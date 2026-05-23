हीटस्ट्रोक से पीड़ित लोगों में दिखाई देते हैं ये गंभीर लक्षण, जानें किसे होता है हीटस्ट्रोक का ज्यादा खतरा
हीट स्ट्रोक को सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है. खबर में जानिए के शुरुआती संकेत, जिन्हें आपको कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए...
Published : May 23, 2026 at 4:12 PM IST
भारत के कई क्षेत्रों में तापमान दिन-ब-दिन रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ता जा रहा है. नतीजतन, सनबर्न या हीटस्ट्रोक से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है, और डॉक्टर इन स्थितियों को सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज न करने की चेतावनी दे रहे हैं. हीटस्ट्रोक न केवल सीधे धूप के संपर्क में आने से हो सकता है, बल्कि अत्यधिक गर्मी, हवादार जगहों की कमी और डिहाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने साफ किया है कि अगर इस बीमारी का समय पर पता न चले, तो इसका दिमाग, दिल और किडनी पर गंभीर असर पड़ सकता है, और यह जानलेवा भी हो सकता है.
हीटस्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें शरीर का तापमान 104 F 40°C या उससे अधिक हो जाता है. इसके मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, सूखी गर्म त्वचा, कन्फ्यूजन, उल्टी और घबराहट शामिल हैं. तुरंत ठंडा करना और डॉक्टर की मदद लेना सबसे असरदार इलाज है. इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए इसके लक्षण, फर्स्ट एड और सावधानियों को जानना बहुत जरूरी है...
हीटस्ट्रोक के शुरुआती लक्षण जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वे इस तरह हैं...
हीटस्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसके होने से पहले, शरीर कुछ चेतावनी के सिग्नल भेजता है. बहुत से लोग इन संकेतों को आम थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, इन लक्षणों को सिर्फ थकान समझकर इग्नोर करना जानलेवा हो सकता है. यहां हीटस्ट्रोक के शुरुआती लक्षण दिए गए हैं जिन्हें आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
- तेज सिरदर्द, चक्कर आना
- उल्टी होना या जी मिचलाना
- हार्ट रेट
- शुरुआत में बहुत ज्यादा पसीना आना, उसके बाद स्किन का रूखा होना.
- मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन
- मानसिक उलझन - सबसे खतरनाक संकेत
हीटस्ट्रोक या लू लगना के कारण दिमागी उलझन, बेहोशी, बोलने में दिक्कत, वहम और दौरे पड़ सकते हैं. पीड़ित के व्यवहार में बदलाव (चिड़चिड़ापन, असामान्य व्यवहार) भी आने लगता गै
हीटस्ट्रोक या लू लगना सबसे ज्यादा खतरा किसे होता है?
- छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग
- धूप में काम करने वाले मजदूर, किसान और खिलाड़ी
- डायबिटीज, दिल की बीमारी और किडनी की समस्याओं से पीड़ित लोग
- जिनके शरीर में पानी की कमी है
हीटस्ट्रोक या लू लग जाए तो इमरजेंसी में क्या करें
अगर किसी को शक हो कि उसे सनबर्न हो गया है, तो बिना देर किए ये कदम उठाने चाहिए...
- छाया में ले जाएं: पीड़ित को तुरंत धूप से हटाकर एयर-कंडीशन्ड या हवादार छायादार कमरे में ले जाना चाहिए.
- कपड़े ढीले करें: कोई भी टाइट या एक्स्ट्रा कपड़े उतार दें.
- शरीर को ठंडा करें: शरीर को ठंडे, गीले कपड़े से पोंछें या उस पर ठंडा पानी छिड़कें.
- आइस पैक: गर्दन, बगल, सिर और जांघों पर आइस पैक रखने से शरीर का तापमान तेजी से कम करने में मदद मिल सकती है.
- पीने का पानी: पीड़ित को ORS, नारियल पानी या ताजा पानी तभी देना चाहिए जब वह पूरी तरह होश में हो. बेहोश होने पर उसे मुंह से कोई लिक्विड न दें.
- मेडिकल मदद: तुरंत इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस को बताएं। खुद से दवा लेने की कोशिश न करें.
लू लगने से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
- दिनभर में ओआरएस, छाछ , नींबू का रस और नारियल पानी पीकर अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें.
- दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में जाने से बचें.
- केवल ढीले सूती (धागे से बने) कपड़े ही पहनने चाहिए.
- अगर आपको धूप में यात्रा करनी है, तो आपको छाता, टोपी और धूप का चश्मा जरूर इस्तेमाल करना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)