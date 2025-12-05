ETV Bharat / health

तेजी से फैली यह बीमारी, आंध्र प्रदेश में अब तक कई लोगों की मौत, क्या आपको भी इसका खतरा?

स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह काफी गंभीर हो सकता है और कभी-कभी तो ऑर्गन फेलियर...

This rapidly spreading disease has now caused several deaths in Andhra Pradesh. Are you also at risk?
तेजी से फैली यह बीमारी, आंध्र प्रदेश में अब तक कई लोगों की मौत, क्या आपको भी इसका खतरा? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 5, 2025 at 4:32 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को सही कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. ये मामले सिर्फ आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी बढ़े हैं. पहले ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और केरल में भी इसके मामले सामने आ चुके हैं. लेकिन, बहुत से लोग इस बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं. इसके लक्षण डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसे ही होते हैं. यह बीमारी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड एक छोटे कीड़े के काटने से फैलती है, जो बाद में स्क्रब टाइफस बुखार बन जाता है. इसे बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है.

बहुत से लोग इस बारे में परेशान हैं. स्क्रब टाइफस आखिर है क्या? यह कैसे फैलता है? अगर आप इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो क्या लक्षण दिखते हैं? इस बीमारी को लेकर किसे ज्यादा सावधान और सतर्क रहना चाहिए? आइए जानते हैं सभी डिटेल्स...

स्क्रब टाइफस आखिर है क्या?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, स्क्रब टाइफस इंसानों में होने वाली एक गंभीर इन्फेक्शियस बीमारी है जो ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी (Orientia tsutsugamushi) नाम के बैक्टीरिया से होती है. स्क्रब टाइफस मनुष्यों में चिगर माइट नामक कीट के काटने से फैलता है, जो खटमल जैसा दिखता है. यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक नहीं है. स्क्रब टाइफस का कारण बनने वाला एजेंट, बैक्टीरिया O. tsutsugamushi, मुख्य रूप से कुछ माइट्स का पैरासाइट है, जिनमें से दो करीबी प्रजातियां, लेप्टोट्रोम्बिडियम (ट्रोम्बिकुला) अकामुशी और L. डेलिएन्स, इस बीमारी के वेक्टर हैं। अपने लार्वा स्टेज के दौरान, ये माइट्स जंगली चूहों या दूसरे छोटे जानवरों से इन्फेक्शन लेते हैं. जब माइट का लार्वा किसी इंसान को काटता है, तो इन्फेक्शन इंसानों में फैल जाता है.

इस बीमारी में बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं. एशिया-पैसिफिक क्षेत्रों में यह बीमारी आम है, और इस संभावित गंभीर और कभी-कभी जानलेवा बीमारी को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए शुरुआती निदान और तुरंत एंटीबायोटिक इलाज बहुत जरूरी है. यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है और घनी हरियाली वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले संक्रमित माइट्स से फैलता है. स्क्रब टाइफस हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को खराब या बाधित करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं.

स्क्रब टाइफस के लक्षण
स्क्रब टाइफस के लक्षण आमतौर पर संक्रमित माइट के काटने के 10 दिनों के अंदर शुरू हो जाते हैं. इनमें शामिल हैं...

  • बुखार
  • ठंड लगना
  • सिरदर्द
  • मांसपेशियों में दर्द
  • माइट के काटने की जगह पर त्वचा का रंग बदलना
  • कंफ्यूजन
  • स्किन रैश

रिपोर्ट्स बताती हैं कि गंभीर मामलों में ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है.

स्क्रब टाइफस का पता कैसे चलता है?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्क्रब टाइफस का पता लगाने के लिए एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे (ELISA) टेस्ट किया जाता है. यह टेस्ट IgG और IgM एंटीबॉडी के बारे में अलग-अलग जानकारी देता है. मरीज के खून का सैंपल लेकर एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है. एक टेस्ट किट की कीमत लगभग 18,000 से 20,000 रुपये होती है. एक किट से 70 से 75 टेस्ट किए जा सकते हैं.

स्क्रब टाइफस का इलाज क्या है?
खून की जांच से स्क्रब टाइफस कन्फर्म होने के बाद, डॉक्टर इसकी गंभीरता को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं. दवाएं दूसरे लक्षणों के हिसाब से दी जाती हैं. डॉक्टर मरीज की हालत बिगड़ने से रोकने की कोशिश करते हैं. स्क्रब टाइफस से बचने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है. यह अभी तक डेवलप नहीं हुई है. अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो घरेलू नुस्खों पर भरोसा करने के बजाय तुरंत डॉक्टर को दिखाना बेहतर है. यह बीमारी अक्टूबर और दिसंबर के बीच सबसे आम है.

आप खुद को कैसे बचा सकते हैं?

  • हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, आपको स्क्रब टाइफस से सावधान रहना चाहिए.
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने हाथों और पैरों को अच्छी तरह से ढककर रखें। अगर आप इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
  • खुद को स्क्रब टाइफस से बचाने के लिए, अपने आस-पास सफाई रखें. अपने घर के आस-पास खरपतवार या झाड़ियां न उगने दें. अगर वे उगते हैं, तो उन्हें नियमित रूप से साफ करें.
  • सुनिश्चित करें कि आपके घर के आस-पास पानी जमा न हो. घर के आस-पास कीटनाशक स्प्रे करना एक अच्छा विचार है.
  • गर्म पानी पीना और संतुलित आहार लेना भी फायदेमंद है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

WHAT EXACTLY IS SCRUB TYPHUS
ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI
SCRUB TYPHUS PREVALENCE HIGH IN AP
स्क्रब टाइफस बैक्टीरिया
WHAT EXACTLY IS SCRUB TYPHUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.