सोते समय हार्ट अटैक से बचने के लिए इस 19-सेकंड के 'रूल' को जरूर करें फॉलो, जानिए यह कैसे करता है काम
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस 19-सेकंड 'रूल' को फॉलो करने से न सिर्फ अच्छी नींद आती है बल्कि दिल भी मजबूत होता है. जानें...
Published : February 20, 2026 at 11:31 AM IST
हार्ट अटैक कब आएगा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इससे बचने के कई तरीके हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोते समय भी हार्ट अटैक आ सकता है. हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचने के लिए रेगुलर चेकअप जरूरी है. तो, इस खबर में, आइए सोते समय हार्ट अटैक से बचने के तरीकों के बारे में जानें...
जब शरीर नींद में आराम कर रहा होता है, तब भी दिल काम करता रहता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नींद के दौरान ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट आमतौर पर धीमी हो जाती है. हालांकि, कभी-कभी आर्टरीज में ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर या इर्रेगुलर हार्टबीट जैसी प्रॉब्लम्स से नींद के दौरान हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, ऐसा कहा जाता है कि स्लीप एपनिया जैसी नींद की बीमारियों से परेशान लोगों को नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट के कारण दिल पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है.
इन तरीकों को आजमाकर हार्ट अटैक से बचा जा सकता है
- सांस लें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने से पहले धीमी, गहरी सांस लेने से मन और शरीर शांत रहता है, स्ट्रेस कम होता है और हार्ट रेट कम होता है. ऐसा करने से ब्लड प्रेशर कम होता है, दिल में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होता है और नींद अच्छी आती है. रेगुलर गहरी सांस लेने से इर्रेगुलर हार्टबीट का खतरा भी कम हो सकता है.
- कैसे करें प्रैक्टिस: एक्सपर्ट्स सोने से पहले गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, जैसे कि डायाफ्रामिक ब्रीदिंग या 4-7-8 रूल. इसका मतलब है 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लेना, 7 सेकंड के लिए रोकना और 8 सेकंड के लिए सांस बाहर छोड़ना. क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी में पाया गया कि रेगुलर इस रूल को फॉलो करने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोते समय हार्ट अटैक से बचने के कुछ जरूरी तरीके हैं. उनका कहना है कि इसमें आमतौर पर लाइफस्टाइल में बदलाव और खाने-पीने की आदतों जैसी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है.
- बैलेंस्ड डाइट: एक्सपर्ट फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अंडे, मीट और कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट खाने की सलाह देते हैं. वे नमक, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और चीनी कम करने की भी सलाह देते हैं.
- रेगुलर एक्सरसाइज: एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेगुलर एक्सरसाइज वजन मैनेज करने, ब्लड प्रेशर कम करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है. वे रोजाना कम से कम 30 मिनट हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, जैसे चलना, साइकिल चलाना या स्विमिंग करना शामिल है.
- स्ट्रेस कम करें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि योग, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस मैनेज करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय तक स्ट्रेस दिल की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है.
- पूरी नींद लें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि नींद की कमी या स्लीप एपनिया जैसी नींद की बीमारियों से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. वे हर रात 7 से 8 घंटे की आरामदायक नींद लेने की सलाह देते हैं. वे हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करने का सुझाव देते हैं. स्लीप फाउंडेशन की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रात में सात घंटे से कम सोते हैं, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है.
- स्मोकिंग और शराब से बचें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्मोकिंग हार्ट अटैक के मुख्य कारणों में से एक है. स्मोकिंग छोड़ने से दिल की बीमारी का खतरा काफी कम हो जाता है. मायोक्लिनिक का कहना है कि तंबाकू में मौजूद केमिकल्स दिल और ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और सिगरेट का धुआं खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ज्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे दिल को नुकसान हो सकता है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)