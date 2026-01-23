ETV Bharat / health

गंभीर बीमारियों से बचने के लिए साल एक बार जरूर करवाएं यह ब्लड टेस्ट, जानिए ये क्यों है जरूरी?

कंप्लीट ब्लड काउंट (CBC): एक रूटीन कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट आपके खून में हर मुख्य सेल के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के लेवल को मापता है, जिसमें शामिल हैं.

यहां कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट की लिस्ट दी गई है जो अच्छी सेहत बनाए रखने और छिपी हुई स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं...

ब्लड टेस्ट आपकी पूरी हेल्थ और सेहत की एक जरूरी तस्वीर दिखाते हैं. ये टेस्ट बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा गंभीर स्टेज तक पहुंचने से रोका जा सकता है. ये आपको यह समझने में भी मदद कर सकते हैं कि आपका शरीर मौजूदा बीमारियों के लिए अलग-अलग इलाज पर कितनी अच्छी तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है.

रेगुलर ब्लड टेस्ट आपकी पूरी हेल्थ पर नजर रखने का एक जरूरी तरीका है. रेगुलर टेस्ट करवाने से आपको यह ट्रैक करने में मदद मिलती है कि उम्र बढ़ने के साथ आपका शरीर कैसे बदलता है और आप अपनी हेल्थ के बारे में सोच-समझकर फैसले ले पाते हैं.

लिवर पैनल

एक लिवर पैनल या लिवर फंक्शन टेस्ट लिवर द्वारा बनाए गए अलग-अलग पैरामीटर्स जैसे एंजाइम, प्रोटीन और अन्य पदार्थों की जांच करता है. लिवर फंक्शन टेस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मानों में शामिल हैं.

एल्ब्यूमिन

एल्कलाइन फॉस्फेटेस (ALP)

एलानिन एमिनोट्रांसफेरेज (ALT)

एस्पार्टेट एमिनोट्रांसफेरेज (AST)

बिलीरुबिन : इन घटकों का बढ़ा हुआ स्तर फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस आदि जैसी लिवर की बीमारियों का संकेत दे सकता है, जबकि कम ALP स्तर हड्डियों के मेटाबॉलिक विकारों का एक डायग्नोस्टिक मार्कर हो सकता है.

लिपिड पैनल: यह टेस्ट खून में अलग-अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल और संबंधित फैट के लेवल को मापता है. इसमें आमतौर पर शामिल होते हैं:

HDL या "अच्छा" कोलेस्ट्रॉल

LDL या "खराब" कोलेस्ट्रॉल

ट्राइग्लिसराइड्स

टोटल कोलेस्ट्रॉल.

थायरॉइड फंक्शन: थायरॉइड पैनल, या थायरॉइड फंक्शन टेस्ट, यह जांचता है कि आपका थायरॉइड कुछ खास हार्मोन कैसे बना रहा है और उन पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है. इसमें शामिल हैं...

ट्राइआयोडोथायरोनिन (T3): यह हार्मोन, T4 के साथ मिलकर, आपकी हार्ट रेट और शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है.

थायरोक्सिन (T4): T3 के साथ मिलकर, यह हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है.

थायरॉइड-स्टिम्युलेटिंग हार्मोन (TSH): यह हार्मोन आपके थायरॉइड द्वारा जारी किए गए हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करता है.

इन हार्मोन के असामान्य लेवल से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि प्रोटीन का लेवल कम होना, थायरॉइड बढ़ने की बीमारियां, और सेक्स हार्मोन का असामान्य लेवल, जिसमें टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन शामिल हैं.

डायबिटीज पैनल: डायबिटीज के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट में फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज (FPG), खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज, और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन (HbA1c) टेस्ट शामिल हैं. आपके डॉक्टर आपके टेस्ट के नतीजों को देखेंगे और तय करेंगे कि आपका ब्लड शुगर कितना कंट्रोल में है. HbA1c टेस्ट शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को मापता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से डायबिटीज वाले लोगों में ब्लड शुगर कंट्रोल की निगरानी के लिए किया जाता है. यह संभावित डायबिटीज या प्री-डायबिटीज का पता लगाने में भी मदद कर सकता है.

जरूरी पोषक तत्वों के लिए टेस्ट: ब्लड टेस्ट जो शरीर में कुछ पोषक तत्वों, जैसे आयरन, विटामिन D, विटामिन B12 और मैग्नीशियम के लेवल का पता लगाते हैं, वे जरूरी हैं क्योंकि ये शरीर के सही कामकाज के लिए बहुत जरूरी हैं. ज्यादातर लोगों में कई वजहों से इन पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए इन लेवल का पता लगाना और जब वे कम हों तो उन्हें सप्लीमेंट के जरिए पूरा करना जरूरी है. इन पोषक तत्वों को सप्लीमेंट के जरिए लेने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, गिरने का खतरा, फ्रैक्चर और तेज या क्रोनिक पेन.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)