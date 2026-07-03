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गर्मी के मौसम में बढ़ रहे हैं फ्लू जैसे लक्षण और सर्दी-जुकाम, डॉक्टर से जानें इस समस्या का कारण

सर्दी और फ्लू आमतौर पर सर्दियों या मॉनसून के मौसम में लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन आजकल गर्मियों में भी यह समस्या तेजी से देखी जा रही है. डॉक्टर हाल ही में अपने क्लीनिक में एक अलग पैटर्न देख रहे हैं, भीषण गर्मी के बावजूद, मरीज सर्दियों में होने वाली बीमारियों जैसे लक्षण लेकर आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा थकान, शरीर में दर्द, कंपकंपी और आम तौर पर अस्वस्थ महसूस करना. जब बाहर भीषण गर्मी हो, तो लोग फ्लू जैसे लक्षणों की उम्मीद नहीं करते, लेकिन, लगातार हाई टेम्परेचर और गर्मी के लंबे संपर्क में रहने से शरीर के अंदरूनी तापमान और उसे रेगुलेट करने वाले नेचुरल सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. इस 'हीट स्ट्रेस' या हीट एग्जॉशन के शुरुआती लक्षणों को लोग अक्सर वायरल इन्फेक्शन, सर्दी या फ्लू समझ लेते हैं. इस संदर्भ में, आइए सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की एडिशनल डायरेक्टर डॉ. दिव्या गोपाल से जानें कि बहुत ज्यादा गर्मी में शरीर की प्रतिक्रिया को कैसे पहचानें और वायरल या मौसमी बुखार से इसका अंतर कैसे समझें...

गर्मी और फ्लू जैसे लक्षणों के बीच संबंध

'हीट एग्जॉशन' (गर्मी से बहुत ज्यादा थकान) को वायरल बीमारी समझना आसान है क्योंकि इनके शारीरिक लक्षण काफी हद तक एक जैसे होते हैं. जब आप बहुत ज्यादा गर्मी के संपर्क में आते हैं, तो स्किन तक खून पहुंचाने के लिए आपका दिल तेजी से धड़कता है, जिससे गर्मी बाहर निकल सके. शरीर को ठंडा रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है.

डॉ. दिव्या गोपाल का कहना है कि शरीर को अंदर से ठंडा रखने की इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है. जब शरीर को घंटों या दिनों तक यह कोशिश जारी रखनी पड़ती है, तो इससे पूरे शरीर में तनाव वाली प्रतिक्रिया (सिस्टमिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स) शुरू हो जाती है. इसके कारण होने वाली बहुत ज्यादा थकान, मांसपेशियों में दर्द और हल्का जी-मिचलाना भी लगभग वैसा ही होता है जैसा फ्लू वायरस से लड़ते समय शरीर में सूजन वाली प्रतिक्रिया (इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स) होती है.

इसके अलावा, हमारी आदतें भी सर्दी-जुकाम जैसा भ्रम पैदा करती हैं. बाहर की तेज गर्मी से अचानक बहुत ज्यादा एयर-कंडीशंड (AC) जगहों पर जाने से सांस लेने वाले सिस्टम को झटका लगता है. तापमान में इस तेजी से बदलाव के कारण नाक और गले की ब्लड वेसेल्स सिकुड़ सकती हैं, जिससे नाक बंद होना, नाक बहना और अचानक ठंड लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

बहुत ज्यादा गर्मी का इम्युनिटी और सेहत पर असर

डॉ. दिव्या गोपाल के अनुसार, लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने से न सिर्फ बीमारी जैसे लक्षण दिखते हैं, बल्कि यह आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है और बीमारियों से लड़ने की आपकी क्षमता को कम कर सकता है. इसकी मुख्य वजह डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) है. पसीना आने से शरीर का पानी और जरूरी मिनरल (इलेक्ट्रोलाइट्स) कम हो जाते हैं, जो कोशिकाओं के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होते हैं. जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो नाक, गले और सांस की नली की सुरक्षा करने वाली म्यूकस झिल्लियां सूखने लगती हैं. ये झिल्लियां ही पैथोजन्स से बचाव की पहली लाइन होती हैं. धूल, एलर्जी पैदा करने वाले कणों और हवा में मौजूद वायरस को रोकने के लिए जरूरी नमी न होने पर, आपको गर्मियों में होने वाली सर्दी-जुकाम और सांस के संक्रमण का खतरा ज्यादा हो जाता है.

इसके साथ ही लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने से नींद का पैटर्न भी बिगड़ जाता है. जब रात में शरीर का तापमान ठीक से कम नहीं हो पाता, तो अच्छी और आरामदायक नींद नहीं मिल पाती. समय के साथ, इस तरह लगातार थकान जमा होने से इम्युनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे रोजाना के रोगाणुओं से लड़ना मुश्किल हो जाता है.