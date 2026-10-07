लिवर खराब होने पर शरीर सबसे पहले देता है ये संकेत, इसे भूलकर भी न करें नजरअंदाज
जानकारों का कहना है कि लिवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है. यह रिपोर्ट लिवर को नुकसान पहुंचने के कुछ संकेतों पर रोशनी डालती है...
Published : October 7, 2026 at 5:17 PM IST
लिवर इंसानी शरीर का एक बहुत जरूरी अंग है. यह हमारे खाए हुए खाने को पचाने और उसमें से विटामिन, प्रोटीन और ग्लूकोज जैसे पोषक तत्व निकालने में अहम भूमिका निभाता है. यह नुकसानदायक अमोनिया को यूरिया में बदलता है और निकोटीन व अल्कोहल जैसे जहरीले पदार्थों के असर को बेअसर करता है. यह चौबीसों घंटे लगातार काम करता है. एक्सपर्ट्स लिवर की सेहत बनाए रखने पर जोर देते हैं. हालांकि, लिवर की बीमारियां अक्सर बहुत धीरे-धीरे बढ़ती हैं और हालत गंभीर होने तक इनके लक्षण दिखाई नहीं देते, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है. आइए, लिवर की सेहत बिगड़ने के संकेतों पर एक नजर डालते हैं...
यहां लिवर की बिगड़ती सेहत के कुछ छिपे हुए संकेत दिए गए हैं...
दाहिने कंधे में दर्द: एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह लिवर कैंसर, फैटी लिवर या लिवर में सूजन जैसी समस्याओं का एक अहम संकेत है. liver.org.au के अनुसार, इस तरह का दर्द (जिसमें समस्या एक जगह होती है लेकिन दर्द कहीं और महसूस होता है) 'फ्रेनिक नर्व्स' (phrenic nerves) के कारण होता है. जब इन नसों पर दबाव पड़ता है तो दाहिने कंधे में दर्द होता है. इसके अलावा, थकान, पीलिया, पेट फूलना या शरीर में सूजन जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं.
त्वचा में खुजली: एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार खुजली और रूखी त्वचा लिवर की समस्या के संकेत हो सकते हैं. क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जैसे-जैसे लिवर का काम करना कम होता है, वजन कम होना, थकान, कमजोरी, त्वचा में खुजली और त्वचा के नीचे की रक्त वाहिकाओं में सूजन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.
आधी रात को नींद खुलना: रात में नींद खुलने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा लगातार होता है तो एक्सपर्ट्स सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, जब लिवर ठीक से काम नहीं करता है, तो खून में बेकार पदार्थ जमा हो जाते हैं और दिमाग के काम करने के तरीके पर असर डालते हैं, जिससे नींद में खलल पड़ता है.
पेट फूलना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाना खाने के बाद पेट में दर्द लिवर की बीमारी का संकेत हो सकता है. यह सूजन, फैटी लिवर या शरीर में फ्लूइड जमा होने जैसी समस्याओं की ओर इशारा करता है. समय के साथ, इसका असर पाचन क्रिया और लिवर के काम करने की क्षमता पर पड़ता है. लिवर में फैट जमा होने या लिवर खराब होने से पेट के निचले हिस्से में फ्लूइड जमा हो सकता है, जिससे पेट फूलने और भरा-भरा महसूस होने की समस्या हो सकती है.
खाना खाने के बाद संतुष्टि न मिलना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस न हो, या थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी जी मिचलाने लगे, तो हो सकता है कि लिवर से जुड़ी कोई अंदरूनी समस्या हो. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर पोषक तत्वों और टॉक्सिन्स को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे पाचन संबंधी गड़बड़ियां और परेशानियां होती हैं. यह स्थिति तब और भी चिंताजनक हो जाती है जब इसके साथ थकान, पेट दर्द या पीलिया जैसे लक्षण भी दिखाई दें.
लगातार थकान: क्लीवलैंडक्लिनिक के अनुसार, बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी लिवर के ठीक से काम न करने का संकेत हो सकती है. पर्याप्त आराम करने के बाद भी थकान बनी रहती है, तो यह थकान इसलिए होती है क्योंकि लिवर ठीक से जहरीले पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाता और ऊर्जा नहीं बना पाता. इसलिए, अगर आपको बिना किसी साफ वजह के लगातार सुस्ती महसूस हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)