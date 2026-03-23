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किडनी कैंसर के शुरुआती फेज में दिखाई दे सकते हैं ये लक्षण, डॉक्टर ने विस्तार से बताया

बहुत से लोग किडनी से जुड़ी बीमारियों और समस्याओं, जैसे कि किडनी स्टोन, को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, ये लक्षण कभी-कभी किडनी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के चेतावनी संकेत भी हो सकते हैं. किडनी से जुड़ी किसी भी असामान्यता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किडनी मानव शरीर का एक बहुत ही जरूरी अंग है. ये खून को छानकर, शरीर से जहरीले पदार्थों, यूरिया और अतिरिक्त तरल पदार्थों को पेशाब के रास्ते बाहर निकालती हैं. इसके अलावा, ये शरीर के अंदर सोडियम, पोटैशियम और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं. हाल के समय में, किडनी से जुड़ी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है, किडनी कैंसर भी ऐसी ही एक बीमारी है.

आईएमए के महासचिवडॉ. जयेश एम लेले ने बताया है कि किडनी कैंसर के शुरुआती चरणों में कुछ लक्षण जैसे कि पेशाब में खून आना, थकान और तेज दर्द सामने आ सकते हैं. आइए, अब हम इन लक्षणों और आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से जानें...

डॉ. जयेश एम लेले ने बताया कि किडनी शरीर के काफी अंदर स्थित होती हैं. इसी वजह से, कैंसर के शुरुआती चरणों में छोटे-छोटे गांठों का पता लगाना मुश्किल होता है. यही कारण है कि बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. किडनी का कैंसर अक्सर शुरुआती चरणों में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के ही विकसित हो जाता है. इसे 'रीनल सेल कार्सिनोमा' के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि, शुरुआती चरणों में पेशाब में खून आना, थकान, कमजोरी और पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

किडनी कैंसर के शुरुआती फेज में दिखाई दे सकते हैं ये लक्षण, डॉक्टर ने विस्तार से समझाया (GETTY IMAGES)

पेशाब के रंग में बदलाव- किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या सबसे पहले पेशाब में दिखाई दे सकती है. अगर पेशाब का रंग सामान्य पीले से बदलकर गुलाबी, लाल या भूरा हो जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह सबसे आम लक्षण है। कभी-कभी, पेशाब का रंग कोला जैसा भी दिख सकता है. कभी-कभी, यह बदलाव बिना किसी दर्द के भी हो सकता है. हालांकि, यह किसी गंभीर अंदरूनी बीमारी, जैसे कि किडनी कैंसर का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में, डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है.

निचले हिस्से में लगातार दर्द- पीठ के निचले हिस्से में या पसलियों के नीचे एक तरफ लगातार होने वाले दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर दर्द लंबे समय तक बना रहता है और आराम करने या दवा लेने के बाद भी कम नहीं होता, तो यह सिर्फ मांसपेशियों का दर्द नहीं हो सकता. इस लक्षण को गंभीरता से लेना चाहिए, खासकर अगर दर्द बिना किसी पिछली चोट या शारीरिक मेहनत के शुरू हुआ हो. लगातार दर्द किडनी से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है. स्थिति बिगड़ने से पहले सही जांच और उचित इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लें.

बिना किसी साफ वजह के तेजी वजन कम होना- अगर आपका वजन बिना किसी साफ वजह के तेजी से कम हो रहा है (भले ही आप डाइटिंग न कर रहे हों या ज्यादा शारीरिक मेहनत न कर रहे हों) तो यह कोई सामान्य बात नहीं है. बिना किसी वजह के वजन कम होना किसी गंभीर अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. कई मामलों में, यह किडनी की बीमारी या कुछ खास तरह के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए एक चेतावनी संकेत हो सकता है. अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है.

लंबे समय तक थकान महसूस होना- अगर आपको बिना कोई हेवी काम किए भी लंबे समय तक थकान महसूस होती है, और आराम करने के बाद भी आपकी एनर्जी वापस नहीं आती, तो यह सिर्फ मामूली कमजोरी से कहीं ज्यादा हो सकता है. लगातार थकान किसी गंभीर अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकती है. जब शरीर आसानी से थकने लगता है (यहा तक कि रोजमर्रा के सामान्य कामों के दौरान भी) तो लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय, किसी भी अंदरूनी मेडिकल समस्या का पता लगाने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है.