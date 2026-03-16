ETV Bharat / health

शरीर में दिखाई देने वाले ये लक्षण किडनी स्टोन के हो सकते हैं संकेत, ऐसे करें पता

आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में, हमारी खान-पान की आदतों का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है. विशेष रूप से, किडनी से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण है पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना और ज्यादा नमक वाले भोजन का सेवन करना है. इन समस्याओं में से, किडनी की पथरी (Kidney Stones) एक बड़ी चिंता का विषय है. हालांकि, स्थिति गंभीर होने से पहले ही, हमारा शरीर अक्सर कुछ चेतावनी भरे संकेत देता है. डॉ. सुमन लता ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी है, और समझाया है कि किडनी की पथरी को शुरुआती चरणों में ही कैसे पहचाना जा सकता है. डॉ. सुमन लता द्वारका, दिल्ली स्थित मणिपाल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं. उनके द्वारा दी गई जानकारी पर एक नजर डालें...

डॉ. सुमन लता के अनुसार, किडनी स्टोन आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की आयु के लोगों में अधिक आम होती है. हालांकि, लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण, यह समस्या अब युवाओं में भी बढ़ रही है. पहले यह पुरुषों में अधिक आम थी. लेकिन हाल ही में, यह समस्या महिलाओं में भी बढ़ी है, इसलिए यह अंतर कम हो रहा है. हालांकि यह बच्चों में कम आम है, लेकिन यह जेनेटिक फैक्टर्स, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर और डिहाइड्रेशन (यानी कम पानी पीना) के कारण हो सकती है.

पीठ दर्द कोई सामान्य बात नहीं है

किडनी की पथरी का सबसे आम लक्षण दर्द है. हालांकि, यह दर्द सामान्य मांसपेशियों के दर्द जैसा नहीं होता है. यह अचानक शुरू होता है और बहुत तेज होता है, आमतौर पर यह पीठ के निचले हिस्से के एक तरफ या खुद पीठ में होता है. यह दर्द धीरे-धीरे नीचे की ओर, पेट के निचले हिस्से और जांघों तक फैल सकता है. कुछ लोगों में यह दर्द रुक-रुककर होता है, जबकि दूसरों में यह लगातार बना रहता है. डॉक्टर ने बताया कि पीठ के निचले हिस्से और बगल में इस तरह का असामान्य दर्द किडनी से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है. दर्द की तीव्रता पथरी के साइज पर नहीं, बल्कि किडनी के अंदर उसकी जगह और उसके हिलने-डुलने पर निर्भर करती है.

किडनी का मुख्य काम खून को फिल्टर करना और पेशाब के जरिए शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालना है. जब कोई पथरी पेशाब की नली में हिलती है या रुकावट पैदा करती है, तो कई तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं.