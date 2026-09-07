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ये आम सी लगने वाली आदतें आपके दिमाग को पहुंचा सकती है नुकसान, जानिए इन आदतों को कैसे बदलें

हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें हमारे दिमाग की बनावट को बदल देती हैं. वैज्ञानिक भाषा में इसे 'न्यूरोप्लास्टिसिटी' कहा जाता है, यानी हमारा दिमाग हमारे अनुभवों के आधार पर लगातार खुद को ढालता रहता है. फिर भी, इनमें से कई आदतें हमें पता चले बिना ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं. कुछ मामूली लगने वाली आदतें धीरे-धीरे हमारी ध्यान लगाने की क्षमता को कम कर सकती हैं और हमारी याददाश्त को कमजोर कर सकती हैं. हालांकि, जानकारों का कहना है कि छोटे-छोटे बदलाव करके इस नुकसान को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि कौन सी आदतें अनजाने में दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है...

सोकर उठने के तुरंत बाद नेचुरल रोशनी में जरूर जाए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह की रोशनी हमारे शरीर की इंटरनल क्लॉक को ठीक रखने और दिन भर हमें अलर्ट रखने में मदद करती है. उठने के बाद पहले घंटे में अंधेरे या आर्टिफिशियल लाइट में घर के अंदर रहने से दिमाग की नेचुरल लय बिगड़ सकती है. उनका कहना है कि इससे सोचने की गति और एकाग्रता में कमी आ सकती है.

क्या करें: ऐसे मामलों में, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि सुबह उठने के तुरंत बाद टहलने के लिए बाहर निकलें या 5 से 10 मिनट तक धूप में खड़े रहें. उनका कहना है कि बादल वाले दिनों में भी हमें प्रकृति से वह रोशनी मिलती है जो हमारे दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है.

फोन पर स्क्रॉल करना: जानकारों का कहना है कि बार-बार ऐप्स बदलना और लगातार स्क्रॉल करते रहने से दिमाग का ध्यान सिर्फ सतही (ऊपरी) स्तर पर ही बना रहता है. दूसरे शब्दों में, जब आप स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं या कुछ ही सेकंड में ऐप्स बदलते रहते हैं, तो आपका दिमाग किसी एक चीज पर गहराई से ध्यान नहीं लगा पाता. स्टडीज से पता चलता है कि इस आदत से न सिर्फ याददाश्त कमजोर होती है, बल्कि मानसिक थकान और तनाव भी तेजी से बढ़ता है.

क्या करें: एक्सपर्ट्स 'बैच स्क्रॉलिंग' तरीका अपनाने की सलाह देते हैं. दिन भर बार-बार फोन चेक करने के बजाय, वे सुझाव देते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स को सिर्फ हर तीन घंटे में या अपने शेड्यूल के हिसाब से तय समय पर ही देखा जाए. कहा जाता है कि इस आदत से आपके दिमाग को बीच के समय में पूरे ध्यान के साथ काम करने की ट्रेनिंग मिलती है.

देर रात खाना: जानकारों का कहना है कि देर रात खाने से दिमाग को पाचन पर ध्यान देना पड़ता है, जबकि उस समय उसे आराम करना चाहिए. इससे गहरी नींद के दौरान दिन भर सीखी गई बातों को यादों में बदलने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, जिससे सुबह उठने पर दिमाग थका हुआ महसूस कर सकता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, देर रात खाने से डोपामाइन का रिदम बिगड़ सकता है