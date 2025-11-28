ETV Bharat / health

कई तरह के गंभीर कैंसर से बचा सकता है यह एक विटामिन, शरीर में इसकी कमी से बचें

एक रिसर्च में विटामिन D और गट माइक्रोबायोम के बीच एक मजबूत लिंक पाया गया है, जो कैंसर से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है...

By ETV Bharat Health Team

Published : November 28, 2025 at 4:29 PM IST

हाल ही में हुई एक स्टडी में कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें विटामिन D और बेहतर इम्यूनिटी के बीच एक मजबूत लिंक पाया गया है, जो कैंसर से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है. इस अध्ययन से पता चला है कि विटामिन D इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है, संभवतः कुछ आंतों के बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा देकर.

विटामिन D क्या है?
विटामिन D एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण में मदद करता है,जो हड्डियों और दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं. यह मांसपेशियों और प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज के लिए भी महत्वपूर्ण है. विटामिन D पाने के लिए, लोग धूप सेंक सकते हैं (जिससे स्किन को विटामिन D बनाने में मदद मिलती है), फैटी मछली, कॉड लिवर ऑयल और अंडे जैसी चीजें खा सकते हैं, या फोर्टिफाइड दूध, संतरे का जूस और अनाज जैसी चीज़ें खा सकते हैं, साथ ही डाइटरी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं. मशरूम भी शाकाहारियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. विटामिन D मेटाबॉलिज्म और हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और इम्यून सिस्टम की सेहत के लिए बहुत जरूरी है.

अध्ययन में क्या हुआ खुलासा
चूहों पर हुई एक स्टडी से पता चला कि विटामिन D सप्लीमेंट से पेट के खास बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है, जिससे कैंसर से लड़ने की उनकी क्षमता बेहतर होती है. जिन चूहों को विटामिन D से भरपूर डाइट दी गई, उनमें कैंसर के प्रति इम्यूनिटी बेहतर हुई और इम्यूनोथेरेपी पर उनका रिस्पॉन्स भी बेहतर हुआ. यह स्टडी हाल ही में साइंस जर्नल में पब्लिश हुई थी

विटामिन डी और गट माइक्रोबायोम के बीच संबंध
विटामिन D आंतों की सेहत बनाए रखने और इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में मदद करता है. विटामिन D गट माइक्रोबायोटा पर असर डाल सकता है और इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी असर होता है. यह आंत में खास सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे बैक्टेरॉइड्स फ्रैजिलिस जैसे फायदेमंद बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है. बैक्टेरॉइड्स फ्रैजिलिस की बढ़ी हुई संख्या इम्यून सिस्टम को मजबूत करके कैंसर से लड़ने में मदद कर सकती है. विटामिन D प्रोस्टेट, स्किन, ब्रेस्ट और कोलन कैंसर सहित कई तरह के कैंसर के इलाज और रोकथाम में मददगार हो सकता है.

विटामिन D की कमी कितना खतरनाक?

विटामिन D की कमी से 17 प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक शोध के अनुसार, विटामिन डी की कमी से सत्रह प्रकार के कैंसर हो सकते हैं. इससे स्तन, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर का खतरा विशेष रूप से बढ़ जाता है. कैंसर के अलावा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ऑटोइम्यून रोग और पेरियोडोंटल रोग भी इसकी कमी से जुड़े जोखिम हैं.

दिल की सेहत पर गंभीर असर पड़ता है

ब्लड प्रेशर बढ़ना: विटामिन D, RAAS सिस्टम को बैलेंस करता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. जब इसकी कमी होती है, तो RAAS हाइपरएक्टिव हो जाता है, जिससे खून की नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है.

आर्टरी में प्लाक: इस विटामिन की कमी से आर्टरी में प्लाक तेज़ी से बनता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. प्लाक एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और खून में पाए जाने वाले दूसरे पदार्थों से बना होता है. समय के साथ, यह आपकी आर्टरी की दीवारों के अंदर जमा हो सकता है, जिससे वे पतली और सख्त हो सकती हैं. इससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं.

खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना: विटामिन D का लेवल कम होने से LDL (खराब फैट) का लेवल बढ़ सकता है, HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) कम हो सकता है और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं.

हार्ट एरिथमिया: स्टडीज से पता चलता है कि विटामिन D की कमी से दिल की धड़कन में गड़बड़ी और अचानक हार्ट अटैक आ सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालांकि विटामिन D की कमी से सीधे तौर पर दिल की बीमारी नहीं होती है, लेकिन इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस, सूजन और खराब लिपिड मेटाबॉलिज्म जैसे रिस्क फैक्टर बढ़ सकते हैं.

विटामिन D की रोजाना कितनी मात्रा लेनी चाहिए?

नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के अनुसार 1-70 साल के लोगों के लिए रोजाना 600 IU विटामिन D (ज्यादातर खाने की चीजों से) और 71 साल और उससे ज्यादा उम्र के बड़ों के लिए रोजाना 800 IU विटामिन D लेने की सलाह देता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)

