हैं.
- कई स्टडीज से यह भी पता चलता है कि ब्रेस्टफीडिंग करने वाले बच्चों में आगे चलकर डायबिटीज़ होने की संभावना तीन गुना कम होती है.
मां के लिए भी बहुत फायदेमंद है स्तनपान कराना
- जानकारों का कहना है कि जब शिशु मां का दूध पीता है, तो मां के दिमाग से संकेत मिलते हैं और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है. इससे न सिर्फ दूध का बहाव बेहतर होता है, बल्कि गर्भाशय में संकुचन भी तेजी से होता है. इससे डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग को कम करने में मदद मिलती है. बता दें, डिलीवरी के बाद ज्यादा ब्लीडिंग ही माताओं की मौत का सबसे बड़ा कारण है.
- स्तनपान कराने से डिलीवरी के बाद होने वाले तनाव, डिप्रेशन और एंग्जायटी को कम करने में मदद मिल सकती है,
- स्तनपान से माताओं के लिए वजन कम करना आसान हो जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान शरीर ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.
- क्लीवलैंड क्लिनिक के एक अध्ययन में पाया गया कि दूध पीने से टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम हो जाता है.
- इसके अलावा, स्तनपान से बच्चों को बेहतर नींद आती है, और यह प्रक्रिया अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विनियमन में सहायक होती है.
- ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा स्तनपान करता है, तो मासिक धर्म थोड़ा देर से आता है, जिससे तुरंत गर्भवती होने की संभावना काफी कम हो जाती है.
- ऐसा कहा जाता है कि जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनमें स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर का खतरा कम होता है, और साथ ही उनमें हृदय रोग और ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना भी कम होती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान की जा रही है. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)