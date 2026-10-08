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नाना पाटेकर, सतीश कौशिक और सिद्धार्थ शुक्ला समेत इन मशहूर हस्तियों की भी कार्डियक अरेस्ट से हुई थी मौत, जानिए किसे होती है यह बीमारी?

नाना पाटेकर, सतीश कौशिक और सिद्धार्थ शुक्ला समेत इन मशहूर हस्तियों की भी कार्डियक अरेस्ट से हुई थी मौत ( GETTY IMAGES )

कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि दिल अचानक बिना किसी चेतावनी के धड़कना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं. जब दिल अचानक काम करना बंद कर देता है, तो दिमाग और शरीर के दूसरे जरूरी अंगों तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत रुक जाती है. ऐसा आमतौर पर दिल में इलेक्ट्रिकल खराबी के कारण होता है, जिससे दिल की धड़कन अनियमित (अरिदमिया) हो जाती है. इससे दिल की पंप करने की क्षमता पर असर पड़ता है. अगर तुरंत इलाज न किया जाए, तो कार्डियक अरेस्ट जानलेवा हो सकता है.

कार्डियक अरेस्ट से बचाव

लाइफस्टाइल में बदलाव और मेडिकल तरीकों से कार्डियक अरेस्ट के कई मामलों को रोका जा सकता है:

ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल पर नजर रखें

रेगुलर कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं.

रोज 20 मिनट हल्की एक्सरसाइज करें.

दिल के लिए हेल्दी खाना खाएं जिसमें नमक और सेचुरेटेड फैट कम हो.

तंबाकू, शराब और गैर-कानूनी ड्रग्स से बचें.

स्ट्रेस कम करने के तरीके जैसे योग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन या थेरेपी अपनाएं.

रेगुलर हेल्थ चेक-अप करवाएं.

कार्डियक अरेस्ट बनाम हार्ट फेलियर

डॉ. हर्षल इंगले का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये कैसे शुरू होते हैं और इनका इलाज कैसे होता है, इसमें काफी अंतर होता है.

कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये कैसे शुरू होते हैं और इनका इलाज कैसे होता है, इसमें काफी अंतर होता है. कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल खराबी की वजह से दिल अचानक अपना काम करना बंद कर देता है. इसके लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है.

हार्ट फेलियर (जिसे कार्डियक फेलियर भी कहा जाता है) एक पुरानी बीमारी है जिसमें दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता, जिससे लक्षण धीरे-धीरे दिखने लगते हैं.

कार्डियक अरेस्ट के लिए इमरजेंसी देखभाल की जरूरत होती है, जबकि हार्ट फेलियर के लिए दवा, लाइफस्टाइल में बदलाव और मॉनिटरिंग जैसे लगातार मैनेजमेंट की जरूरत होती है.

इन मशहूर हस्तियों की मौत भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई

नाना पाटेकर (उम्र 75), सतीश कौशिक (उम्र 66), सिद्धार्थ शुक्ला (उम्र 40), राजीव कपूर (उम्र 58), रीमा लागू (उम्र 59), इंदर कुमार (उम्र 44/45), ओम पुरी (उम्र 66), फारूक शेख (उम्र 65), निर्मल पांडे (उम्र 46), संजीव कुमार (उम्र 47), और अमजद खान (उम्र 51/52) जैसी मशहूर हस्तियों की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई. इसके अलावा, 6 अगस्त 2019 को कार्डियक अरेस्ट के कारण पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता का निधन हो गया था. गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल का निधन 17 फरवरी 1994 को पद पर रहते हुए कार्डियक अरेस्ट से हुआ था. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान का अक्टूबर 1973 में कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया था. गोवा, दमन और दीव के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर का निधन 12 अगस्त 1973 को 62 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट पड़ने से हुआ था.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)