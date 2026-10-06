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डायबिटीज के मरीजों के लिए 'सुपरफूड' हैं ये फल, जानिए गुलाबी अमरूद के कई फायदे

डायबिटीज के मरीजों के लिए 'सुपरफूड' हैं ये फल, जानिए गुलाबी अमरूद के कई फायदे ( GETTY IMAGES )

अमरूद (Guava) सेहत के लिए एक बेहद गुणकारी सुपरफूड है जो पाचन से लेकर इम्युनिटी तक कई लाभ पहुंचाता है. खासकर गुलाबी अमरूद को तो वरदान माना जा सकता है. सफेद अमरूद तो आम तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन गुलाबी अमरूद कम ही मिलते हैं और इन्हें अक्सर 'सुपरफूड' कहा जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका गुलाबी रंग इनमें मौजूद भरपूर बीटा-कैरोटीन और एंथोसायनिन की वजह से होता है. सिर्फ 100 ग्राम गुलाबी अमरूद से रोजाना जरूरी फाइबर का 20 प्रतिशत हिस्सा मिल जाता है. साथ ही, इनमें विटामिन A, B और E भी भरपूर मात्रा में होते हैं.