दिल का दौरा पड़ने से कई दिन पहले दिखाई दे सकते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक!
दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती चेतावनी संकेत बेहद महत्वपूर्ण होते हैं...
Published : May 28, 2026 at 7:49 PM IST
आजकल, बढ़ती लाइफस्टाइल प्रॉब्लम और स्ट्रेस की वजह से कम उम्र में भी हार्ट अटैक आना एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है. दिल का दौरा अब उम्र या लिंग की सीमाओं से परे हो गया है. हालांकि, हार्ट अटैक अचानक नहीं होता है. इसके कुछ लक्षण घंटों, दिनों या हफ्तों पहले दिखने लगते हैं. हालांकि, बहुत से लोग इन लक्षणों को नॉर्मल स्ट्रेस, थकान या इनडाइजेशन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन लक्षणों की समय पर पहचान करके जान बचाई जा सकती है. आइए जानते हैं कि हार्ट अटैक आने से पहले कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं...
हार्ट अटैक आने से पहले ये लक्षण दिखते हैं...
ब्लड फ्लो में कमी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि हार्ट अटैक से पहले, दिल में खून का बहाव कम हो जाता है. यह आमतौर पर तब होता है जब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्लाक अनस्टेबल हो जाते हैं. अगर ये प्लाक फट जाते हैं, तो शरीर उनके चारों ओर खून के थक्के बना लेता है. ये थक्के आर्टरीज को और पतला कर देते हैं, जिससे दिल की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. इसलिए, यह हार्ट अटैक की संभावना का संकेत देता है.
बार-बार सीने में दर्द होना: क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार , दिल का दौरा पड़ने से पहले सीने में बेचैनी महसूस होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह सीने के बीचोंबीच दबाव, जकड़न, जकड़न या हल्की जलन हो सकती है. यह बेचैनी कुछ मिनटों तक रहती है, फिर कम हो जाती है और दोबारा शुरू हो जाती है. इसलिए, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी जाती है.
बिना किसी वजह के अजीब तरह की थकान: एक्सपर्ट्स का कहना है कि थकान महसूस होना हार्ट अटैक का एक आम लक्षण है. उनका कहना है कि काफी आराम करने के बाद भी आपको थकान महसूस हो सकती है. चलना, सीढ़ियां चढ़ना या बैग उठाना जैसे आसान काम भी पहले से ज्यादा मुश्किल लग सकते हैं. उनका कहना है कि यह लक्षण महिलाओं में अधिक आम है.
सांस फूलना: विशेषज्ञ बताते हैं कि दिल तक खून का बहाव कम होने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, यहां तक कि रोजमर्रा के काम करते समय भी. वे बताते हैं कि कुछ लोगों को थोड़ी दूर चलने या कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी सांस फूलने की समस्या हो सकती है.
शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द: दिल का दौरा पड़ने से पहले, आपको सीने समेत शरीर के अन्य हिस्सों में भी बेचैनी महसूस हो सकती है. मेयो क्लिनिक के अनुसार, कंधे, बांह, पीठ, गर्दन, जबड़े, दांत या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है. कई लोग इन लक्षणों को मांसपेशियों में दर्द, गर्दन में दर्द या गैस की समस्या समझ लेते हैं.
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि पसीना आना, मतली, चक्कर आना या बेहोशी जैसे लक्षण भी शुरुआती चेतावनी के महत्वपूर्ण संकेत हैं. उनका सुझाव है कि अगर इन लक्षणों के साथ डिहाइड्रेशन, अपच या सांस लेने में दिक्कत हो, तो तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी है.
शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ लोगों को अक्सर लगता है कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है. वे इस हल्की बेचैनी या एंग्जायटी को नजरअंदाज न करने की चेतावनी देते हैं. खास तौर पर, वे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.
डॉक्टर से कब सलाह लें
एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि अगर सीने में जकड़न, पसीना आना, हाथ में दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण पांच मिनट से ज्यादा समय तक रहें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. इससे जानलेवा स्थितियों से बचा जा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.