किडनी फेल होने से पहले शरीर में दिखाई देने लगते हैं ये गंभीर लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा
किडनी की बीमारी के लक्षणों को समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपकी जान ले सकती है...
Published : July 26, 2026 at 9:01 AM IST
किडनी खून से बेकार चीजों को हटाने और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है. मतलब, आपकी किडनी आपके शरीर का नेचुरल फिल्टरेशन सिस्टम है. हर दिन, वे लगभग 200 लीटर खून को फिल्टर करती हैं और टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और अतिरिक्त फ्लूइड्स को बाहर निकालती हैं, जो बाद में यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं. फिल्टर करने के काम के अलावा, किडनी इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करने, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने और मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन D को एक्टिवेट करने में भी मदद करती हैं.
किडनी पर कई तरह की बीमारियों का असर हो सकता है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD), किडनी स्टोन, इन्फेक्शन और हाई ब्लड प्रेशर. सही देखभाल न होने पर, ये दिक्कतें और बिगड़ सकती हैं और किडनी फेलियर का कारण बन सकती हैं, जिससे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है. ये हालत जानलेवा भी हो सकती हैं. हालांकि, किडनी की समस्याओं का जल्दी पता चलने से ऐसे जानलेवा नतीजों से बचा जा सकता है. आइए इस खबर में किडनी की बीमारी से जुड़े चेतावनी के संकेतों पर नजर डालते हैं...
साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी
किडनी की बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि क्रोनिक किडनी डिजीज (किडनी की लंबे समय तक रहने वाली बीमारी) बिना किसी साफ चेतावनी वाले लक्षणों के किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है. चूंकि शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत हल्के होते हैं, इसलिए कई लोगों को इस बीमारी के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक कि यह गंभीर अवस्था में न पहुंच जाए और डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत न पड़ जाए. रिसर्च से पता चलता है कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते मामलों के कारण किडनी की बीमारी का वैश्विक बोझ तेजी से बढ़ रहा है. इसलिए, बीमारी का जल्द पता लगाना बहुत जरूरी है, इसके लिए एक्सपर्ट्स नियमित स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं.
किडनी की बीमारी से जुड़े चेतावनी के संकेत इस प्रकार हैं...
रात में बार-बार पेशाब आना: NHS.uk किडनी की बीमारी के शुरुआती संकेतों में से एक के रूप में बार-बार पेशाब आने की पहचान करता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रात में पेशाब करने के लिए बार-बार उठना इस स्थिति का लक्षण हो सकता है. कहा जाता है कि जब किडनी में मौजूद फिल्टर खराब हो जाते हैं, तो पेशाब करने की इच्छा बढ़ जाती है. खास तौर पर, व्यक्ति को रात में पेशाब करने के लिए बार-बार उठना पड़ सकता है.
पैरों या टांगों में सूजन: क्लीवलैंड क्लिनिक का कहना है कि हाथों, टखनों या चेहरे के आसपास सूजन किडनी फेल होने का लक्षण है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो वह अतिरिक्त सोडियम और पानी को फिल्टर नहीं कर पाती, जिससे शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं. इसके परिणामस्वरूप पैरों या टांगों में सूजन आ जाती है. खास तौर पर, अगर निचली टांगें सामान्य से ज्यादा कसी हुई महसूस हों (खासकर जहां जूते या मोजे पहने जाते हैं) तो यह किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है.
पेशाब में खून आना: एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि पेशाब में खून का आना किडनी को नुकसान पहुंचने का एक गंभीर संकेत है. पेशाब में खून आने का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट (मूत्र मार्ग) में नुकसान और यह किडनी की पथरी, इंफेक्शन या किडनी की गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. अगर आपको पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरा दिखे, या खून के थक्के दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह दी जाती है. नेशनल किडनी फाउंडेशन का कहना है कि पेशाब में खून आना किडनी की बीमारी के सबसे चिंताजनक चेतावनी वाले संकेतों में से एक है.
झागदार पेशाब: झागदार पेशाब आने की स्थिति को प्रोटीनुरिया कहा जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा तब होता है जब किडनी प्रोटीन को ठीक से फिल्टर करने की अपनी क्षमता खो देती है. नतीजतन, एल्ब्यूमिन जैसा प्रोटीन पेशाब में रिसने लगता है, जिससे बहुत ज्यादा झाग बनता है.
सांस लेने में तकलीफ: एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किडनी की बीमारी के कारण फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है. हालांकि यह किडनी की बीमारी के एडवांस स्टेज में ज्यादा आम है, लेकिन कुछ लोगों में यह शुरुआती स्टेज में भी हो सकता है. मेयो क्लिनिक का कहना है कि अगर शरीर वेस्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो वे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो, खासकर आराम करते समय या लेटते समय, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना सही रहता है.
लगातार थकान और कमजोरी: थकान कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का एक आम लक्षण है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा जमा हो सकते हैं, जिससे एनर्जी की कमी और थकान हो सकती है. अगर आपको भरपूर आराम करने के बाद भी लगातार थकान महसूस होती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी किडनी वेस्ट को ठीक से फिल्टर नहीं कर रही है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स की सिफारिशों के आधार पर दे रहे हैं. इनका पालन करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)