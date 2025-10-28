ETV Bharat / health

किडनी पूरी तरह डैमेज होने से लगभग 3 महीने पहले शरीर में दिखाई देते हैं ये लक्षण, हल्के में लेने की न करें गलती!

किडनी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को छानने, इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने और ब्लड प्रेशर और रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. इसके अलावा, जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है, तो कुछ छोटे लक्षण उभर सकते हैं. किडनी फेलियर के मामूली लक्षणों में थकान, शरीर में सूजन (खासकर पैरों और चेहरे पर), पेशाब की मात्रा और रंग में बदलाव, खुजली, मतली, उल्टी, सांसों की दुर्गंध, दिमागी धुंध और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई शामिल हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर शुरुआती फेज में अनदेखा कर दिया जाता है, इसलिए इन लक्षणों को पहचानना और डॉक्टर से मिलना जरूरी है.

क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय में धीरे-धीरे किडनी की कार्यक्षमता को कम करती है. यह एक प्रगतिशील और स्थायी बीमारी है, जिसका अर्थ है कि इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है. दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं. क्रोनिक किडनी रोग (CKD) में, किडनी डैमेज हो जाते हैं और खून से अपशिष्ट और एक्स्ट्रा तरल पदार्थों को ठीक से छान नहीं पाते, जिससे ये पदार्थ शरीर में जमा हो जाते हैं. यह रोग धीरे-धीरे बढ़ता है और इसके लक्षण महीनों या वर्षों तक महसूस नहीं होते. लेकिन समय के साथ यह किडनी फेल्योर का कारण बन सकता है, जिसके लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है.

ऐसे जानें किडनी फेल होने से 3 महीने पहले शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं?

किडनी खराब होने से 3 महीने पहले थकान, पैरों में सूजन, पेशाब में बदलाव (कम या अधिक, झाग या खून आना), भूख न लगना, उल्टी, और खुजली जैसे लक्षण दिख सकते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि किडनी की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और समय पर इलाज न होने पर गंभीर नुकसान हो सकता है.

किडनी खराब होने के मुख्य लक्षण

पेशाब में बदलाव: पेशाब की मात्रा में कमी या वृद्धि, झागदार पेशाब या खूनी पेशाब.

पेशाब की मात्रा में कमी या वृद्धि, झागदार पेशाब या खूनी पेशाब. सूजन: नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार , चेहरे, पैरों या टखनों में सूजन आना किडनी की बीमारी का एक आम लक्षण हो सकता है.

, चेहरे, पैरों या टखनों में सूजन आना किडनी की बीमारी का एक आम लक्षण हो सकता है. थकान और कमजोरी: बिना किसी कारण के थकान, ऊर्जा की कमी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई.

और कमजोरी: बिना किसी कारण के थकान, ऊर्जा की कमी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई. पाचन संबंधी समस्याएं: भूख न लगना, उल्टी या मतली.

भूख न लगना, उल्टी या मतली. स्किन में खुजली: फॉस्फोरस के बढ़े हुए स्तर के कारण त्वचा में लगातार खुजली.

फॉस्फोरस के बढ़े हुए स्तर के कारण त्वचा में लगातार खुजली. मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द : हड्डियों या जोड़ों में दर्द होना.

: हड्डियों या जोड़ों में दर्द होना. सांस लेने में कठिनाई: सांस लेने में तकलीफ या सीने में दबाव महसूस होना.

सांस लेने में तकलीफ या सीने में दबाव महसूस होना. मतिभ्रम: नींद में गड़बड़ी या मतिभ्रम की स्थिति

डॉक्टर से कब मिलें?

अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के शुरुआती फेज में अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन जब तक लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक किडनी को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है. ध्यान रहें कि ये लक्षण अन्य बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं, इसलिए सही पहचान के लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है,

