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थायरॉइड कैंसर के आखिरी स्टेज में दिखाई देते हैं ये गंभीर लक्षण, इन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक

थायरॉइड कैंसर का आखिरी स्टेज तब होता है जब कैंसर थायरॉइड ग्लैंड से शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे फेफड़ों या हड्डियों में फैल जाता है...

These severe symptoms appear in the final stage of thyroid cancer; ignoring them can be dangerous.
थायरॉइड कैंसर के आखिरी स्टेज में दिखाई देते हैं ये गंभीर लक्षण, इन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 14, 2026 at 1:13 PM IST

5 Min Read
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थायरॉइड कैंसर सेल्स का बढ़ना है जो थायरॉइड में शुरू होता है. थायरॉइड एक तितली के आकार की ग्लैंड है जो गर्दन के बेस पर, एडम्स एप्पल के ठीक नीचे होती है. थायरॉइड ऐसे हॉर्मोन बनाता है जो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर और वजन को रेगुलेट करते हैं. थायरॉइड कैंसर में शुरू में कोई लक्षण नहीं दिख सकते हैं. लेकिन जैसे-जैसे यह बढ़ता है, यह गर्दन में सूजन, आवाज में बदलाव और निगलने में दिक्कत जैसे संकेत और लक्षण दिखा सकता है.

थायरॉइड कैंसर का आखिरी स्टेज (मतलब स्टेज 4) तब होता है जब कैंसर थायरॉइड ग्लैंड से शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे फेफड़ों या हड्डियों में फैल जाता है. इस स्टेज पर, लक्षण ज्यादा गंभीर और दर्दनाक हो सकते हैं क्योंकि कैंसर आस-पास की नसों और अंगों पर असर डालना शुरू कर देता है. इस खबर में जानिए कि थायरॉइड कैंसर के आखिरी स्टेज में क्या लक्षण दिखते हैं...

These severe symptoms appear in the final stage of thyroid cancer; ignoring them can be dangerous.
थायरॉइड कैंसर के आखिरी स्टेज में दिखाई देते हैं ये गंभीर लक्षण, इन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक (GETTY IMAGES)

अमेरिकन कैंसर सोसायटी (ACS) के अनुसार, थायरॉइड कैंसर के आखिरी स्टेज में, गर्दन में गांठ, निगलने में दिक्कत, सांस लेने में तकलीफ और आवाज में बहुत ज्यादा बदलाव जैसे गंभीर लक्षण दिख सकते हैं. इन बढ़े हुए लक्षणों का मतलब है कि कैंसर आस-पास के टिशू या लिम्फ नोड्स में फैल गया है. असरदार इलाज और बेहतर रिकवरी के लिए इन चेतावनी के संकेतों को शुरुआती स्टेज में पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दी पता चलने से सफल इलाज की संभावना बढ़ जाती है. जैसे कि...

गर्दन में तेजी से बढ़ने वाली, सख्त और न हिलने वाली गांठ
गर्दन में तेजी से बढ़ने वाली, सख्त और पक्की गांठ थायरॉइड कैंसर का एक गंभीर संकेत हो सकती है. ऐसी गांठें अक्सर थायरॉइड ग्लैंड (एडम्स एप्पल के पास) से निकलती हैं. कैंसर के एडवांस स्टेज में यह तेजी से बढ़ती है और इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जिसके लिए 'हाउ टू चेक नेक लंप्स फॉर थायरॉइड कैंसर' के जरिए तुरंत एक्सपर्ट सलाह की जरूरत होती है.

निगलने में दिक्कत और गले में लगातार बेचैनी
जैसे-जैसे ट्यूमर का आकार बढ़ता है, वह भोजन नली (esophagus) पर दबाव डाल सकता है, जिससे निगलने में दिक्कत होती है, खासकर ठोस खाना निगलने में. मरीजों को गले में कुछ फंसा हुआ होने का लगातार एहसास हो सकता है.

These severe symptoms appear in the final stage of thyroid cancer; ignoring them can be dangerous.
थायरॉइड कैंसर के आखिरी स्टेज में दिखाई देते हैं ये गंभीर लक्षण, इन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक (GETTY IMAGES)

भूख कम लगना
थायरॉइड में मौजूद कैंसर सेल्स शरीर के मेटाबॉलिज्म पर असर डालते हैं, जिससे एनोरेक्सिया होता है और बिना मेहनत के वजन कम होता है. इस वजह से, समय के साथ भूख कम लगना, लंबे समय तक खाने में दिक्कत होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कई लोग शुरू में इस लक्षण को गले की आम समस्या समझ लेते हैं, जिससे सही डायग्नोसिस में देरी होती है.

आवाज में बदलाव, लगातार आवाज भारी होना
आवाज में बदलाव के सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षणों में से एक है. जब ट्यूमर लैरिंजियल नर्व या वोकल कॉर्ड (आवाज की नसें) पर असर डालता है, तो मरीजों की आवाज भारी, कमजोर हो सकती है, या उनकी आवाज पूरी तरह से चली भी सकती है. अगर आवाज का भारीपन कई हफ्तो तक बना रहता है और आम इलाज से ठीक नहीं होता (खासकर अगर कोई सांस की बीमारी न हो) तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

सांस लेने में दिक्कत और सीने में दबाव
बढ़ता हुआ ट्यूमर सांस की नली (ट्रेकिआ) पर दबाव डाल सकता है, जिससे सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब मरीज लेटा हो. कुछ मरीजों को ज्यादा आराम से सांस लेने के लिए सीधा बैठने की जरूरत पड़ सकती है. इस स्थिति में सीने में जकड़न, सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना भी हो सकता है, जिसका रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत असर पड़ सकता है.

तेजी से विजन कम होना या शारीरिक कमजोरी
कैंसर के आखिरी स्टेज में, थायरॉइड कैंसर पूरे शरीर पर असर डाल सकता है. मरीजों को अक्सर बिना किसी वजह के वजन कम होना, लगातार थकान, भूख न लगना और शारीरिक हालत में आम गिरावट महसूस होती है. ये लक्षण बता सकते हैं कि कैंसर काफी बढ़ गया है या दूसरे अंगों में फैल गया है.

एक्सपर्ट की सलाह
अगर थायरॉइड कैंसर का जल्दी पता चल जाए, तो इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है. हालांकि, जब यह एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, तो इलाज और मुश्किल हो जाता है. अगर आपको गर्दन में गांठ, लगातार गला बैठना या निगलने में दिक्कत जैसे अजीब लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है. रेगुलर हेल्थ चेकअप बीमारी का जल्दी पता लगाने और गंभीर दिक्कतों को रोकने का सबसे असरदार तरीका है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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