शरीर में आयरन की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, जानिए किन चीजों में भर-भर कर पाया जाता है Iron
आयरन की कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसकी कमी को दूर करने के लिए अपनी रोजाना की डाइट में किन...
Published : October 4, 2026 at 11:01 AM IST
आयरन हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है. शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे हमारे अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. आयरन की कमी क्यों होती है? अलग-अलग उम्र के लोगों को कितना आयरन चाहिए? आयरन के अच्छे स्रोत कौन से खाद्य पदार्थ हैं? आइए, इन विषयों पर बात करते हैं.
आयरन हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी मिनरल्स में से एक है. हमारा शरीर दो तरह के प्रोटीन बनाने के लिए आयरन का इस्तेमाल करता है: हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के लिए फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जरूरी है, जबकि मायोग्लोबिन मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है. हमारे शरीर को हॉर्मोन, लिगामेंट्स और टेंडन्स जैसे कनेक्टिव टिशू बनाने के लिए भी पर्याप्त आयरन की जरूरत होती है.
आयरन की कमी के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते हैं
शरीर में आयरन की कमी के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन का स्तर कम होने पर शरीर मांसपेशियों, हड्डियों, लिवर और अन्य अंगों में जमा आयरन का इस्तेमाल करता है. अगर यह जमा आयरन भी खत्म हो जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स का आकार और हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे शरीर को जरूरी ऑक्सीजन कम मिलती है. इस स्थिति को परनीशियस एनीमिया कहा जाता है. इस समस्या से जूझ रहे लोगों को बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, सिरदर्द और पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं. इस तरह का एनीमिया मुख्य रूप से खाने में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है. गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों में भी आयरन की कमी आम तौर पर देखी जाती है.
आयरन की कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं
जाने-माने न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. श्रीलता ने कहा कि जिन लोगों को आयरन की कमी है, उन्हें इस समस्या की पहचान जल्दी कर लेनी चाहिए. अगर समय रहते इसका पता न चले, तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. इससे धीरे-धीरे दिल की बीमारी हो सकती है और जान का खतरा भी हो सकता है. आयरन की कमी वाले लोग अक्सर पीले दिखते हैं और उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत होती है. इसलिए, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ हमारी रोजाना की डाइट का हिस्सा होने चाहिए. अंडे, चिकन, मछली और रेड मीट में भी आयरन की अच्छी-खासी मात्रा पाई जाती है.
अलग-अलग उम्र के लोगों को कितने आयरन की जरूरत होती है?
- पुरुषों को रोजाना 8 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है
- 19 से 50 साल की महिलाओं को रोज़ाना 18 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है
- प्रेग्नेंट महिलाओं को 27 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है
- ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली माताओं को 10 मिलीग्राम की जरूरत होती है
आयरन के अच्छे स्रोत कौन से खाद्य पदार्थ हैं?
हमारा शरीर मांस से आसानी से आयरन सोख लेता है. हम मछली, चिकन और अन्य प्रकार के मांस जैसे खाद्य पदार्थों से काफी मात्रा में आयरन प्राप्त कर सकते हैं. शाकाहारियों के लिए आयरन की जरूरतों को पूरा करना अक्सर मांसाहारियों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता है.
शाकाहारी लोग विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों, जैसे कि संतरा, लाल शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली से आयरन प्राप्त कर सकते हैं. पर्याप्त मात्रा में सफेद बीन्स, दाल, पालक, समुद्री भोजन और चिकन का सेवन करने से आयरन की कमी को रोकने में मदद मिल सकती है. नट्स, बीज, सूखे मेवे, साबुत अनाज और हरी सब्जियों में भी अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है. आप आयरन-फोर्टिफाइड अनाज से बनी ब्रेड का भी सेवन कर सकते हैं.
ध्यान देने वाली बात
शरीर में आयरन का अत्यधिक स्तर पेट दर्द, कब्ज, जी मिचलाना, दस्त और चक्कर आने जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए, इस संबंध में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)