ETV Bharat / health

शरीर में दिखाई देने वाले ये लक्षण किडनी स्टोन के हो सकते हैं संकेत, ऐसे करें पता

किडनी स्टोन आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की आयु के लोगों में अधिक आम होती है. हालांकि, लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण, यह समस्या...

These symptoms appearing in the body could be signs of kidney stones.
शरीर में दिखाई देने वाले ये लक्षण किडनी स्टोन के हो सकते हैं संकेत, ऐसे करें पता (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 16, 2026 at 8:57 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में, हमारी खान-पान की आदतों का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है. विशेष रूप से, किडनी से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण है पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना और ज्यादा नमक वाले भोजन का सेवन करना है. इन समस्याओं में से, किडनी की पथरी (Kidney Stones) एक बड़ी चिंता का विषय है. हालांकि, स्थिति गंभीर होने से पहले ही, हमारा शरीर अक्सर कुछ चेतावनी भरे संकेत देता है. डॉ. सुमन लता ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी है, और समझाया है कि किडनी की पथरी को शुरुआती चरणों में ही कैसे पहचाना जा सकता है. डॉ. सुमन लता द्वारका, दिल्ली स्थित मणिपाल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं. उनके द्वारा दी गई जानकारी पर एक नजर डालें...

डॉ. सुमन लता के अनुसार, किडनी स्टोन आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की आयु के लोगों में अधिक आम होती है. हालांकि, लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण, यह समस्या अब युवाओं में भी बढ़ रही है. पहले यह पुरुषों में अधिक आम थी. लेकिन हाल ही में, यह समस्या महिलाओं में भी बढ़ी है, इसलिए यह अंतर कम हो रहा है. हालांकि यह बच्चों में कम आम है, लेकिन यह जेनेटिक फैक्टर्स, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर और डिहाइड्रेशन (यानी कम पानी पीना) के कारण हो सकती है.

पीठ दर्द कोई सामान्य बात नहीं है
किडनी की पथरी का सबसे आम लक्षण दर्द है. हालांकि, यह दर्द सामान्य मांसपेशियों के दर्द जैसा नहीं होता है. यह अचानक शुरू होता है और बहुत तेज होता है, आमतौर पर यह पीठ के निचले हिस्से के एक तरफ या खुद पीठ में होता है. यह दर्द धीरे-धीरे नीचे की ओर, पेट के निचले हिस्से और जांघों तक फैल सकता है. कुछ लोगों में यह दर्द रुक-रुककर होता है, जबकि दूसरों में यह लगातार बना रहता है. डॉक्टर ने बताया कि पीठ के निचले हिस्से और बगल में इस तरह का असामान्य दर्द किडनी से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है. दर्द की तीव्रता पथरी के साइज पर नहीं, बल्कि किडनी के अंदर उसकी जगह और उसके हिलने-डुलने पर निर्भर करती है.

किडनी का मुख्य काम खून को फिल्टर करना और पेशाब के जरिए शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालना है. जब कोई पथरी पेशाब की नली में हिलती है या रुकावट पैदा करती है, तो कई तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं.

  • जलन और दर्द: पेशाब करते समय तेज जलन या दर्द महसूस होना किडनी में पथरी होने का एक पक्का संकेत है.
  • खून आना: अगर आपका पेशाब लाल, गुलाबी या भूरे रंग का दिखे, तो यह शरीर के अंदर किसी चोट का संकेत हो सकता है। अगर आपको अपने पेशाब में खून दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
  • बदबू और धुंधलापन: अगर पेशाब आम दिनों से ज्यादा गाढ़ा हो, धुंधला दिखे, और उसमें से तेज, खराब बदबू आए, तो यह किसी इन्फेक्शन (संक्रमण) के होने का संकेत है.
  • पेशाब का टपकना: पेशाब करने की तेज इच्छा होने के बाद भी, जब आप पेशाब करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ कुछ बूंदें ही निकलना, इस बात का संकेत है कि कोई पथरी पेशाब के बहाव में रुकावट डाल रही है.
  • पेट से जुड़ी समस्याएं: किडनी की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र के जरिए सीधे तौर पर पाचन तंत्र से जुड़ी होती हैं. किडनी में पथरी होने पर कई लोगों को जी मिचलाने और उल्टी की शिकायत होती है. इसकी वजह से भूख भी कम लग सकती है. पेट फूलने और कब्ज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इन लक्षणों को अक्सर पेट की आम बीमारियां समझ लिया जाता है. इसलिए, इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अचानक वजन कम होना भी किडनी की सेहत बिगड़ने का एक संकेत है.
  • ये समस्याएं भी होती है: जैसे-जैसे शरीर में इन्फेक्शन का लेवल बढ़ता है, व्यक्ति को बुखार और कंपकंपी महसूस हो सकती है. आमतौर पर तेज बुखार तब होता है जब किडनी की पथरी के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है. इसके साथ ही पेट में तेज दर्द भी होता है. कई लोग किडनी के दर्द को सामान्य पीठ दर्द समझ लेते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक दवाएं ले लेते हैं. डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि ऐसा करने से किडनी के काम करने की क्षमता और भी खराब हो सकती है.

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, आप इन तरीकों से किडनी की पथरी से बचाव कर सकते हैं...

  • खूब पानी पिएं: रोजाना कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीने से पेशाब पतला हो जाता है और पथरी बनने से रोकने में मदद मिलती है.
  • खान-पान में बदलाव- नमक और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें. नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों का सेवन करें. ऑक्सालेट से भरपूर फूड्स, जैसे पालक और मेवों का सेवन सीमित करें.
  • फिजिकल एक्टिविटी: हेल्दी वजन बनाए रखना और नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत जरूरी है.

यदि आपको इस खबर में बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण महसूस होता है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है. समय पर पहचान होने से भविष्य में होने वाली कॉम्प्लिकेशन्स को रोकने में मदद मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

KIDNEY STONES SYMPTOMS
CAUSES OF KIDNEY STONES
HOW TO CONFIRM IF KIDNEY STONE
किडनी स्टोन के लक्षण
CAUSES OF KIDNEY STONES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.