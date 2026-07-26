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किडनी फेल होने से पहले शरीर में दिखाई देने लगते हैं ये गंभीर लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा

किडनी खून से बेकार चीजों को हटाने और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है. मतलब, आपकी किडनी आपके शरीर का नेचुरल फिल्टरेशन सिस्टम है. हर दिन, वे लगभग 200 लीटर खून को फिल्टर करती हैं और टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और अतिरिक्त फ्लूइड्स को बाहर निकालती हैं, जो बाद में यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं. फिल्टर करने के काम के अलावा, किडनी इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करने, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने और मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन D को एक्टिवेट करने में भी मदद करती हैं.

किडनी पर कई तरह की बीमारियों का असर हो सकता है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD), किडनी स्टोन, इन्फेक्शन और हाई ब्लड प्रेशर. सही देखभाल न होने पर, ये दिक्कतें और बिगड़ सकती हैं और किडनी फेलियर का कारण बन सकती हैं, जिससे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है. ये हालत जानलेवा भी हो सकती हैं. हालांकि, किडनी की समस्याओं का जल्दी पता चलने से ऐसे जानलेवा नतीजों से बचा जा सकता है. आइए इस खबर में किडनी की बीमारी से जुड़े चेतावनी के संकेतों पर नजर डालते हैं...

साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी

किडनी की बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि क्रोनिक किडनी डिजीज (किडनी की लंबे समय तक रहने वाली बीमारी) बिना किसी साफ चेतावनी वाले लक्षणों के किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है. चूंकि शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत हल्के होते हैं, इसलिए कई लोगों को इस बीमारी के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक कि यह गंभीर अवस्था में न पहुंच जाए और डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत न पड़ जाए. रिसर्च से पता चलता है कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते मामलों के कारण किडनी की बीमारी का वैश्विक बोझ तेजी से बढ़ रहा है. इसलिए, बीमारी का जल्द पता लगाना बहुत जरूरी है, इसके लिए एक्सपर्ट्स नियमित स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं.

किडनी की बीमारी से जुड़े चेतावनी के संकेत इस प्रकार हैं...

रात में बार-बार पेशाब आना: NHS.uk किडनी की बीमारी के शुरुआती संकेतों में से एक के रूप में बार-बार पेशाब आने की पहचान करता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रात में पेशाब करने के लिए बार-बार उठना इस स्थिति का लक्षण हो सकता है. कहा जाता है कि जब किडनी में मौजूद फिल्टर खराब हो जाते हैं, तो पेशाब करने की इच्छा बढ़ जाती है. खास तौर पर, व्यक्ति को रात में पेशाब करने के लिए बार-बार उठना पड़ सकता है.

पैरों या टांगों में सूजन: क्लीवलैंड क्लिनिक का कहना है कि हाथों, टखनों या चेहरे के आसपास सूजन किडनी फेल होने का लक्षण है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो वह अतिरिक्त सोडियम और पानी को फिल्टर नहीं कर पाती, जिससे शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं. इसके परिणामस्वरूप पैरों या टांगों में सूजन आ जाती है. खास तौर पर, अगर निचली टांगें सामान्य से ज्यादा कसी हुई महसूस हों (खासकर जहां जूते या मोजे पहने जाते हैं) तो यह किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है.