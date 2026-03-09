ETV Bharat / health

रामनगर की तृप्ति शर्मा सिखा रहीं योग, देश ही नहीं विदेशों में भी फैला रहीं सेहत का संदेश

तृप्ति शर्मा ने योग की शिक्षा कुमाऊं यूनिवर्सिटी से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने योग थेरेपी में और अधिक विशेषज्ञता हासिल करने के लिए ऋषिकेश और लखनऊ से थेरेपिस्ट का कोर्स भी किया, लगातार सीखने और अभ्यास के बाद उन्होंने योग को अपने करियर के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला किया.

रामनगर की तृप्ति शर्मा आज योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं. तृप्ति के पति विशाल शर्मा भारतीय सेना में तैनात हैं और वर्तमान में जम्मू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ तृप्ति ने योग को अपने जीवन का मिशन बना लिया है.

रामनगर : नैनीताल जिले के रामनगर की रहने वाली तृप्ति शर्मा उन महिलाओं में शामिल हैं, जिन्होंने अपने हुनर और मेहनत से समाज में एक अलग पहचान बनाई है. योग को अपना जीवन बनाकर तृप्ति न सिर्फ स्थानीय लोगों को स्वस्थ रहने का मंत्र दे रही हैं, बल्कि ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से देश-विदेश में भी सैकड़ों लोगों को योग सिखाकर उन्हें निरोग बना रही हैं.

पिछले लगभग दो वर्षों से तृप्ति रामनगर में योग सेंटर संचालित कर रही हैं. यहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग योग सीखने के लिए पहुंचते हैं. तृप्ति बताती हैं कि अब तक वह 5,000 से अधिक लोगों को योग का प्रशिक्षण दे चुकी हैं. वर्तमान में उनके पास रोजाना करीब 100 लोग योग करने के लिए आते हैं. इसके अलावा तृप्ति ऑनलाइन योग क्लासेज के माध्यम से भी लोगों को प्रशिक्षण दे रही हैं. उनकी ऑनलाइन क्लासेज में न सिर्फ भारत के अलग-अलग शहरों बल्कि विदेशों से भी लोग जुड़ रहे हैं.

तृप्ति शर्मा (ETV Bharat)

तृप्ति बताती हैं कि उनकी ऑनलाइन क्लासेज में एनसीआर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, आगरा जैसे शहरों के साथ-साथ सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका के करीब 50 लोग नियमित रूप से योग सीख रहे हैं. उनके अनुसार योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है.

तृप्ति मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली हैं और पिछले करीब 12 वर्षों से रामनगर में रहकर लोगों को योग सिखा रही हैं. उनकी एक आठ वर्ष की बेटी भी है. परिवार की जिम्मेदारियों के बीच वह योग को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए हुए हैं.

रामनगर की तृप्ति शर्मा सिखा रहीं योग (ETV Bharat)

तृप्ति के यहां योग सीखने आने वाली कई महिलाएं बताती हैं कि पहले वे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं, लेकिन योग करने के बाद उनकी सेहत में काफी सुधार आया है. उनका कहना है कि तृप्ति शर्मा ने उन्हें योग के ऐसे अभ्यास सिखाए, जिनसे आज वे पहले से ज्यादा स्वस्थ और फिट महसूस करती हैं. आज तृप्ति शर्मा न सिर्फ एक योग प्रशिक्षक हैं, बल्कि समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाली एक प्रेरणादायक महिला भी बन चुकी हैं.

