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हीटस्ट्रोक से पीड़ित लोगों में दिखाई देते हैं ये गंभीर लक्षण, जानें किसे होता है हीटस्ट्रोक का ज्यादा खतरा

भारत के कई क्षेत्रों में तापमान दिन-ब-दिन रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ता जा रहा है. नतीजतन, सनबर्न या हीटस्ट्रोक से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है, और डॉक्टर इन स्थितियों को सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज न करने की चेतावनी दे रहे हैं. हीटस्ट्रोक न केवल सीधे धूप के संपर्क में आने से हो सकता है, बल्कि अत्यधिक गर्मी, हवादार जगहों की कमी और डिहाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने साफ किया है कि अगर इस बीमारी का समय पर पता न चले, तो इसका दिमाग, दिल और किडनी पर गंभीर असर पड़ सकता है, और यह जानलेवा भी हो सकता है.

हीटस्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें शरीर का तापमान 104 F 40°C या उससे अधिक हो जाता है. इसके मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, सूखी गर्म त्वचा, कन्फ्यूजन, उल्टी और घबराहट शामिल हैं. तुरंत ठंडा करना और डॉक्टर की मदद लेना सबसे असरदार इलाज है. इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए इसके लक्षण, फर्स्ट एड और सावधानियों को जानना बहुत जरूरी है...

हीटस्ट्रोक के शुरुआती लक्षण जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वे इस तरह हैं...

हीटस्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसके होने से पहले, शरीर कुछ चेतावनी के सिग्नल भेजता है. बहुत से लोग इन संकेतों को आम थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, इन लक्षणों को सिर्फ थकान समझकर इग्नोर करना जानलेवा हो सकता है. यहां हीटस्ट्रोक के शुरुआती लक्षण दिए गए हैं जिन्हें आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.