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बच्चे को किस उम्र तक मां का दूध पिलाना चाहिए? जानें स्तनपान जच्चा-बच्चा दोनों के लिए कैसे है फायदेमंद?

शिशु के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है. पोषक तत्वों से भरपूर यह दूध बच्चों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करता है. हालांकि, आजकल कुछ माताएं काम या अन्य कारणों से कुछ ही महीनों में स्तनपान बंद कर देती हैं और फॉर्मूला मिल्क देना शुरू कर देती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करना बच्चे और मां, दोनों की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है. इसलिए स्तनपान कराने की पुरजोर सलाह दी जाती है. बच्चों और माताओं के लिए मां के दूध के क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ हैं? आइए यह भी जानें कि किस उम्र तक स्तनपान कराया जा सकता है...

स्तनपान से बच्चे को होने वाले लाभ

किस उम्र तक बच्चे को मां का दूध पिलाया जा सकता है?

छह महीने की उम्र तक के शिशु के लिए स्तनपान को पोषण का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है. छह महीने के बाद, कई माताएं अपने बच्चों को फल और आसानी से पचने वाला खाना देना शुरू कर देती हैं। हालांकि, कुछ माताएं इस बदलाव के दौरान स्तनपान बंद कर देती हैं, जिससे बच्चे को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते. इसलिए, सलाह दी जाती है कि छह महीने के बाद भी ठोस आहार के साथ-साथ बीच-बीच में स्तनपान जारी रखा जाए. स्तनपान को एक या दो साल की उम्र तक, या उससे भी ज्यादा समय तक जारी रखा जा सकता है. इस उम्र तक बच्चा दूसरा खाना खाने लगता है, लेकिन मां का दूध उसे पोषण और भावनात्मक सुरक्षा, दोनों देता रहता है.