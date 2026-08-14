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किडनी, लिवर और दिल के साथ-साथ दर्जनों बीमारियों में बेहद फायदेमंद हो सकती है यह छोटी सी जड़ी-बूटी

पुनर्नवा किडनी की पथरी, पेशाब में दर्द और बार-बार पेशाब आने जैसी कई यूरिनरी समस्याओं के साथ-साथ इन बीमारियों को ठीक करने में फायदेमंद है...

This small herb Punarnava or Boerhavia diffusa can be extremely beneficial for the kidneys, liver, and heart, as well as for dozens of other ailments.
किडनी, लिवर और दिल के साथ-साथ दर्जनों बीमारियों में बेहद फायदेमंद हो सकती है यह छोटी सी जड़ी-बूटी (CANVA)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 14, 2026 at 3:37 PM IST

7 Min Read
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पुनर्नवा, जिसे साइंटिफिक तौर पर बोएरहाविया डिफ्यूसा के नाम से जाना जाता है, एक पावरफुल हर्ब है जिसका इस्तेमाल पारंपरिक दवा में इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है. इसके नाम का शाब्दिक अर्थ है वह जो शरीर को नया जीवन दे (पुनः + नवा). आयुर्वेद में इसे बहुत महत्व दिया जाता है. इसमें शरीर के ऊतकों (tissues) को फिर से जीवंत करने और अंगों की कार्यक्षमता को बढ़ाने की क्षमता होती है. जैसे-जैसे मॉडर्न मेडिसिन आगे बढ़ रही है, पुनर्नवा जैसे पौधों के नेचुरल हीलिंग गुणों को और भी बड़े पैमाने पर पहचान मिल रही है.

कई साइंटिफिक स्टडीज और पारंपरिक दवाइयों से पता चलता है कि पुनर्नवा के एंटीऑक्सीडेंट और हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण लिवर सेल्स को नुकसान से बचाते हैं. यह बाइल सेक्रिशन को बैलेंस करता है और लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, खासकर जॉन्डिस जैसी कंडीशन में. पुनर्नवा मुख्य रूप से अपने डाइयूरेटिक गुणों के लिए जाना जाता है. शरीर से ज्यादा पानी और टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करके, यह किडनी के फंक्शन को बेहतर बनाता है और एडिमा (सूजन) को कम करता है. इसके अलावा, रिसर्च से पता चलता है कि यह पैंक्रियाटिक बीटा-सेल्स को सपोर्ट करके बैलेंस्ड इंसुलिन लेवल बनाए रखने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है.

मतलब, यह लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास और किडनी जैसे जरूरी अंगों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. इसके अलावा, यह जॉन्डिस और कंजंक्टिवाइटिस (आंखों का इन्फेक्शन) जैसे आम इन्फेक्शन के साथ-साथ COVID-19 जैसी महामारियों से भी बचाता है. इस जड़ी-बूटी के फायदों के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें...

पुनर्नवा एक देसी पौधा है जो भारत, अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है. यह गर्म, ट्रॉपिकल मौसम में खूब बढ़ता है. 'पुनर्नवा' शब्द का मतलब है वह जो शरीर को फिर से जवान या नया बनाता है, जो ताकत बढ़ाने और सेहत ठीक करने में इसके रोल पर जोर देता है. इस पौधे में छोटी, चमकीली हरी पत्तियां और गुलाबी फूल होते हैं, और इसके लगभग सभी हिस्से (जड़ें, पत्तियां और बीज) दवा बनाने में इस्तेमाल होते हैं. इसमें कई मेडिसिनल गुण होते हैं. पौधे के ऊपरी हिस्से गर्मियों सूखा रहता है, लेकिन मानसून की बारिश शुरू होते ही जड़ों से नई कोंपलें निकल आती हैं. खुद को फिर से उगाने की इसी अनोखी काबिलियत की वजह से इसे 'पुनर्नवा' नाम मिला है. इसके सेहत से जुड़े फायदे इस तरह हैं...

किडनी की सेहत के लिए फायदेमंद: NCBI के मुताबिक, पुनर्नवा अपने डाइयूरेटिक गुणों के लिए जाना जाता है, जो शरीर से ज्यादा पानी निकालने और किडनी पर बोझ कम करने में मदद करता है. यह उन लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जिन्हें एडिमा या वॉटर रिटेंशन जैसी दिक्कतें हैं.

This small herb Punarnava or Boerhavia diffusa can be extremely beneficial for the kidneys, liver, and heart, as well as for dozens of other ailments.
पुनर्नवा के फायदे (GETTY IMAGES)

लिवर के काम को बेहतर बनाती है: IJBCB के अनुसार, यह जड़ी-बूटी लिवर टॉनिक की तरह काम करती है, लिवर को डिटॉक्स करने और बाइल सेक्रेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है. पुनर्नवा का रेगुलर इस्तेमाल लिवर को टॉक्सिन और इन्फेक्शन से होने वाले नुकसान से बचा सकता है, जिससे यह जॉन्डिस और फैटी लिवर के लिए एक असरदार इलाज बन जाता है.

सूजन और दर्द से राहत: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण, पुनर्नवा जोड़ों के दर्द और गठिया को कम करने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल मांसपेशियों के दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है, जिससे यह पुराने दर्द की समस्याओं के इलाज के लिए बहुत अच्छी है.

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पुनर्नवा के फायदे (GETTY IMAGES)

वजन कंट्रोल: साइंस डायरेक्ट का कहना है कि पुनर्नवा वजन कंट्रोल करने में मददगार है, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर और टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर फैट कम करने में मदद करती है.

स्किन के लिए फायदेमंद: पुनर्नवा के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं. यह मुंहासे, एक्जिमा और सूजन जैसी स्किन की अलग-अलग समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है. पुनर्नवा का पेस्ट लगाने या इसका जूस पीने से स्किन साफ और हेल्दी हो सकती है.

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पुनर्नवा के फायदे (GETTY IMAGES)

सांस संबंधी बीमारियों में फायदेमंद: पुनर्नवा अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस संबंधी बीमारियों को कंट्रोल करने में भी उपयोगी है. यह सांस की नली को साफ करने और कंजेशन व बलगम को कम करके सांस लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है.

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पुनर्नवा के फायदे (GETTY IMAGES)

दिल की सेहत फायदेमंद: रिसर्च गेट का कहना है कि पुनर्नवा अपने कार्डियोप्रोटेक्टिव गुणों के लिए जाना जाता है, जो दिल की सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं. यह बेहतर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देकर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर दबाव कम करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. इसके नेचुरल डाइयूरेटिक गुण ज्यादा लिक्विड को निकालने में मदद करते हैं, जिससे दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है. इसके अलावा, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिल को नुकसान से बचाया जा सकता है.

जोड़ों की सेहत: अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण पुनर्नवा जोड़ों की सेहत के लिए फायदेमंद है. यह जोड़ों में सूजन कम करके गठिया के लक्षणों, जैसे सूजन और अकड़न, को कम करने में मदद करती है

यूरिनरी डिसऑर्डर: पुनर्नवा किडनी स्टोन, पेशाब में दर्द और बार-बार पेशाब आने जैसी यूरिनरी प्रॉब्लम के इलाज में फायदेमंद है. इसके डाइयूरेटिक गुण रुकावटों को दूर करने और यूरिनरी सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. यह सूजन को कम करके और टॉक्सिन को जमा होने से रोककर किडनी की हेल्थ को भी बेहतर बनाता है, जिससे यह यूरिनरी हेल्थ के लिए एक भरोसेमंद हर्ब बन जाता है.

This small herb Punarnava or Boerhavia diffusa can be extremely beneficial for the kidneys, liver, and heart, as well as for dozens of other ailments.
पुनर्नवा के फायदे (GETTY IMAGES)

एनीमिया को मैनेज करना: NCBI के अनुसार, पुनर्नवा हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाकर एनीमिया के इलाज में असरदार है. आयरन से भरपूर, यह न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया से जुड़ी थकान और कमजोरी को कम करने में मदद मिलती है. इसके अलावा, यह खून को डिटॉक्स करने में मदद करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और शरीर के ओवरऑल एनर्जी लेवल में सुधार होता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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