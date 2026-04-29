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टाइप 1 और 2 की तुलना में ज्यादा गंभीर होता है टाइप 5 डायबिटीज, जानिए इसके लक्षण और कारण, किसे होता है ज्यादा खतरा?

आपने टाइप 1 और 2 डायबिटीज के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी टाइप 5 डायबिटीज के बारे में सुना है?

Type 5 diabetes is more severe than Types 1 and 2; learn about its symptoms and causes, and find out who is at the highest risk.
क्या है टाइप-5 डायबिटीज? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 29, 2026 at 11:39 AM IST

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डायबिटीज आज के समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बन गई है. यह एक 'साइलेंट किलर'की तरह काम करती है,जो शरीर के कई अंगों को धीरे-धीरे नुकसान पहुचाती है. डायबिटीज सिर्फ टाइप 1 या टाइप 2 तक ही सीमित नहीं है, यह सुनने में थोड़ा हैरानी भरा लग सकता है, लेकिन स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि डायबिटीज इन दो कैटेगरीज से कहीं आगे तक फैला हुआ है.

दिल्ली के करोल बाग स्थित अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल में एक प्रमुख आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. अली शेर का कहना है कि वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को पांच अलग-अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया है, ताकि इसका इलाज ज्यादा असरदार तरीके से किया जा सके. इनमें से एक है 'टाइप 5 डायबिटीज' (Type 5 Diabetes), जिसे 'कुपोषण-संबंधी डायबिटीज मेलिटस'(MRDM) के नाम से भी जाना जाता है. यह एक गंभीर हेल्थ क्राइसिस के रूप में उभरा है. हाल ही में, साल 2025 में, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) ने इसे आधिकारिक तौर पर डायबिटीज के टाइप 5 के रूप में मान्यता दी है.

डॉ. अली शेर (ETV Bharat)

आमतौर से, ज्यादातर लोग टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से परिचित होते हैं. खास तौर पर, टाइप 1 में शरीर इंसुलिन नहीं बनाता, जबकि टाइप 2 में शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइप 5 डायबिटीज में क्या होता है? वैज्ञानिक भाषा में, टाइप 5 डायबिटीज को अक्सर "SIDD" (Severe insulin-deficient diabetes) का एक रूप माना जाता है. यह मुख्य रूप से उन किशोरों, युवाओं और बुजुर्गों में देखा जाता है जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है या जो कम वजन के होते हैं. मतलब, यह उन किशोरों और वयस्कों में आम है जो लंबे समय से कुपोषण का शिकार रहे हैं और जिनका BMI 19 से कम होता है. इस खबर में, विस्तार से जानें कि टाइप 5 डायबिटीज क्या है, साथ ही इसके लक्षण और कारण क्या है?...

क्या है टाइप-5 डायबिटीज?
डॉ. अली शेर का कहना है कि टाइप 5 डायबिटीज, जिसे कुपोषण-संबंधी डायबिटीज भी कहा जाता है, मुख्य रूप से उन दुबले-पतले लोगों को प्रभावित करती है जो बचपन में कुपोषण का शिकार रहे थे. यह प्रकार आमतौर पर कम और मध्यम आय वाले देशों में दुबले-पतले और कुपोषित किशोरों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है. एक अनुमान के अनुसार, टाइप 5 डायबिटीज दुनिया भर में 20 से 25 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में. पिछले शोधों से यह संकेत मिला है कि कुपोषण-संबंधी डायबिटीज का कारण इंसुलिन रेजिडेंस (insulin resistance) है.

Type 5 diabetes is more severe than Types 1 and 2; learn about its symptoms and causes, and find out who is at the highest risk.
क्या है टाइप-5 डायबिटीज? (ETV Bharat)

यह ध्यान देने वाली बात है कि Type 2 डायबिटीज (जो मोटापे और इंसुलिन रेजिडेंस से जुड़ी है) के विपरीत, Type 5 डायबिटीज, पोषण की कमी के कारण पैंक्रियाज के ठीक से डेवलप न होने की वजह से होती है. Type 5 डायबिटीज वाले लोगों को पर्याप्त इंसुलिन बनाने में मुश्किल होती है. (इंसुलिन वह हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है) लेकिन, Type 2 डायबिटीज़ वाले लोगों के विपरीत, उनका शरीर इंसुलिन पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम रहता है. यह अंतर इसे Type 1 (एक ऑटोइम्यून स्थिति) और Type 2 डायबिटीज, दोनों से अलग बनाता है, Type 5 डायबिटीज वाले कई लोगों को इंसुलिन इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती और उनका इलाज मुह से ली जाने वाली दवाओं से किया जा सकता है, जिससे कम आय वाले क्षेत्रों में इलाज ज्यादा सस्ता हो जाता है.

Type 5 diabetes is more severe than Types 1 and 2; learn about its symptoms and causes, and find out who is at the highest risk.
डॉ. अली शेर (ETV Bharat)

टाइप 5 डायबिटीज किस वजह से होती है?
डॉ. अली शेर के अनुसार, टाइप 5 डायबिटीज का मुख्य कारण एक जेनेटिक म्यूटेशन है जो माता-पिता से उनके बच्चों में एक ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न में जाता है, इसका मतलब है कि इस बीमारी के होने के लिए खराब जीन की सिर्फ एक कॉपी ही काफी होती है. अगर किसी माता-पिता को MODY है, तो 50 प्रतिशत संभावना है कि उनके बच्चे को भी यह बीमारी विरासत में मिलेगी. इसके अलावा, पर्यावरण से जुड़े फैक्ट्स या जीवनशैली से जुड़ी आदतें भी इस तरह की डायबिटीज में योगदान दे सकती हैं. यह एक जेनेटिक बीमारी है जो पैंक्रियाज के काम करने के तरीके या सेल्यूलर लेवल पर इंसुलिन के उत्पादन पर असर डालती है. डॉ. अली शेर का कहना है कि सीमित संसाधनों वाले माहौल में रहने वाले बच्चे और युवा, या जो लोग लंबे समय से पोषण के असंतुलन से जूझ रहे हैं, उन्हें इस स्थिति का खतरा ज्यादा हो सकता है. एक बड़ी चिंता यह है कि इसके लक्षणों को नजरअंदाज किया जा सकता है

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डॉ. अली शेर (ETV Bharat)

क्या कुपोषण मां के गर्भ में ही शुरू हो जाता है?
इस विषय पर शोध कर रहे डॉक्टरों के अनुसार, यदि गर्भ में विकास के दौरान भ्रूण को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, तो बाद के जीवन में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है, लंबे समय तक, कई भारतीय कठिन परिश्रम, औपनिवेशिक शासन और अकाल के कारण कुपोषण से पीड़ित रहे. हालांकि, पिछले 50 वर्षों में (तेज शहरी विकास के साथ-साथ) अधिक भोजन करना भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है. जब किसी बच्चे को जन्म से पहले या तो अपर्याप्त या अत्यधिक पोषण मिलता है और बाद में जीवन में उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है. इसके विपरीत, यदि कोई बच्चा जन्म से पहले और बाद (दोनों समय) कुपोषित रहता है, तो उसे (Malnutrition-related diabetes) हो सकता है. एक ऐसी स्थिति जिसे अब 'टाइप 5 डायबिटीज' कहा जाता है. इसे इस तरह समझा जा सकता है कि गर्भावस्था के दौरान मां का कुपोषित होना गर्भस्थ शिशु के अग्न्याशय (pancreas) के विकास को बाधित करता है, जिसके परिणामस्वरूप टाइप 5 डायबिटीज हो जाता है.

आनुवंशिक कारणों का कोई सबूत नहीं: विशेषज्ञों के अनुसार, एशियाई भारतीयों में पाए जाने वाले डायबिटीज के इस अनोखे प्रकार में ऑटोएंटीबॉडीज या जेनेटिक कारणों का कोई सबूत नहीं है.

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टाइप 5 डायबिटीज (ETV Bharat)

टाइप 5 डायबिटीज का पता कैसे लगाया जाता है?
टाइप 5 डायबिटीज या गंभीर इंसुलिन-कमी वाले डायबिटीज (SIDD) के निदान में Diagnostic Evaluation और ब्लड टेस्ट दोनों शामिल हैं. टाइप 5 डायबिटीज का पता लगाने के लिए डॉक्टर यहां दिए गए कुछ टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें शामिल है..

  • ब्लड शुगर जांच
  • HbA1c ग्लाइकेडेट हीमोग्लोबिन जांच
  • ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस जांच (OGTT)
  • रैंडम ब्लड शुगर जांच (RBS)
  • इंसुलिन जांच
  • लिपिड प्रोफाइल जांच
  • बॉडि स्कैन-शरीर के स्कैन से अक्सर बहुत कम फैट स्टोर का पता चलता है. पोषण संबंधी आकलन प्रोटीन, जिंक और विटामिन ए जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी दिखाते हैं, जो अग्नाशय के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं.

टाइप 5 डायबिटीज के लक्षण क्या हैं?

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टाइप 5 डायबिटीज से बच के! (ETV Bharat)
डॉ. अली शेर का कहना है कि इस टाइप के लक्षण अन्य प्रकार के डायबिटीज से मिलते-जुलते हो सकते हैं:
  • बहुत ज्यादा प्यास लगना और पेशाब आना
  • थकान
  • वजन कम होना
  • बच्चों में देरी से विकास
  • बार-बार इंफेक्शन होना

टाइप 5 डायबिटीज को विशिष्ट बनाने वाली बात यह है कि इसके लक्षण आमतौर पर कुपोषित व्यक्तियों में होते हैं जिनके शरीर में फैट का भंडार बहुत कम या बिलकुल नहीं होता है, तथा जो अक्सर सीमित संसाधनों वाले वातावरण में रहते हैं. टाइप 5 मधुमेह से पीड़ित लोगों का वजन आमतौर पर कम होता है—उनका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 18.5 से कम होता है. उनमें क्रोनिक कुपोषण के लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि

  • कंकाल की वृद्धि बाधित होना
  • पैरोटिड (लार ग्रंथि) का आकार बढ़ना
  • त्वचा और या सिर के बालों में परिवर्तन

टाइप 5 डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल कितना होता है?
डॉ. अली शेर के मुताबिक, टाइप 5 डायबिटीज को स्पेसिफिक ब्लड शुगर थ्रेसहोल्ड की तुलना में इंसुलिन की कमी से अधिक परिभाषित किया जाता है. हालांकि, रोगियों को निम्न अनुभव हो सकता है: जैसे कि...

  • प्रमुख रूप से बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल अक्सर 200 mg/dL से अधिक होता है
  • गंभीर मामलों में, ग्लूकोज 350 mg/dL से अधिक हो सकता है
  • हालांकि, केवल हाई ब्लड शुगर लेवल ही इस प्रकार को परिभाषित नहीं करता है - इंसुलिन की कमी और कुपोषण की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण हैं.

(डिस्क्लेमर सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है. ईटीवी भारत जानकारी या वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई समर्थन नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लें.)

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