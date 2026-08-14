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किडनी, लिवर और दिल के साथ-साथ दर्जनों बीमारियों में बेहद फायदेमंद हो सकती है यह छोटी सी जड़ी-बूटी

पुनर्नवा, जिसे साइंटिफिक तौर पर बोएरहाविया डिफ्यूसा के नाम से जाना जाता है, एक पावरफुल हर्ब है जिसका इस्तेमाल पारंपरिक दवा में इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है. इसके नाम का शाब्दिक अर्थ है वह जो शरीर को नया जीवन दे (पुनः + नवा). आयुर्वेद में इसे बहुत महत्व दिया जाता है. इसमें शरीर के ऊतकों (tissues) को फिर से जीवंत करने और अंगों की कार्यक्षमता को बढ़ाने की क्षमता होती है. जैसे-जैसे मॉडर्न मेडिसिन आगे बढ़ रही है, पुनर्नवा जैसे पौधों के नेचुरल हीलिंग गुणों को और भी बड़े पैमाने पर पहचान मिल रही है.

कई साइंटिफिक स्टडीज और पारंपरिक दवाइयों से पता चलता है कि पुनर्नवा के एंटीऑक्सीडेंट और हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण लिवर सेल्स को नुकसान से बचाते हैं. यह बाइल सेक्रिशन को बैलेंस करता है और लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, खासकर जॉन्डिस जैसी कंडीशन में. पुनर्नवा मुख्य रूप से अपने डाइयूरेटिक गुणों के लिए जाना जाता है. शरीर से ज्यादा पानी और टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करके, यह किडनी के फंक्शन को बेहतर बनाता है और एडिमा (सूजन) को कम करता है. इसके अलावा, रिसर्च से पता चलता है कि यह पैंक्रियाटिक बीटा-सेल्स को सपोर्ट करके बैलेंस्ड इंसुलिन लेवल बनाए रखने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है.

मतलब, यह लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास और किडनी जैसे जरूरी अंगों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. इसके अलावा, यह जॉन्डिस और कंजंक्टिवाइटिस (आंखों का इन्फेक्शन) जैसे आम इन्फेक्शन के साथ-साथ COVID-19 जैसी महामारियों से भी बचाता है. इस जड़ी-बूटी के फायदों के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें...

पुनर्नवा एक देसी पौधा है जो भारत, अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है. यह गर्म, ट्रॉपिकल मौसम में खूब बढ़ता है. 'पुनर्नवा' शब्द का मतलब है वह जो शरीर को फिर से जवान या नया बनाता है, जो ताकत बढ़ाने और सेहत ठीक करने में इसके रोल पर जोर देता है. इस पौधे में छोटी, चमकीली हरी पत्तियां और गुलाबी फूल होते हैं, और इसके लगभग सभी हिस्से (जड़ें, पत्तियां और बीज) दवा बनाने में इस्तेमाल होते हैं. इसमें कई मेडिसिनल गुण होते हैं. पौधे के ऊपरी हिस्से गर्मियों सूखा रहता है, लेकिन मानसून की बारिश शुरू होते ही जड़ों से नई कोंपलें निकल आती हैं. खुद को फिर से उगाने की इसी अनोखी काबिलियत की वजह से इसे 'पुनर्नवा' नाम मिला है. इसके सेहत से जुड़े फायदे इस तरह हैं...

किडनी की सेहत के लिए फायदेमंद: NCBI के मुताबिक, पुनर्नवा अपने डाइयूरेटिक गुणों के लिए जाना जाता है, जो शरीर से ज्यादा पानी निकालने और किडनी पर बोझ कम करने में मदद करता है. यह उन लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जिन्हें एडिमा या वॉटर रिटेंशन जैसी दिक्कतें हैं.

पुनर्नवा के फायदे (GETTY IMAGES)

लिवर के काम को बेहतर बनाती है: IJBCB के अनुसार, यह जड़ी-बूटी लिवर टॉनिक की तरह काम करती है, लिवर को डिटॉक्स करने और बाइल सेक्रेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है. पुनर्नवा का रेगुलर इस्तेमाल लिवर को टॉक्सिन और इन्फेक्शन से होने वाले नुकसान से बचा सकता है, जिससे यह जॉन्डिस और फैटी लिवर के लिए एक असरदार इलाज बन जाता है.

सूजन और दर्द से राहत: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण, पुनर्नवा जोड़ों के दर्द और गठिया को कम करने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल मांसपेशियों के दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है, जिससे यह पुराने दर्द की समस्याओं के इलाज के लिए बहुत अच्छी है.