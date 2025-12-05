ETV Bharat / health

तेजी से फैली यह बीमारी, आंध्र प्रदेश में अब तक कई लोगों की मौत, क्या आपको भी इसका खतरा?

आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को सही कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. ये मामले सिर्फ आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी बढ़े हैं. पहले ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और केरल में भी इसके मामले सामने आ चुके हैं. लेकिन, बहुत से लोग इस बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं. इसके लक्षण डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसे ही होते हैं. यह बीमारी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड एक छोटे कीड़े के काटने से फैलती है, जो बाद में स्क्रब टाइफस बुखार बन जाता है. इसे बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है.

बहुत से लोग इस बारे में परेशान हैं. स्क्रब टाइफस आखिर है क्या? यह कैसे फैलता है? अगर आप इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो क्या लक्षण दिखते हैं? इस बीमारी को लेकर किसे ज्यादा सावधान और सतर्क रहना चाहिए? आइए जानते हैं सभी डिटेल्स...

स्क्रब टाइफस आखिर है क्या?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, स्क्रब टाइफस इंसानों में होने वाली एक गंभीर इन्फेक्शियस बीमारी है जो ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी (Orientia tsutsugamushi) नाम के बैक्टीरिया से होती है. स्क्रब टाइफस मनुष्यों में चिगर माइट नामक कीट के काटने से फैलता है, जो खटमल जैसा दिखता है. यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक नहीं है. स्क्रब टाइफस का कारण बनने वाला एजेंट, बैक्टीरिया O. tsutsugamushi, मुख्य रूप से कुछ माइट्स का पैरासाइट है, जिनमें से दो करीबी प्रजातियां, लेप्टोट्रोम्बिडियम (ट्रोम्बिकुला) अकामुशी और L. डेलिएन्स, इस बीमारी के वेक्टर हैं। अपने लार्वा स्टेज के दौरान, ये माइट्स जंगली चूहों या दूसरे छोटे जानवरों से इन्फेक्शन लेते हैं. जब माइट का लार्वा किसी इंसान को काटता है, तो इन्फेक्शन इंसानों में फैल जाता है.

इस बीमारी में बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं. एशिया-पैसिफिक क्षेत्रों में यह बीमारी आम है, और इस संभावित गंभीर और कभी-कभी जानलेवा बीमारी को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए शुरुआती निदान और तुरंत एंटीबायोटिक इलाज बहुत जरूरी है. यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है और घनी हरियाली वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले संक्रमित माइट्स से फैलता है. स्क्रब टाइफस हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को खराब या बाधित करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं.

स्क्रब टाइफस के लक्षण

स्क्रब टाइफस के लक्षण आमतौर पर संक्रमित माइट के काटने के 10 दिनों के अंदर शुरू हो जाते हैं. इनमें शामिल हैं...