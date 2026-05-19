इन दो तरह के मरीजों में किडनी फेलियर का ज्यादा होता है खतरा, जानिए Kidney Disease के 6 खास लक्षण
अगर आप इन लक्षणों को महज थकान और कमजोरी मानकर नजरअंदाज करते हैं, तो किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है! जानिए कैसे?
Published : May 19, 2026 at 1:57 PM IST
अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए किडनी का ठीक से काम करना बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि किडनी शरीर से गंदगी को छानकर हमें हेल्दी रखती है. जब किडनी ठीक से काम करती है, तो कई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम होने का खतरा काफी कम हो जाता है. हालांकि, आजकल बहुत से लोग किडनी की बीमारियों से परेशान हैं. इस बारे में, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचान लिया जाए और समय पर इलाज किया जाए, तो हालत को गंभीर होने से रोका जा सकता है आइए, इन लक्षणों के बारे में जानते हैं... (रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें)
यूरिन में बदलाव: एक्सपर्ट्स का कहना है कि किडनी की बीमारियों से पहले यूरिन में बदलाव दिखने लगते हैं. वे बताते हैं कि बार-बार पेशाब आना, खासकर रात में, नॉर्मल से ज्यादा पेशाब आना, झागदार पेशाब, पेशाब में खून आना और पेशाब करने में दिक्कत जैसे लक्षण दिख सकते हैं. किडनी यूरिन के जरिए शरीर से गंदगी बाहर निकालती है. इसलिए, वे सलाह देते हैं कि किडनी में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
सूजन: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो शरीर के अलग-अलग हिस्सों में फ्लूइड जमा हो जाता है. इससे सूजन हो जाती है. पैरों, टखनों, हाथों, चेहरे और आंखों के आसपास सूजन देखी जा सकती है. अगर ये दिक्कतें दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना सही रहता है.
थकान: क्या आपको लगातार थकान महसूस होती है? आराम करने के बाद भी थकान दूर नहीं होती? इस मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह किडनी की समस्याओं का संकेत हो सकता है. उनका कहना है कि किडनी धीरे काम करने लगती है और खून में गंदगी जमा हो जाती है, जिससे किडनी कमजोर हो जाती है. उनका यह भी कहना है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी से एनीमिया हो सकता है. इसलिए वे सलाह देते हैं कि अगर आपको अक्सर थकान और सुस्ती महसूस होती है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए.
स्किन से जुड़ी दिक्कतें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि खुजली और स्किन की अलग-अलग दिक्कतें किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. क्योंकि, जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो गंदगी शरीर से बाहर निकलने के बजाय ब्लडस्ट्रीम में जमा हो जाती है, जिससे डर्मेटोलॉजिकल दिक्कतें होती हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि खुजली, रूखी स्किन और रैशेज जैसे लक्षणों से बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है और स्किन में दिखने वाले बदलाव हो सकते हैं. वे डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह देते हैं, खासकर अगर ओवर-द-काउंटर क्रीम असरदार न हों.
जी मिचलाना और उल्टी: एक्सपर्ट्स जी मिचलाना और उल्टी को किडनी से जुड़ी समस्याओं के दूसरे लक्षणों के तौर पर पहचानते हैं. उनका कहना है कि शरीर में मौजूद गंदगी खून में जमा हो जाती है और पाचन तंत्र पर बुरा असर डालती है. इसलिए, लोगों को थोड़ा सा खाना खाने पर भी पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है, सांसों से बदबू आ सकती है और जी मिचलाने और उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, खासकर सुबह के समय. वे चेतावनी देते हैं कि इन लक्षणों को नजरअंदाज करने से वजन कम हो सकता है और कुपोषण हो सकता है.
मसल क्रैम्प्स: एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बार-बार मसल क्रैम्प्स (खासकर पैरों में) किडनी की बीमारी का चेतावनी संकेत हैं. वे बताते हैं कि यह समस्या शरीर में जरूरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटैशियम की कमी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होती है. वे आगे कहते हैं कि डिहाइड्रेशन भी ऐसे क्रैम्प्स होने का कारण हो सकता है.
आपको डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए?
हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन लक्षणों को किडनी की बीमारी का पक्का संकेत नहीं मानना चाहिए. लेकिन इन समस्याओं को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए. अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में किडनी फंक्शन की जांच करने की खास तौर पर सलाह दी जाती है.
डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) अकेले ही क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) या किडनी फेलियर के लगभग दो-तिहाई मामलों के लिए जिम्मेदार हैं. ये दोनों बीमारियां आपकी किडनी पर असर डालती हैं. हाई ब्लड प्रेशर किडनी की ब्लड वेसल पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, जिससे वे कमजोर और सिकुड़ जाती हैं. खराब वेसल खून से गंदगी और ज्यादा फ्लूइड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती हैं. जब किडनी खराब होने लगती है, तो यह स्थिति ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देती है, जिससे एक खतरनाक साइकिल शुरू हो जाता है. साथ ही, खून में शुगर का लेवल बढ़ने से किडनी के छोटे फिल्टर (नेफ्रॉन) खराब होने लगते हैं. इस वजह से, प्रोटीन (एल्ब्यूमिन) यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकलने लगता है.
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