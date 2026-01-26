ETV Bharat / health

किडनी खराब होने पर दिखते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा

किडनी शरीर का एक जरूरी फिल्टरिंग सिस्टम है, जो रोजाना लगभग 190 से 200 लीटर खून को फिल्टर करती है और पेशाब के जरिए ज्यादा पानी, बेकार चीजों और टॉक्सिन को बाहर निकालती है. ये मुख्य रूप से फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे सोडियम और पोटेशियम) और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी भूमिका निभाती हैं. इसलिए, अपनी किडनी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि किडनी को किसी भी तरह का नुकसान कई बीमारियों और यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकता है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, किडनी खराब होने (इन्फेक्शन, किडनी स्टोन या दूसरी बीमारियों के कारण) से शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो सकते हैं. यह स्थिति क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में बदल सकती है, जिससे समय के साथ किडनी फेलियर, दिल की बीमारी और यहां तक कि मौत भी हो सकती है. शुरुआती जांच और हेल्दी लाइफस्टाइल इन गंभीर नतीजों को रोकने में मदद कर सकते हैं. इसका मतलब है कि किडनी की समस्याओं का जल्दी पता चलने से जान बचाई जा सकती है. इस संबंध में, आइए अब किडनी की बीमारी के 10 चेतावनी संकेतों के बारे में जानें...