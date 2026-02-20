ETV Bharat / health

पुरुषों की ये तीन आदतें महिलाओं में बढ़ाती हैं सर्वाइकल कैंसर का खतरा, जानें क्यों है यह इतनी खतरनाक बीमारी

कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो दुनिया भर में तेजी से फैल रही है. यह हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती है. पुरुषों में फेफड़ों और मुंह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हाल ही में, सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर हेल्थ चैलेंज के तौर पर सामने आया है. सर्वाइकल कैंसर अब सिर्फ ज्यादा उम्र की महिलाओं की ही बीमारी नहीं है, यह जवान महिलाओं को भी हो रहा है. WHO के मुताबिक, भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर बन गया है. चिंता की बात यह है कि सर्वाइकल इन्फेक्शन बिना किसी दर्द या लक्षण के चुपचाप हो जाते हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि पतियों की 3 इंटिमेट आदतें पत्नियों में सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं...

पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स करना - कई कपल्स पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स करते हैं. हालांकि पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स मेडिकली सेफ है और क्रैम्प्स को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे इन्फेक्शन और अनचाही प्रेग्नेंसी का खतरा रहता है. पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स करने से सीधे तौर पर सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का कहना है कि इससे HPV (ह्यूमन पेपिलोमावायरस) फैलने का खतरा बढ़ सकता है, जो एक बड़ा कारण है. इस समय सर्विक्स ज्यादा नाजुक होता है, जिससे इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग (पोस्टकोइटल ब्लीडिंग) हो सकती है, जो कैंसर का संकेत भी हो सकता है.

स्मोकिंग करना - कई पुरुष अक्सर अपने परिवार और पत्नियों के सामने स्मोकिंग करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपनी पत्नियों या परिवार के सामने स्मोकिंग करना बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि सेकंडहैंड स्मोक में सांस लेने से फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और खासकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. सिगरेट के धुएं में 7,000 से ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें 70 से ज्यादा जाने-माने कार्सिनोजेन शामिल हैं. इससे धुएं के संपर्क में आने वाली महिलाओं में सांस की दिक्कतें और प्रेग्नेंसी में दिक्कतें हो सकती हैं.

इसके अलावा, जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, उनमें नॉन-स्मोकर्स की तुलना में सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना दोगुनी होती है. रिसर्चर्स ने स्मोकिंग करने वाली महिलाओं के सर्वाइकल म्यूकस में तंबाकू के कॉम्पोनेंट पाए हैं. ये नुकसानदायक चीजें सर्वाइकल सेल्स के DNA को नुकसान पहुंचा सकती हैं और सर्वाइकल कैंसर के विकास में योगदान दे सकती हैं. स्मोकिंग इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करती है, जिससे HPV इन्फेक्शन से लड़ने की उसकी क्षमता कम हो जाती है.

कंडोम का इस्तेमाल न करना- कुछ लोग सेल्फ-सैटिस्फेक्शन या दूसरी प्रॉब्लम की वजह से इंटरकोर्स के दौरान कंडोम इस्तेमाल करने से बचते हैं, लेकिन यह आदत खतरनाक हो सकती है. अगर आपके कई पार्टनर हैं या आपको ड्रग्स की लत है, तो बिना कंडोम इस्तेमाल किए सेक्स करना खतरनाक हो सकता है. मान लीजिए किसी आदमी को HPV वायरस है, तो वह इसे आसानी से अपने पार्टनर को दे सकता है. ध्यान रहें कि कंडोम सिर्फ बर्थ कंट्रोल का तरीका नहीं है, यह सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकने में बहुत जरूरी है.

सर्वाइकल कैंसर के चेतावनी संकेत

