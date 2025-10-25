ETV Bharat / health

स्टेमिना और फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए एक महीने तक इस चीज के साथ करें अंजीर का सेवन, विशेषज्ञों ने दी राय

अंजीर दुनिया भर में खाया जाने वाला एक सूखा फल है. इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है और यह कई तरह की बीमारियों के इलाज में भी मददगार साबित हो सकता है. अंजीर हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है और लोग इसे कई तरह से अपने आहार में शामिल करते हैं. हजारों साल पहले, कई सभ्यताओं ने इसका इस्तेमाल यौन उत्तेजक (Sexual stimulants) के रूप में किया था. मिस्रवासियों ने इसके इस्तेमाल की शुरुआत की और इसके लाभकारी गुणों की खोज के बाद, फारसी और मुगल राजाओं ने भी इसे अपनाया.

बेहतर स्टेमिना और फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इस तरह खाएं अंजीर

आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. नहुष कुंटे का कहना है कि अंजीर को कच्चा खाना यौन स्वास्थ्य और शक्ति के लिए चमत्कारी साबित हो सकता है, लेकिन इसे दूध में पकाकर खाने से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है. सोने से पहले एक महीने तक इस दूध का सेवन करने से यौन क्षमता में सुधार होता है. दरअसल, अंजीर में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन और मिनरल होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं. इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य को कई तरह से बेहतर बना सकते हैं.

डॉ. नहुष कुंटे अनुसार, पुरुष शक्ति बढ़ाने के लिए अंजीर का सेवन किसी भी रूप में किया जा सकता है. कुछ लोग अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर अगली सुबह खाते हैं. कुछ लोग इसे सूखे मेवे के रूप में अपने आहार में शामिल करना पसंद करते हैं. अगर कोई पुरुष अपनी मर्दाना शक्ति बढ़ाना चाहता है, तो वह दूध में भिगोए हुए अंजीर का सेवन कर सकता है. इससे सहनशक्ति बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. यहां तक कि इसका प्रजनन क्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. अंजीर में कई जरूरी विटामिन और खनिज होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, पोटैशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और आयरन शामिल हैं. ये पोषक तत्व ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी हैं.

अंजीर खाने के फायदे

हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है: अंजीर में पाया जाने वाला पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में लाभकारी होता है. डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को अपने आहार में अंजीर शामिल करने की सलाह देते हैं.

पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है: कब्ज से पीड़ित लोगों के लिए अंजीर एक प्रभावी सोर्स है. इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है. यह मल त्याग को सुचारू रूप से करने और कब्ज से छुटकारा पाने में मदद करता है. इसके अलावा, अंजीर पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में भी मदद करता है.