किडनी पूरी तरह डैमेज होने से लगभग 3 महीने पहले शरीर में दिखाई देते हैं ये लक्षण, हल्के में लेने की न करें गलती!
क्रोनिक किडनी रोग के लक्षण तुरंत प्रकट नहीं होते. ऐसे में जानें किडनी डैमेज होने से तीन महीने पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं...
Published : October 28, 2025 at 7:46 PM IST
किडनी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को छानने, इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने और ब्लड प्रेशर और रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. इसके अलावा, जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है, तो कुछ छोटे लक्षण उभर सकते हैं. किडनी फेलियर के मामूली लक्षणों में थकान, शरीर में सूजन (खासकर पैरों और चेहरे पर), पेशाब की मात्रा और रंग में बदलाव, खुजली, मतली, उल्टी, सांसों की दुर्गंध, दिमागी धुंध और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई शामिल हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर शुरुआती फेज में अनदेखा कर दिया जाता है, इसलिए इन लक्षणों को पहचानना और डॉक्टर से मिलना जरूरी है.
क्रोनिक किडनी रोग (CKD) क्या है?
ऐसे जानें किडनी फेल होने से 3 महीने पहले शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं?
किडनी खराब होने से 3 महीने पहले थकान, पैरों में सूजन, पेशाब में बदलाव (कम या अधिक, झाग या खून आना), भूख न लगना, उल्टी, और खुजली जैसे लक्षण दिख सकते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि किडनी की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और समय पर इलाज न होने पर गंभीर नुकसान हो सकता है.
किडनी खराब होने के मुख्य लक्षण
- पेशाब में बदलाव: पेशाब की मात्रा में कमी या वृद्धि, झागदार पेशाब या खूनी पेशाब.
- सूजन: नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, चेहरे, पैरों या टखनों में सूजन आना किडनी की बीमारी का एक आम लक्षण हो सकता है.
- थकान और कमजोरी: बिना किसी कारण के थकान, ऊर्जा की कमी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई.
- पाचन संबंधी समस्याएं: भूख न लगना, उल्टी या मतली.
- स्किन में खुजली: फॉस्फोरस के बढ़े हुए स्तर के कारण त्वचा में लगातार खुजली.
- मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द: हड्डियों या जोड़ों में दर्द होना.
- सांस लेने में कठिनाई: सांस लेने में तकलीफ या सीने में दबाव महसूस होना.
- मतिभ्रम: नींद में गड़बड़ी या मतिभ्रम की स्थिति
डॉक्टर से कब मिलें?
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)