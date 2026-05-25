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थायरॉइड के कारण बढ़ सकता है हार्ट फेलियर का खतरा, जानिए इसे कंट्रोल में रखना क्यों है जरूरी

महिलाओं में थायरॉइड की समस्याएं काफी आम हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि जीवनशैली में बदलाव करके इन समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है.

Thyroid issues can increase the risk of heart failure; learn why keeping it under control is essential.
थायरॉइड के कारण बढ़ सकता है हार्ट फेलियर का खतरा, जानिए इसे कंट्रोल में रखना क्यों है जरूरी (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 25, 2026 at 5:46 PM IST

6 Min Read
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लाइफस्टाइल में बदलाव, खान-पान की आदतें और फिजिकल एक्टिविटी की कमी जैसे कई कारणों से आजकल हमें कई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हैं. खासकर महिलाओं को थायरॉइड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा परेशान करती हैं. जाने-माने डायबिटीज स्पेशलिस्ट पी.वी. राव का कहना है कि यह प्रॉब्लम महिलाओं में कई तरह की तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है. इस खबर में जानते हैं कि थायरॉइड की वजह से कौन-कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं...

हमारे शरीर में कई ऑर्गन और डिपार्टमेंट होते हैं. इनमें से थायरॉइड ग्लैंड का रोल बहुत अहम होता है. थायरॉइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में सबसे अहम रोल निभाता है. थायरॉइड एक तितली के आकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है जो गर्दन के निचले हिस्से में होती है. यह मुख्य रूप से दो हार्मोन बनाती है (T_3) (ट्राईआयोडोथायोनिन) और (T_4) (थायरॉक्सिन). ये हार्मोन शरीर के लगभग हर अंग के काम, एनर्जी लेवल और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि थायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल ज्यादा या कम होने पर कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं.

Thyroid issues can increase the risk of heart failure; learn why keeping it under control is essential.
थायरॉइड के कारण बढ़ सकता है हार्ट फेलियर का खतरा, जानिए इसे कंट्रोल में रखना क्यों है जरूरी (GETTY IMAGES)

एक्सपर्ट्स का कहना है कि थायरॉइड की प्रॉब्लम को दो तरह से बांटा जा सकता है. अगर थायरॉइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लगे, तो इस कंडीशन को हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं, और अगर थायरॉइड हार्मोन नॉर्मल लेवल से कम बनने लगे, तो इसे हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं.

हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण

  • थायरॉइड की बीमारी से परेशान लोगों को आमतौर पर बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है.
  • थायरॉइड हार्मोन का लेवल कम होने पर वजन बढ़ता है.
  • बहुत ज्यादा बाल झड़ना.
  • बहुत पसीना आना.
  • थायरॉइड की बीमारी के सबसे आम लक्षणों में से एक गर्दन में सूजन है. यह सूजन थायरॉइड ग्लैंड में बदलाव की वजह से होती है.
  • थायरॉइड की समस्या होने पर हमारे शरीर का टेम्परेचर बदल जाता है. यह अचानक बढ़ या घट सकता है. नॉर्मल मौसम में भी बहुत ठंडा या बहुत गर्म लग सकता है.
  • स्किन ड्राई हो जाती है.
  • नाखून भी कमजोर हो जाते हैं.
  • पैर और हाथ अक्सर सुन्न हो जाते हैं.
  • हाथों में झुनझुनी महसूस होना.
  • कब्ज
  • पीरियड्स का असामान्य होना

हाइपरथायरायड के लक्षण

Thyroid issues can increase the risk of heart failure; learn why keeping it under control is essential.
थायरॉइड के कारण बढ़ सकता है हार्ट फेलियर का खतरा, जानिए इसे कंट्रोल में रखना क्यों है जरूरी (GETTY IMAGES)
  • जब शरीर में थायरॉइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो शरीर का वजन अचानक कम हो जाता है.
  • मसल्स कमजोर हो जाती हैं. हाथ कमजोर हो जाता है.
  • आंखों की समस्याएं
  • डायरिया
  • महिलाओं में थायरॉइड की बीमारी पीरियड्स के साइकिल पर असर डालती है, जिससे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं.
  • हाइपोथायरायडिज्म से शरीर में फैट बढ़ सकता है और हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है.
  • कुछ मामलों में, हार्मोन की कमी से बेहोशी भी हो सकती है.
  • डॉ. पी.वी. राव कहते हैं कि हाइपरथायरायडिज्म से पीड़ित लोग अगर सावधान न रहें तो उन्हें हार्ट की समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए इस समस्या से पीड़ित लोगों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और बताई गई दवाएं रोज लेनी चाहिए.

इस तरह करें थायरॉइड को कंट्रोल

एक्टिव रहें: आजकल, फिजिकल एक्टिविटी की कमी कई बीमारियों की वजह बन रही है और थायरॉइड की दिक्कतें भी उनमें से एक हैं. इसलिए, आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए. इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और आपका मूड भी अच्छा होगा, साथ ही आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा. इसके अलावा, अपनी मसल्स को मजबूत करने के लिए हफ्ते में 2-3 बार जरूर एक्सरसाइज करें, इससे आपके शरीर में थायरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा.

आयोडीन वाला नमक: शरीर में थायरॉइड ग्लैंड के काम को बेहतर बनाने में आयोडीन का अहम रोल होता है. इसलिए, थायरॉइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी आयोडीन वाला नमक अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. ध्यान रखें कि इसे कम मात्रा में ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं. इसी तरह, एक्सपर्ट्स का कहना है कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर फल और सब्जियां खूब खानी चाहिए. ये भी थायरॉइड ग्लैंड की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं.

प्रोसेस्ड फूड से बचें: इनमें नुकसानदायक फ़ैट, शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं. ये थायरॉइड ग्लैंड के काम पर असर डाल सकते हैं. इसलिए, एक्सपर्ट्स जितना हो सके प्रोसेस्ड फ़ूड से बचने की सलाह देते हैं. इसी तरह, वे मीठे ड्रिंक्स, मिठाइयों और मीठी डिशेज का सेवन कम करने की सलाह देते हैं.

स्ट्रेस कम करें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रेस भी थायरॉइड की प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण है. इसलिए, वे स्ट्रेस कम करने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योग करने की सलाह देते हैं. ये थायरॉइड फंक्शन के लिए फायदेमंद हैं. इसके साथ ही, थायरॉइड ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए हर दिन 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए. पूरी नींद हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है.

आखिर में, इन सबके साथ, आपको अपने शरीर के रिएक्शन, एनर्जी लेवल, मूड, वजन और थायरॉइड से जुड़े दूसरे लक्षणों पर लगातार नजर रखनी चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको उस समय कोई चिंता हो तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी जानकारी रिसर्च और एक्सपर्ट की सलाह पर आधारित है. ETV भारत किसी भी तरह से इस जानकारी का समर्थन नहीं करता है. कृपया इस पर अमल करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)

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