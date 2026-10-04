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शरीर में आयरन की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, जानिए किन चीजों में भर-भर कर पाया जाता है Iron

शरीर में आयरन की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, जानिए किन चीजों में भर-भर कर पाया जाता है Iron ( GETTY IMAGES )

आयरन हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है. शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे हमारे अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. आयरन की कमी क्यों होती है? अलग-अलग उम्र के लोगों को कितना आयरन चाहिए? आयरन के अच्छे स्रोत कौन से खाद्य पदार्थ हैं? आइए, इन विषयों पर बात करते हैं.