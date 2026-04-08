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यह एक सब्जी तेजी से खराब कोलेस्ट्रॉल को कर सकती है कम, वैज्ञानिकों से जानें कैसे?

आर्टिचोक (सिनारा कार्डुनकुलस) मेडिटेरेनियन इलाके का एक पौधा है. इसकी पत्तियों, तनों और जड़ों का इस्तेमाल अर्क बनाने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है. भारत में इसे हाथीचक के नाम से भी जाना जाता है. आर्टिचोक एक पौष्टिक सब्जी है जो पाचन में मदद करती है. इसमें मौजूद केमिकल कंपाउंड (जैसे कि साइनारिन और फ्लेवोनॉयड्स) बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाकर जी मिचलाना, उल्टी, पेट में ऐंठन और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, जो आंतों की सेहत और पाचन को बेहतर बनाते हैं. इस सब्जी का इस्तेमाल आमतौर पर खाने के तौर पर भी किया जाता है. इसके अलावा, इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने और लिवर को बचाने के लिए भी किया जाता है.

लोग आमतौर पर आर्टिचोक का इस्तेमाल खून में कोलेस्ट्रॉल या दूसरी फैटी चीजों के हाई लेवल को कम करने के लिए करते हैं. इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस C, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) और कई दूसरी स्थितियों में भी किया जाता है. लेकिन वेबएमडी के अनुसार, इनमें से ज्यादातर इस्तेमाल को सपोर्ट करने के लिए कोई पक्का साइंटिफिक सबूत नहीं है.

साइंस डायरेक्ट के अनुसार, आर्टिचोक में बहुत पावरफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं. बेक्ड और उबले हुए आर्टिचोक के हर कप या 170 ग्राम (g) में 90 ग्राम कैलोरी होती है. वहीं, कार्ब्स 20 ग्राम, फाइबर 10 ग्राम, प्रोटीन 5 ग्राम और फैट 0.6 ग्राम होता है. इसमें फोलेट, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन C, नियासिन, राइबोफ्लेविन, पोटैशियम, फास्फोरस और विटामिन B6 होता है. आर्टिचोक में फैट कम होता है जबकि फाइबर, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं. इसमें फोलेट और विटामिन C भरपूर होता है. यह पावरफुल सब्जी मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटैशियम जैसे जरूरी मिनरल भी देती है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, आर्टिचोक में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाने की भी क्षमता रखता है. आर्टिचोक लीफ एक्सट्रैक्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल पर अच्छा असर डाल सकता है. 700 से ज्यादा लोगों के एक बड़े रिव्यू में पाया गया कि 5-13 हफ्तों तक रोजाना आर्टिचोक लीफ एक्सट्रैक्ट लेने से टोटल और LDL (खराब) कोलेस्ट्रॉल कम हुआ. 14 स्टडीज के एक और रिव्यू से यह नतीजा निकला कि आर्टिचोक सप्लीमेंट लेने से ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी कम हो सकता है. इसके अलावा, 2012 में जानवरों पर हुई एक स्टडी में आर्टिचोक एक्सट्रैक्ट के रेगुलर इस्तेमाल से LDL कोलेस्ट्रॉल में 30 परसेंट और ट्राइग्लिसराइड्स में 22 परसेंट की कमी देखी गई. कुछ पुरानी रिसर्च के अनुसार, आर्टिचोक एक्सट्रैक्ट खराब और हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकता है.