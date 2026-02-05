किडनी डैमेज होने पर सुबह दिखते हैं ये लक्षण, 3 महीने पहले मिलते हैं ये संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
Published : February 5, 2026 at 2:48 PM IST
किडनी जरूरी अंग हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने, और ब्लड प्रेशर और रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को रेगुलेट करने वाले हार्मोन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं. हालांकि, जब किडनी का काम कम हो जाता है, तो हल्के लक्षण दिख सकते हैं. किडनी के काम में कमी के शुरुआती लक्षणों में थकान, सूजन (खासकर पैरों और चेहरे पर), पेशाब की मात्रा और रंग में बदलाव, खुजली, मतली, उल्टी, मुंह से बदबू, ब्रेन फॉग और ध्यान लगाने में दिक्कत शामिल हो सकती है. शुरुआती स्टेज में इन लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि किडनी की समस्याओं के कुछ लक्षण सुबह ज्यादा ध्यान देने लायक होते हैं, इसलिए इन संकेतों को पहचानना और डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है.
किडनी की समस्याओं के सुबह के लक्षण क्या हैं? यहां जानें
- सुबह अजीब लक्षणों के साथ जागना आपकी किडनी में किसी समस्या का संकेत हो सकता है. किडनी की समस्याओं के शुरुआती लक्षणों में मुख्य रूप से आंखों के आसपास सूजन (पेरिऑर्बिटल एडिमा), पैरों या टखनों में सूजन, और झागदार या गहरे रंग का पेशाब शामिल है. इसके अलावा, बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, मतली, और जागने पर लगातार पीठ दर्द भी किडनी खराब होने के संकेत हो सकते हैं.
- सुबह उठते ही बिना किसी कारण के त्वचा में रूखापन और तेज खुजली महसूस होना भी किडनी खराब होने का संकेत हो सकता है. इसके साथ ही अगर सुबह उठते ही मुंह से तेज और असामान्य गंध आती है, जो ब्रश करने के बाद भी पूरी तरह से दूर नहीं होती, तो यह किडनी की किसी गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है. इन चेतावनी भरे संकेतों को जल्दी पहचानना गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने और समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है. सुबह हल्के से हल्के लक्षणों पर भी ध्यान देना, रेगुलर चेकअप करवाना, खूब पानी पीना और बैलेंस डाइट बनाए रखना, ये सभी किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं.
किडनी फेल होने से 3 महीने पहले शरीर में क्या लक्षण दिखते हैं
किडनी फेल होने से तीन महीने पहले थकान, पैरों में सूजन, पेशाब में बदलाव (कम या ज्यादा बार, झागदार या खून वाला पेशाब), भूख न लगना, उल्टी और खुजली जैसे लक्षण दिख सकते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि किडनी की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और अगर समय पर इलाज न किया जाए तो गंभीर नुकसान हो सकता है.
किडनी फेल होने के मुख्य लक्षण
- पेशाब में बदलाव: पेशाब की मात्रा में कमी या बढ़ोतरी, झागदार पेशाब, या खून वाला पेशाब.
- सूजन: नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, चेहरे, पैरों या टखनों में सूजन किडनी की बीमारी का एक आम लक्षण हो सकता है.
- थकान और कमजोरी: बिना किसी वजह के थकान, एनर्जी की कमी और ध्यान लगाने में दिक्कत.
- पाचन संबंधी समस्याएं: भूख न लगना, उल्टी या मतली.
- त्वचा में खुजली: फॉस्फोरस का लेवल बढ़ने के कारण त्वचा में लगातार खुजली.
- मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द: हड्डियों या जोड़ों में दर्द.
- सांस लेने में दिक्कत: सांस फूलना या सीने में दबाव महसूस होना.
- मतिभ्रम: नींद में गड़बड़ी या मतिभ्रम.
शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने से किडनी की गंभीर बीमारी हो सकती है, इसलिए जागरूकता, समय पर इलाज और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट लंबे समय तक सेहत और पूरे शरीर के सही कामकाज के लिए बहुत जरूरी हैं. इन मामूली लगने वाले लक्षणों को नजरअंदाज करने से किडनी की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)