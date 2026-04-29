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टाइप 1 और 2 की तुलना में ज्यादा गंभीर होता है टाइप 5 डायबिटीज, जानिए इसके लक्षण और कारण, किसे होता है ज्यादा खतरा?

क्या है टाइप-5 डायबिटीज? ( ETV Bharat )