40 की उम्र के बाद महिलाएं जरूर बदल दे रोजाना की ये 5 आदतें, किडनी फेल होने का रहता है खतरा, मशहूर डॉक्टर ने दी चेतावनी

बहुत कम पानी पीना आपके किडनी को ठीक से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है. पर्याप्त पानी न पीने से उन्हें गंभीर नुकसान हो सकता है. एक डॉक्टर ने बताया कि लंबे समय तक पानी की कमी से आपके किडनी में टॉक्सिन जमा हो सकते हैं और किडनी में पथरी बन सकती है, जिससे अचानक किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे सेप्सिस और यहां तक कि मौत भी हो सकती है. सरकार द्वारा प्रकाशित ईटवेल गाइड हर दिन छह से आठ कप या गिलास तरल पदार्थ पीने की सलाह देती है. यह, बेशक, उम्र, एक्टिविटी लेवल, स्वास्थ्य की स्थिति और अन्य फैक्टर्स के आधार पर हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है.

नियमित रूप से आइबुप्रोफेन लेना क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कैंडी की तरह दवाईयां खाते हैं? तो बेहतर होगा कि अब रूक जाएं. दरअसल डॉ. वैलेंटाइन के अनुसार, इस ओवर-द-काउंटर दर्द और बुखार की दवा को नियमित रूप से लेने से किडनी की समस्या हो सकती है. डॉक्टर ने कहा कि NSAIDs किडनी के काम को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, और सालों तक इस्तेमाल करने के बाद, जिंदा रहने के लिए आपको हफ्ते में तीन बार डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी. NHS भी साइड इफेक्ट के खतरे को कम करने के लिए कम से कम समय के लिए सबसे कम डोज लेने की सलाह देता है.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट्स में हर सात में से एक वयस्क को क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) है. यह अनुमानित 35.5 मिलियन अमेरिकियों के बराबर है. शुरुआती स्टेज में लक्षणों की कमी स्थिति को और भी खराब कर देती है. हालांकि किडनी की बीमारी के कई कारण होते हैं, लेकिन कुछ रोजाना की आदतें इस जरूरी अंग को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, US में रहने वाले बोर्ड-सर्टिफाइड डॉक्टर जॉन वैलेंटाइन ने 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं की किडनी को खतरे में डाल सकती हैं. वे कौन सी हैं? आइए जानते हैं. आइए जानते हैं...

बहुत ज्यादा प्रोटीन खाना

आजकल प्रोटीन ज्यादा खाने का बहुत बड़ा ट्रेंड है. हालांकि आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा खाने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें किडनी खराब होना भी शामिल है. डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट आपकी किडनी पर ज्यादा काम करने का दबाव डालती है, जिससे वेस्ट फिल्टर होता है, और 40 साल की उम्र के बाद, इससे किडनी को ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, और शायद ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है.

बार-बार पेशाब आना

क्या आपको रात में बार-बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है? रात में बार-बार पेशाब आना अच्छा संकेत नहीं है. डॉ. वैलेंटाइन के अनुसार, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह किडनी फेलियर का शुरुआती संकेत है जिसे ज्यादातर महिलाएं तब तक नजरअंदाज करती हैं जब तक वे क्रोनिक किडनी डिजीज के चौथे स्टेज तक नहीं पहुच जातीं. नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, बार-बार पेशाब आना, खासकर रात में, किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है. जब किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं, तो बार-बार पेशाब करने की इच्छा हो सकती है. कभी-कभी यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या, पुरुषों में, बढ़े हुए प्रोस्टेट का भी संकेत हो सकता है.

पेशाब रोकना

यह इस बात का संकेत है कि आपको पेशाब रोकने की आदत छोड़नी होगी. महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में ज्यादा बार पेशाब रोकती हैं. यह एक ऐसी आदत है जो लगभग हर महिला बिना इसके खतरों को जाने करती है. नियमित रूप से पेशाब रोकने से 40 साल की उम्र के बाद ब्लैडर और किडनी के काम करने की क्षमता में तेजी से गिरावट आ सकती है. पेशाब रोकने से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और संभावित रूप से आपकी किडनी तक पहुंच सकते हैं, जिससे गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है. डॉक्टर कहते हैं कि बार-बार इन्फेक्शन से किडनी को स्थायी नुकसान हो सकता है. डॉक्टरों के अनुसार, लगभग 93 प्रतिशत महिलाएं इसके खतरों को जाने बिना ऐसा करती हैं.

जो महिलाएं नियमित रूप से पेशाब रोकती हैं, उनमें किडनी की बीमारी का खतरा पांच गुना ज्यादा होता है. एक बार जब आपकी किडनी खराब हो जाती है, तो आपको बाकी जिंदगी डायलिसिस पर रहना पड़ता है या ट्रांसप्लांट का इंतजार करते-करते आपकी मौत हो जाती है. किडनी फेलियर ठीक नहीं हो सकता है. -डॉक्टर जॉन वैलेंटाइन

इसके साथ ही डॉ. वैलेंटाइन ने का कहना है कि अगर आप 40 साल की उम्र के बाद अपनी किडनी खराब नहीं करना चाहते हैं, तो इन पांच आदतों को अभी छोड़ दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. ये रोजाना की आदतें हानिरहित लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई काफी अलग है. इन आदतों को अपनी जिंदगी से हटाकर आप किडनी की बीमारी का खतरा कम कर सकते हैं. समय के साथ, ये बदलाव आपकी सेहत में काफी सुधार ला सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)