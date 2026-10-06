डायबिटीज के मरीजों के लिए 'सुपरफूड' हैं ये फल, जानिए गुलाबी अमरूद के कई फायदे
अमरूद में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से बचाता है. अमरूद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट...
Published : October 6, 2026 at 6:50 PM IST
अमरूद (Guava) सेहत के लिए एक बेहद गुणकारी सुपरफूड है जो पाचन से लेकर इम्युनिटी तक कई लाभ पहुंचाता है. खासकर गुलाबी अमरूद को तो वरदान माना जा सकता है. सफेद अमरूद तो आम तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन गुलाबी अमरूद कम ही मिलते हैं और इन्हें अक्सर 'सुपरफूड' कहा जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका गुलाबी रंग इनमें मौजूद भरपूर बीटा-कैरोटीन और एंथोसायनिन की वजह से होता है. सिर्फ 100 ग्राम गुलाबी अमरूद से रोजाना जरूरी फाइबर का 20 प्रतिशत हिस्सा मिल जाता है. साथ ही, इनमें विटामिन A, B और E भी भरपूर मात्रा में होते हैं.
गुलाबी अमरूद एक ट्रॉपिकल फल है जो अपने स्वादिष्ट स्वाद और सेहत के कई फायदों के लिए जाना जाता है। यह कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर और अन्य मिनरल्स से भरपूर होने के कारण पोषक तत्वों का भी एक बेहतरीन स्रोत है. अमेरिकन न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट की एक स्टडी से पता चला है कि अमरूद का मीठा, खट्टा और कसैला स्वाद सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है. इस स्टडी में, हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे लोगों को बारह हफ्तों तक खाने से पहले अमरूद दिया गया. उनके ब्लड प्रेशर की रोज़ाना जांच करने पर कम से कम 8 से 9 पॉइंट की कमी देखी गई.
- इसके अलावा, अमरूद में फाइबर ज्यादा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने और डायबिटीज को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है. स्टडी में HDL कोलेस्ट्रॉल में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी भी देखी गई. अमरूद में मौजूद फोलिक एसिड प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है और यह फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है.
- अमरूद में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से बचाता है. अमरूद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे सेल्स की सुरक्षा होती है.
- सबसे ज़रूरी बात यह है कि गुलाबी अमरूद में पोटैशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं. ये पोषक तत्व ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. (रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें) इसमें मौजूद ज्यादा फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज से बचाता है.
- अमरूद त्वचा की सेहत के लिए फायदेमंद है. विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण, यह त्वचा को स्वस्थ रखता है और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद करता है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए यह वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है.
- इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. यह विटामिन A से भी भरपूर होता है, जो आंखों की सेहत के लिए जरूरी है. अपनी डाइट में गुलाबी अमरूद को शामिल करने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं.
- गुलाबी अमरूद वजन घटाने में फायदेमंद है क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर व पानी की मात्रा ज्यादा होती है. इसे खाने से भूख कम लगती है, पेट भरा हुआ महसूस होने से लोग कम खाना खाते हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है. इसमें पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और खून के बहाव को सुचारू रखता है. हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से पीड़ित लोग गुलाबी अमरूद खाकर सेहत को काफी फायदे पहुंचा सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)