किडनी खराब होने पर दिखते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा
किडनी फेल होना एक गंभीर स्थिति है जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं, जिससे कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं. जानें लक्षण...
Published : January 26, 2026 at 1:38 PM IST
किडनी शरीर का एक जरूरी फिल्टरिंग सिस्टम है, जो रोजाना लगभग 190 से 200 लीटर खून को फिल्टर करती है और पेशाब के जरिए ज्यादा पानी, बेकार चीजों और टॉक्सिन को बाहर निकालती है. ये मुख्य रूप से फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे सोडियम और पोटेशियम) और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी भूमिका निभाती हैं. इसलिए, अपनी किडनी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि किडनी को किसी भी तरह का नुकसान कई बीमारियों और यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकता है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, किडनी खराब होने (इन्फेक्शन, किडनी स्टोन या दूसरी बीमारियों के कारण) से शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो सकते हैं. यह स्थिति क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में बदल सकती है, जिससे समय के साथ किडनी फेलियर, दिल की बीमारी और यहां तक कि मौत भी हो सकती है. शुरुआती जांच और हेल्दी लाइफस्टाइल इन गंभीर नतीजों को रोकने में मदद कर सकते हैं. इसका मतलब है कि किडनी की समस्याओं का जल्दी पता चलने से जान बचाई जा सकती है. इस संबंध में, आइए अब किडनी की बीमारी के 10 चेतावनी संकेतों के बारे में जानें...
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, किडनी की बीमारी के 10 चेतावनी संकेत इस प्रकार हैं...
- रात में बार-बार पेशाब आना: किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षणों में से एक है बार-बार पेशाब आना. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको बार-बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, खासकर रात में, तो यह किडनी की बीमारी का लक्षण हो सकता है. किडनी बेकार चीजों को फिल्टर करके पेशाब बनाती हैं. ऐसा कहा जाता है कि किडनी में किसी भी तरह की समस्या से बार-बार पेशाब आ सकता है. इसलिए, अगर ऐसा होता है, तो यह समझना चाहिए कि किडनी बेकार चीजों को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही हैं.
- पैरों में सूजन: किडनी की बीमारी का एक और लक्षण सूजन है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करतीं, तो वे ज्यादा सोडियम और पानी को फिल्टर नहीं कर पातीं. इससे शरीर में धीरे-धीरे फ्लूइड जमा होने लगता है. मेयो क्लिनिक के अनुसार, इससे पैरों में सूजन आ जाती है. अगर आपको लगे कि आपके पैर सामान्य से ज्यादा टाइट महसूस हो रहे हैं, खासकर निचले हिस्से में जहां आप जूते या मोजे पहनते हैं, तो यह किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है.
- लगातार थकान और कमजोरी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि थकान कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक आम लक्षण है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करतीं, तो शरीर में गंदगी और टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं. इससे एनर्जी की कमी होती है और थकान महसूस होती है. क्या आपको पूरी नींद लेने के बाद भी लगातार थकान महसूस होती है? यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही हैं.
- पेशाब में खून: एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेशाब में खून आना किडनी खराब होने का एक गंभीर संकेत है. अगर आपको अपने पेशाब में खून दिखे, तो इसका मतलब है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ नुकसान हुआ है. यह किडनी स्टोन, इन्फेक्शन या किडनी की किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. अगर आपको पेशाब करते समय गुलाबी, लाल या भूरे रंग का पेशाब दिखे, या खून के थक्के दिखें, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें. नेशनल किडनी फाउंडेशन का कहना है कि पेशाब में खून आना किडनी की बीमारी के सबसे चिंताजनक चेतावनी संकेतों में से एक है. वे इसे नजरअंदाज न करने की सलाह देते हैं.
- झाग वाला पेशाब: झाग वाले पेशाब को प्रोटीन्यूरिया कहते हैं. यह तब होता है जब किडनी खराब हो जाती हैं और प्रोटीन को ठीक से फिल्टर करने की अपनी क्षमता खो देती हैं. इसके कारण, एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन पेशाब में लीक हो जाते हैं. इसी वजह से पेशाब में झाग दिखाई देता है.
- सांस फूलना: किडनी की बीमारी से फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो सकता है. इससे सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यह समस्या किडनी की बीमारी के बाद के स्टेज में ज्यादा आम है, लेकिन कुछ लोगों में यह शुरुआती स्टेज में भी हो सकती है. अगर शरीर वेस्ट और ज्यादा फ्लूइड को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो ये चीजें फेफड़ों में जमा हो सकती हैं. मेयो क्लिनिक के अनुसार, इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो, खासकर आराम करते समय या लेटे हुए, तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से सलाह लें.
- मतली और उल्टी: किडनी की बीमारी वाले लोगों में मतली और उल्टी आम लक्षण हैं. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती हैं, तो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं. इससे मतली और उल्टी जैसे लक्षण हो सकते हैं. अगर बीमारी बढ़ती है, तो ये लक्षण समय के साथ और गंभीर हो सकते हैं. अगर आपको बिना किसी साफ वजह के लगातार मतली और उल्टी हो रही है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हैं.
- वजन कम होना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि भूख न लगना और वजन कम होना किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. जब किडनी खराब हो जाती हैं, तो शरीर में बेकार पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे भूख कम लगती है. इससे शरीर पोषक तत्वों को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे अचानक वजन कम हो सकता है. उन्होंने बताया कि भूख न लगना और तेजी से वजन कम होने जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं.
- खुजलीदार, रूखी त्वचा: अगर आपको यह समस्या हो रही है, तो इसे किडनी की बीमारी का एक लक्षण माना जाता है. जब किडनी ठीक से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर नहीं कर पाती हैं, तो शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं. इससे सूखी और खुजली वाली त्वचा जैसी समस्याएं हो सकती हैं. सलाह दी जाती है कि इस समस्या को जल्दी पहचानकर और इलाज करके आप त्वचा की ज्यादा गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं.
- हाई ब्लड प्रेशर: जब किडनी खराब हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिससे हाइपरटेंशन होता है. डॉक्टर कहते हैं कि अगर इलाज के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा रहता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)