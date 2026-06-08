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वैज्ञानिक को बड़ी सफलता, छोटा सा टेस्ट पांच साल पहले लंग्स कैंसर का लगाएगा पता, बचेंगी लाखों जानें

वैज्ञानिक को बड़ी सफलता, छोटा सा टेस्ट पांच साल पहले लंग्स कैंसर का लगाएगा पता, बचेंगी लाखों जानें ( GETTY IMAGES )

कैंसर रिसर्च UK ने बताया है कि फेफड़ों के कैंसर वाले लोगों को खांसने पर सीने में दर्द होता है. रिसर्चर्स ने यह भी बताया है कि कंधे में दर्द भी हो सकता है. खासकर, उनका कहना है कि कफ की समस्या ज्यादा आम है. अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और फेफड़ों के कैंसर की जांच करवाएं. नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है.

हमारे फेफड़े हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग हैं जो हवा पंप करते हैं. लेकिन आज लाइफस्टाइल में बदलाव, प्रदूषण और स्मोकिंग की आदतों की वजह से बहुत से लोग लंग कैंसर से परेशान हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के बाद, लंग कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है. इस कैंसर से परेशान लोगों को अक्सर सांस लेने में दिक्कत और दूसरे लक्षण महसूस होते हैं.

इंसान के शरीर को ठीक से काम करने के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन (सांस) की जरूरत होती है. लेकिन, अगर पानी हो, तो शरीर बिना ठोस खाने के लगभग तीन से चार हफ्ते तक जिंदा रह सकता है. डिहाइड्रेशन शरीर पर बहुत जल्दी असर डालता है. आम तौर पर, कोई इंसान बिना पानी के सिर्फ तीन दिन से एक हफ्ते तक ही जिंदा रह सकता है. लेकिन, ऑक्सीजन जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है. दिमाग बिना ऑक्सीजन के सिर्फ तीन से छह मिनट तक काम कर सकता है, अगर इसे तीन से छह मिनट तक ऑक्सीजन या ब्लड फ्लो न मिले, तो इसके सेल्स (न्यूरॉन्स) खत्म होने लगते हैं और ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो सकता है. यह स्थिति जानलेवा है. सांस लेना जिंदगी का बुनियादी और लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो शरीर के हर सेल को हर पल एनर्जी देता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण सिगरेट, सिगार और बीड़ी का सेवन है.

यह भी कहा जाता है कि तंबाकू उत्पादों का सेवन और चबाना भी इसका एक कारण है.

इसके अलावा, वायु प्रदूषण में वृद्धि फेफड़ों के कैंसर का कारण भी बन रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ लोगों में यह कैंसर जीन के कारण भी हो सकता है.

उनका कहना है कि अगर आपके माता-पिता या रक्त संबंधियों को फेफड़ों का कैंसर है तो जांच करवाना एक अच्छा विचार है.

वैज्ञानिकों ने एक ब्लड मार्कर खोजा है जो पांच साल पहले फेफड़ों के कैंसर का अनुमान लगाता है

फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में सबसे जानलेवा कैंसर बना हुआ है, लेकिन एक बड़ी वैज्ञानिक खोज ने इस बीमारी का पता लगाने और शायद इसे रोकने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है. शोधकर्ताओं ने खून में एक ऐसे प्रोटीन सिग्नेचर (14-protein signature) की पहचान की है जो बीमारी का पता चलने से पांच साल से भी पहले फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का अनुमान लगा सकता है. इससे बीमारी का जल्द इलाज शुरू करने और मरीजों के बचने की संभावना बेहतर होने के रास्ते खुल सकते हैं.

AI की मदद से और दुनिया भर के डेटासेट पर परखी गई यह बड़ी कामयाबी कैंसर का जल्दी पता लगाने के तरीकों को बदल सकती है, स्क्रीनिंग की रणनीतियों को बेहतर बना सकती है और शायद दुनिया के सबसे जानलेवा कैंसर को रोकने का रास्ता भी खोल सकती है. 4 जून को 'सेल' (Cell) जर्नल में छपी ये जानकारी चार महाद्वीपों के 80 से ज्यादा वैज्ञानिकों की एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कोशिश का नतीजा है.

एडवांस्ड मशीन-लर्निंग तकनीकों और बड़े पैमाने पर हेल्थ डेटा को मिलाकर, रिसर्चर्स ने खून में प्रोटीन्स का एक ऐसा ग्रुप खोजा है जो पारंपरिक तरीके से बीमारी का पता चलने से कई साल पहले ही फेफड़ों के कैंसर के बढ़ते जोखिम का संकेत दे सकता है.

इस स्टडी में ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इन प्रोटीन्स से जुड़ी एक खास इन्फ्लेमेटरी प्रक्रिया को टारगेट करने से, ज्यादा जोखिम वाले कुछ लोगों में फेफड़ों के कैंसर (लंग कैंसर) का खतरा काफी कम हो सकता है. जानकारों का कहना है कि इस खोज को मरीजों के रेगुलर इलाज में शामिल करने से पहले और क्लिनिकल स्टडीज की जरूरत है.

फिर भी, रिसर्चर्स और ऑन्कोलॉजिस्ट्स का कहना है कि यह काम इलाज से आगे बढ़कर रोकथाम पर ध्यान देने की लंबे समय से चली आ रही कोशिशों में एक अहम तरक्की दिखाता है. मिशिगन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. डगलस एरेनबर्ग, जो इस स्टडी में शामिल नहीं थे, उन्होंने मीडिया को बताया कि लंग कैंसर को रोकना बहुत लंबे समय से एक ऐसी अहम उपलब्धि रही है जिसे हासिल करना बाकी था

फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए?