पुरुषों की ये तीन आदतें महिलाओं में बढ़ाती हैं सर्वाइकल कैंसर का खतरा, जानें क्यों है यह इतनी खतरनाक बीमारी

जानें पतियों की इन 3 खास आदतों के बारे में जो पत्नियों में सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं. इसके लक्षण इस तरह हैं...

पुरुषों की ये तीन आदतें महिलाओं में बढ़ाती हैं सर्वाइकल कैंसर का खतरा, जानें क्यों है यह इतनी खतरनाक बीमारी (GETTY IMAGES AND FREEPIK)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 20, 2026 at 1:21 PM IST

5 Min Read
कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो दुनिया भर में तेजी से फैल रही है. यह हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती है. पुरुषों में फेफड़ों और मुंह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हाल ही में, सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर हेल्थ चैलेंज के तौर पर सामने आया है. सर्वाइकल कैंसर अब सिर्फ ज्यादा उम्र की महिलाओं की ही बीमारी नहीं है, यह जवान महिलाओं को भी हो रहा है. WHO के मुताबिक, भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर बन गया है. चिंता की बात यह है कि सर्वाइकल इन्फेक्शन बिना किसी दर्द या लक्षण के चुपचाप हो जाते हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि पतियों की 3 इंटिमेट आदतें पत्नियों में सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं...

पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स करना - कई कपल्स पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स करते हैं. हालांकि पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स मेडिकली सेफ है और क्रैम्प्स को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे इन्फेक्शन और अनचाही प्रेग्नेंसी का खतरा रहता है. पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स करने से सीधे तौर पर सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का कहना है कि इससे HPV (ह्यूमन पेपिलोमावायरस) फैलने का खतरा बढ़ सकता है, जो एक बड़ा कारण है. इस समय सर्विक्स ज्यादा नाजुक होता है, जिससे इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग (पोस्टकोइटल ब्लीडिंग) हो सकती है, जो कैंसर का संकेत भी हो सकता है.

स्मोकिंग करना - कई पुरुष अक्सर अपने परिवार और पत्नियों के सामने स्मोकिंग करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपनी पत्नियों या परिवार के सामने स्मोकिंग करना बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि सेकंडहैंड स्मोक में सांस लेने से फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और खासकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. सिगरेट के धुएं में 7,000 से ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें 70 से ज्यादा जाने-माने कार्सिनोजेन शामिल हैं. इससे धुएं के संपर्क में आने वाली महिलाओं में सांस की दिक्कतें और प्रेग्नेंसी में दिक्कतें हो सकती हैं.

इसके अलावा, जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, उनमें नॉन-स्मोकर्स की तुलना में सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना दोगुनी होती है. रिसर्चर्स ने स्मोकिंग करने वाली महिलाओं के सर्वाइकल म्यूकस में तंबाकू के कॉम्पोनेंट पाए हैं. ये नुकसानदायक चीजें सर्वाइकल सेल्स के DNA को नुकसान पहुंचा सकती हैं और सर्वाइकल कैंसर के विकास में योगदान दे सकती हैं. स्मोकिंग इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करती है, जिससे HPV इन्फेक्शन से लड़ने की उसकी क्षमता कम हो जाती है.

कंडोम का इस्तेमाल न करना- कुछ लोग सेल्फ-सैटिस्फेक्शन या दूसरी प्रॉब्लम की वजह से इंटरकोर्स के दौरान कंडोम इस्तेमाल करने से बचते हैं, लेकिन यह आदत खतरनाक हो सकती है. अगर आपके कई पार्टनर हैं या आपको ड्रग्स की लत है, तो बिना कंडोम इस्तेमाल किए सेक्स करना खतरनाक हो सकता है. मान लीजिए किसी आदमी को HPV वायरस है, तो वह इसे आसानी से अपने पार्टनर को दे सकता है. ध्यान रहें कि कंडोम सिर्फ बर्थ कंट्रोल का तरीका नहीं है, यह सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकने में बहुत जरूरी है.

सर्वाइकल कैंसर के चेतावनी संकेत

असामान्य वजाइनल ब्लीडिंग, जैसे कि

वजाइनल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग

मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग

पीरियड्स के बीच या असामान्य रूप से भारी और लंबे समय तक चलने वाले पीरियड्स के बीच स्पॉटिंग

डौशिंग के बाद ब्लीडिंग

असामान्य वजाइनल डिस्चार्ज: इसमें खून के निशान हो सकते हैं और यह पीरियड्स के बीच या मेनोपॉज के बाद हो सकता है.

  • बदबूदार पीला डिस्चार्ज, या खून की लकीरों वाला डिस्चार्ज
  • पेट के निचले हिस्से में दर्द, बार-बार पेशाब आना, या पेशाब करने में मुश्किल.
  • सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द.
  • पेल्विक दर्द.
  • जैसे-जैसे कैंसर बढ़ता है, लक्षण और गंभीर हो सकते हैं और इनमें शामिल हैं, जैसे कि...
  • पैरों में सूजन
  • पेशाब या शौच करने में परेशानी, कभी-कभी पेशाब या स्टूल में खून आना अगर कैंसर ब्लैडर या रेक्टम तक फैल गया हो
  • थकान और बिना किसी वजह के वजन कम होना

अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है या वे ज्यादा जोखिम वाली आदतें अपना रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए बचाव और जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

संपादक की पसंद

