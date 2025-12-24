पालक-चिकन करी खाने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, जानें ये चीजें क्यों बढ़ाती हैं फूड पॉइजनिंग का खतरा
Published : December 24, 2025 at 7:47 PM IST
ओडिशा के ढेंकनाल जिले से फूड पॉइजनिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की चिकन करी, चावल और पालक खाने के बाद मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ितों ने अपने घर पर खाना खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई. इसके बाद उन्हें अंगुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल (DHH) में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. माना जा रहा है कि मौत की वजह फूड पॉइजनिंग है, और मामले की जांच चल रही है.
अगर सच में फूड पॉइजनिंग मौत की वजह है, तो इस दुखद खबर ने एक बार फिर एक गंभीर लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या की ओर ध्यान खींचा है. बता दें कि चिकन और पालक दोनों ही पौष्टिक भोजन हैं, लेकिन अगर उन्हें ठीक से साफ नहीं किया जाएं, ठीक से पकाया और रखा न किया जाए, तो ये जहरीला और जानलेवा हो सकते हैं. इस खबर के माध्यम से जानें कि किन वजहों से इन खाद्य पदार्थों से फूड पॉइजनिंग हो सकता है और पोषण विशेषज्ञ का क्या कहना है?
फूड पॉइजनिंग क्या है?
फूड पॉइजनिंग एक तरह की फूडबोर्न बीमारी है, जो कुछ खाने या पीने से होती है. यह खाने या पीने की चीजों में मौजूद कीटाणुओं या दूसरे नुकसानदायक चीजों से होती है. फूड पॉइजनिंग के लक्षणों में अक्सर पेट खराब होना, दस्त और उल्टी शामिल हैं. लक्षण आमतौर पर दूषित खाना खाने के कुछ घंटों या दिनों के अंदर शुरू हो जाते हैं. ज्यादातर लोगों को फूड पॉइजनिंग से हल्की बीमारी होती है और वे बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं. हालांकि, कभी-कभी फूड पॉइजनिंग से गंभीर बीमारी या दिक्कतें हो सकती हैं.
बहुत से लोग अक्सर फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह जानलेवा हो सकती है. पोषण विशेषज्ञ डॉ. सुचरिता सेनगुप्ता ने बताया है कि पालक और चिकन से फूड पॉइजनिंग का खतरा कैसे बढ़ सकता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए.
चिकन से कैसे हो सकता है फूड पॉइजनिंग?
पालक से कैसे हो सकता है फूड पॉइजनिंग?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि पालक से होने वाली फूड पॉइज़निंग मुख्य रूप से दूषित पानी, मिट्टी या जानवरों के मल से बैक्टीरिया (जैसे ई. कोलाई और साल्मोनेला) के फैलने के कारण होती है, जो उगने या संभालने के दौरान होता है. इसका असर अक्सर कच्चे पालक पर होता है क्योंकि इसे बिना पकाए खाया जाता है, जबकि पकाने से ये कीटाणु मर जाते हैं. वायरस (जैसे नोरोवायरस) और पैरासाइट, साथ ही संभावित केमिकल अवशेष भी पालक को दूषित कर सकते हैं, इसलिए जोखिम को कम करने के लिए अच्छी तरह से धोना बहुत जरूरी है
इस बात पर जरूर दे ध्यान
डॉक्टरों का कहना है कि जब चिकन और पालक जैसी चीजों को एक साथ पकाया जाता है, तो खतरा और भी बढ़ जाता है. उदाहरण के लिए, अगर पालक को उसी चाकू या कटिंग बोर्ड पर काटा जाता है जिसका इस्तेमाल कच्चे चिकन के लिए किया गया था, या उसी सिंक में धोया जाता है जहां कच्चा चिकन धोया गया था, तो बैक्टीरिया आसानी से फैल सकते हैं. इसके अलावा, पके हुए खाने को अधिक समय तक बाहर रखने या उसे ठीक से फ्रिज में ठीक से न रखने से भी बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)
