सोते समय हार्ट अटैक से बचने के लिए इस 19-सेकंड के 'रूल' को जरूर करें फॉलो, जानिए यह कैसे करता है काम

हार्ट अटैक कब आएगा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इससे बचने के कई तरीके हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोते समय भी हार्ट अटैक आ सकता है. हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचने के लिए रेगुलर चेकअप जरूरी है. तो, इस खबर में, आइए सोते समय हार्ट अटैक से बचने के तरीकों के बारे में जानें...

जब शरीर नींद में आराम कर रहा होता है, तब भी दिल काम करता रहता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नींद के दौरान ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट आमतौर पर धीमी हो जाती है. हालांकि, कभी-कभी आर्टरीज में ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर या इर्रेगुलर हार्टबीट जैसी प्रॉब्लम्स से नींद के दौरान हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, ऐसा कहा जाता है कि स्लीप एपनिया जैसी नींद की बीमारियों से परेशान लोगों को नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट के कारण दिल पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है.