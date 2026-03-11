ETV Bharat / health

मोमोज खाने से 2 बच्चों की मौत, एक्सपर्ट से जानें कि यह कैसे हो सकता है जानलेवा

मोमोज और सोया चाप खाने के बाद एक भाई-बहन की मौत हो गई. इस घटना से इलाके में मातम छाया है, जानें मोमोज खाना कैसे...

2 children die after eating momos; learn from experts how this can be fatal.
मोमोज खाने से 2 बच्चों की मौत, एक्सपर्ट से जानें कि यह कैसे हो सकता है जानलेवा (IANS)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 11, 2026 at 12:14 PM IST

अगर आपका बच्चा मोमोज या सोया चाप खाता है, तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है. ये पसंदीदा डिश जानलेवा हो सकती हैं. पंजाब के तरनतारन में एक ही परिवार के दो बच्चों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई. छह और नौ साल के भाई-बहन अचानक बीमार पड़ गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया है. मरने वाले बच्चों की पहचान छह साल के आरव और उसकी नौ साल की बहन दानिका के रूप में हुई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 40 साल के विशाल (बच्चों के पिता) ने अपने बच्चों के कहने पर एक रेहड़ी वाले से मोमोज और सोया चाप खरीदे थे. बच्चों ने रात करीब 8 बजे उन्हें खा लिया. हालांकि, दो घंटे बाद, रात करीब 10 बजे, वे दोनों एक साथ बीमार पड़ गए. उन्हें उल्टी और बेचैनी हुई. परिवार उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले गया. डॉक्टरों ने बच्चों का इलाज किया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई. तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका.

इस खबर के सामने आने के बाद अब सवाल उठता है कि क्या सच में मोमोज जानलेवा हो सकती है? यदि हां तो कैसे? आज इस खबर में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेनुका माइनदे से जानिए कि मोमोज, सोया चाप जैसे फास्ट फूड कैसे जानलेवा हो सकते हैं...

2 children die after eating momos; learn from experts how this can be fatal.
मोमोज खाने से 2 बच्चों की मौत, एक्सपर्ट से जानें कि यह कैसे हो सकता है जानलेवा (GETTY IMAGES)


मोमोज कई बीमारियों को बुलावा देते हैं
न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेणुका मिंडे के अनुसार, मोमोज पसंद करने वालों को इसके गंभीर हेल्थ रिस्क के बारे में भी पता होना चाहिए. मोमोज की बाहरी परत में मैदा होता है. मैदा सीधे हमारे लिवर पर असर डालता है, जिससे फैटी लिवर की समस्या होती है. इनके साथ मिलने वाली लाल चटनी भी कम खतरनाक नहीं होता है. लाल चटनी में सोडियम बहुत ज्यादा होता है, जो दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण है. इसके अलावा, ज्यादातर मोमोज बेचने वाले दुकानदार तलने के लिए खराब क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करते हैं, जिससे खून की नसें ब्लॉक हो सकती हैं. यही वजह है कि आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं. लंबे समय तक मोमोज खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

मोमोज कैसे जानलेवा हो सकते हैं
न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेणुका मिंडे के अनुसार, मोमोज मुख्य रूप से अपनी बहुत ज्यादा मसालेदार सॉस, खराब क्वालिटी की चीजों (जैसे बासी पत्तागोभी या मीट) और मैदे की वजह से जानलेवा हो सकते हैं. इससे पेट में गंभीर इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और दम घुटने जैसी समस्या हो सकती है, जिससे मौत भी हो सकती है.

मोमोज खाने के दुष्प्रभाव

  • पाचन संबंधी समस्याएं: मोमोज की बाहरी परत मैदे की बनी होती है. मैदे को पचने में समय लगता है और यह आंतों में चिपक भी जाता है. इससे पेट की समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज और भारीपन हो सकता है। इसलिए, पेट की बीमारियों से परेशान लोगों के लिए मोमोज खाना नुकसानदायक हो सकता है.
  • मोटापा: मोमोज में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें रोज खाने से वजन बढ़ सकता है. मोटापा आजकल एक गंभीर समस्या है. मोटापे से कई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. इसलिए, वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों को मोमोज खाने से बचना चाहिए. मोमोज का स्वाद बढ़ाने के लिए उनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाया जाता है. मोनोसोडियम ग्लूटामेट न सिर्फ़ मोटापे का खतरा बढ़ाता है बल्कि पसीना आना, दर्द, हार्ट रेट बढ़ना और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी हेल्थ प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है.
  • हड्डियां खोखली होती हैं: मोमोज बनाने में रिफाइंड आटे का इस्तेमाल होता है, जिससे सिर्फ डेड स्टार्च बचता है. इस प्रोटीन-फ्री आटे का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक है. इसके अलावा, इसके एसिडिक नेचर के कारण, यह हड्डियों से कैल्शियम निकालता है, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं. मैदा पचाने में भी मुश्किल होता है, जिससे आंतों में रुकावट हो सकती है.
  • इंफेक्शन: कई मोमो शॉप्स में मोमोज को बाहर धूल और धूप में पकाया जाता है. उन्हें एक ही तेल में बार-बार तला जाता है. इसके अलावा, बाजार की सब्जियां अक्सर खराब क्वालिटी की होती हैं और उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं. अगर उन्हें धोया न जाए, तो कई खतरनाक बैक्टीरिया शरीर में जा सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, भीड़-भाड़ वाले स्ट्रीट फ़ूड वेंडर्स में सब्जियां ठीक से नहीं धोई जाती हैं. इसके अलावा, मोमो शॉप्स में अक्सर साफ-सफाई की कमी होती है. इससे बैक्टीरिया और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. नतीजतन, इनसे पेट की बीमारियां, पेट की समस्याएं और डायरिया हो सकता है.
  • खतरनाक टेपवर्म: वेज मोमोज में पत्तागोभी भरी होती है. अगर पत्तागोभी को ठीक से नहीं पकाया गया, तो उसमें टेपवर्म स्पोर्स हो सकते हैं. अगर टेपवर्म के अंडे गलती से ब्लडस्ट्रीम में चले जाते हैं, तो वे दिमाग की नसों तक पहुंच सकते हैं, जिससे दिमाग से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और इंफेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है. जिससे मौत भी हो सकती है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)

