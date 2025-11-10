ETV Bharat / health

कब होती है बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत? सिरदर्द, थकान के साथ ये लक्षण करते हैं आपको अलर्ट

जानें कि डिटॉक्सिफिकेशन का असल में क्या मतलब है, कौन से संकेत बताते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है, बॉडी डिटॉक्स करना क्यों महत्वपूर्ण है...

These warning signs indicate your body is demanding a detox.
कब होती है बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत? सिरदर्द, थकान के साथ ये लक्षण करते हैं आपको अलर्ट
By ETV Bharat Health Team

Published : November 10, 2025 at 4:50 PM IST

7 Min Read
हर समय थकान महसूस होना, बिना किसी स्पष्ट कारण के मुंहासे होना, या जंक फूड खाने की तलब-ये सिर्फ सामान्य लक्षण नहीं हैं. ये आपके शरीर का आपको यह बताने का तरीका हो सकता है कि वह बहुत ज्यादा काम कर रहा है और उसे आराम की जरूरत है. जी हां! डिटॉक्सिंग सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा एक प्रचलित शब्द नहीं है. यह आपके शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो भोजन, हवा, तनाव और यहां तक कि आपके मेटाबॉलिज्म के जरिए जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है. हालांकि, जब ये टॉक्सिन्स आपके शरीर की क्षमता से ज्यादा तेजी से जमा होने लगते हैं, तो आपका शरीर संकेत भेजना शुरू कर देता है. इन संकेतों को नजरअंदाज करने से गंभीर नुकसान हो सकता है. आइए जानें कि डिटॉक्सिफिकेशन का असल में क्या मतलब है, कौन से संकेत बताते हैं कि आपको इसकी जरूरत है, और अपने शरीर को सुरक्षित रूप से कैसे डिटॉक्स करें...

डिटॉक्स का असल में क्या मतलब है?

These warning signs indicate your body is demanding a detox.
कब होती है बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत? सिरदर्द, थकान के साथ ये लक्षण करते हैं आपको अलर्ट (CANVA)

डिटॉक्सिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका शरीर विषाक्त पदार्थों (टॉक्सिन्स) नामक harmful molecules को परिवर्तित करता है और उन्हें बाहर निकालता है.

इसके दो प्रकार हैं

  • आंतरिक विषाक्त पदार्थ (एंडोटॉक्सिन): आपके शरीर के सामान्य चयापचय से उत्पन्न नेचुरल बायप्रोडक्ट
  • बाहरी विषाक्त पदार्थ (एक्सोटॉक्सिन): बाहरी टॉक्सिन वे पदार्थ होते हैं जो शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, जैसे सांस लेने, खाने, पीने या त्वचा के संपर्क के माध्यम से. इनमें हवा में मौजूद रसायन (जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या सिगरेट का धुआँ), घरेलू सफाई उत्पाद, दवाइयां, कीटनाशक, और कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ (जैसे पालक में ऑक्सालेट या कुछ फफूंदों द्वारा उत्पन्न माइकोटॉक्सिन) शामिल हो सकते.

आपका शरीर नेचुरल तरीके से लीवर, किडनी, त्वचा, फेफड़ों और आंतों के माध्यम से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. यह पेशाब, मल त्याग, पसीने और सांस लेने के माध्यम से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. लेकिन इसमें एक समस्या है. इस प्रणाली की कार्यक्षमता आपके आहार, जीवनशैली, आनुवंशिकी और पर्यावरण पर बहुत अधिक निर्भर करती है. जब आपका आहार प्रोसेस्ड फूड से भरा होता है, आपको नींद नहीं आती है, या आप लगातार तनाव में रहते हैं, तो टॉक्सिन्स आपके अंगों द्वारा उन्हें बाहर निकालने की तुलना में तेजी से जमा हो सकते हैं - जिससे सूजन, थकान और यहां तक कि हार्मोनल असंतुलन भी हो सकता है.

These warning signs indicate your body is demanding a detox.
कब होती है बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत? सिरदर्द, थकान के साथ ये लक्षण करते हैं आपको अलर्ट (CANVA)

5 ऐसे जरूरी संकेत जो बताते हैं कि आपके शरीर को डिटॉक्स की जरूरत है

लगातार थकान या ब्रेन फॉग
अगर आपको पूरी रात सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपकी एड्रेनल ग्रंथियां ज्यादा काम कर रही हों. विषाक्त पदार्थों का जमाव आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है और हार्मोन संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर हो सकते हैं.

पाचन संबंधी समस्याएं
बार-बार पेट फूलना, कब्ज या अपच होना इस बात के संकेत हैं कि आपके लिवर और आंत पर दबाव है. जब लिवर टॉक्सिन्स को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, तो आपका पाचन धीमा हो जाता है और मल जरूरत से ज्यादा देर तक बना रहता है.

प्रोसेस्ड स्नैक्स या अधिक चीनी खाने की इच्छा
अगर आपको लगातार चीनी या प्रोसेस्ड स्नैक्स खाने की तलब लगती है, तो हो सकता है कि यह सिर्फ "इच्छाशक्ति की कमी" न हो. टॉक्सिन्स की अधिकता इंसुलिन के स्तर में वृद्धि और हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती है, जिससे आपका मस्तिष्क तुरंत ऊर्जा की लालसा में लग सकता है.

बार-बार होने वाले सिरदर्द
बार-बार होने वाला सिरदर्द, विशेष रूप से कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद या प्रदूषित एनवायर्नमेंट में रहने के बाद, इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर केमिकल एक्सेस से जूझ रहा है.

त्वचा पर फुंसियां या डलनेस
आपकी त्वचा आपका सबसे बड़ा डिटॉक्स ऑर्गन है. जब आपका लिवर जरूरत से ज्यादा काम करता है, तो टॉक्सिन्स आपकी त्वचा के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जिससे मुंहासे, जलन या असामान्य रूप से तैलीयपन होता है. आपके जबड़े या गालों के आसपास लगातार होने वाले मुंहासे अक्सर लिवर में जमाव का संकेत होते हैं. अन्य सूक्ष्म संकेतों में सांसों की दुर्गंध, शरीर से दुर्गंध आना या नींद न आना शामिल हो सकते हैं, ये सभी आपके शरीर द्वारा अन्य तरीकों से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के प्रयास को दर्शाते हैं.

असल में टॉक्सिन्स कहां से आते हैं?

  • आजकल हम पहले से कहीं अधिक टॉक्सिन्स के संपर्क में आ रहे हैं, और यह केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है बल्कि...
  • एनवायर्नमेंटल टॉक्सिन्स: एयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और सफाई एजेंट
  • लाइफस्टाइल टॉक्सिन्स: शराब, स्मोकिंग और प्रोसेस्ड फूड.
  • इमोशनल टॉक्सिन्स : क्रोनिक स्ट्रेस, क्रोध और चिंता, जो तंत्रिका और endocrine system को बाधित कर सकते हैं.
  • यहां तक कि आंत के बैक्टीरिया का असंतुलन भी एंडोटॉक्सिन के उत्पादन का कारण बन सकता है, जिससे आपकी प्रतिरक्षा और पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है.

अपने शरीर को नेचुरल तरीके से ऐसे करें डिटॉक्स

डिटॉक्स करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जूस क्लींजिंग या भूखे रहने वाले आहार की जरूरत नहीं है. आपका शरीर पहले से ही जानता है कि कैसे आपको बस उसे सही सहारा देने की जरूरत है

लगातार हाइड्रेटेड रहें: पानी आपका सबसे अच्छा डिटॉक्स टूल है. किडनी से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद के लिए रोजाना 2-2.5 लीटर पानी पीने का लक्ष्य रखें.

स्वच्छ और रंगीन भोजन करें: पाचन और लिवर के कार्य को बढ़ावा देने के लिए फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फाइबर का सेवन करें.

अपने लिवर को मजबूत बनाएं: ग्रीन टी, हल्दी और नींबू पानी प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं.

गहरी नींद लें: गहरी नींद आपके मस्तिष्क के ग्लाइम्फैटिक सिस्टम को मेटाबॉलिक अपशिष्ट साफ करने में मदद करती है.

एक्सरसाइज और गहरी सांस: व्यायाम और गहरी सांस लेने से ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और पसीने के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है.

टॉक्सिन्स के संपर्क को सीमित करें: प्रोसेस्ट फूड खाने खाने से बचें, शराब का सेवन सीमित करें, तथा जब भी संभव हो प्राकृतिक त्वचा देखभाल या सफाई उत्पादों का इस्तेमाल करें.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

