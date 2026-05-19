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इन दो तरह के मरीजों में किडनी फेलियर का ज्यादा होता है खतरा, जानिए Kidney Disease के 6 खास लक्षण

इन दो तरह के मरीजों में किडनी फेलियर का ज्यादा होता है खतरा ( GETTY IMAGES )