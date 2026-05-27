रोजाना की ये आदतें शरीर में बढ़ाती हैं खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जानिए LDL को कम करने के घरेलु उपाय
हाई कोलेस्ट्रॉल एक 'साइलेंट किलर' है, आपकी ये रोजाना की आदतें इस बीमारी को बढ़ाने में योगदान देती हैं, जानिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं...
Published : May 27, 2026 at 5:17 PM IST
बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल को शरीर के लिए नुकसानदायक मानते हैं. उन्हें खास तौर पर इस बात की चिंता होती है कि इससे दिल की बीमारी हो सकती है. हालांकि, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में अच्छा (HDL) और बुरा (LDL), दोनों तरह के तत्व शामिल होते हैं. जब शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और HDL का लेवल कम होता है, तो दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि कुछ आदतें (भले ही वे अभी नुकसान न पहुंचाने वाली लगें) अनजाने में बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती हैं और स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं. इस खबर में जानिए कि आखिर ये कौन सी आदतें हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर बुरा असर डालती हैं?
ये आदतें शरीर में खराब (LDL) कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाती हैं...
क्रोनिक स्ट्रेस: एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज की बिजी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से लोग स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं. इसके अलावा, ज्यादा खाना और फिजिकल एक्टिविटी में दिलचस्पी न होना भी स्ट्रेस की वजह हैं. क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी से पता चलता है कि स्ट्रेस शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले हॉर्मोन को बदल देता है. इसमें यह भी बताया गया है कि स्ट्रेस की वजह से लिवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जिससे समय के साथ इस कंडीशन के और गंभीर होने का खतरा बढ़ जाता है. इस मामले में, स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीकों के तौर पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योग और वॉकिंग जैसे तरीकों की सलाह दी गई है.
पर्याप्त नींद की कमी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं होती, यह हार्मोनल बैलेंस और मेटाबॉलिज्म के ठीक से काम करने में भी जरूरी भूमिका निभाती है. उन्होंने बताया कि पर्याप्त नींद की कमी से शरीर की कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने की क्षमता कम हो जाती है, और स्ट्रेस हार्मोन (जैसे कोर्टिसोल) बढ़ जाते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी बताती है कि कम नींद लेने से टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है. इसलिए, हर किसी को रोज कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है. इसे पाने के लिए, एक रेगुलर डेली रूटीन अपनाने की सलाह दी जाती है.
रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट: एक्सपर्ट्स का कहना है कि मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स और व्हाइट ब्रेड जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं. उनका कहना है कि ये खून में ग्लूकोज का लेवल तेजी से बढ़ा सकते हैं. नतीजतन, शरीर में इंसुलिन और ट्राइग्लिसराइड्स का प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना होती है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि बिना पॉलिश किए अनाज, फल, सब्जियां और नट्स जैसे फूड्स खाना अच्छा होता हैं.
घंटों तक बैठे रहना: कुछ लोग पढ़ाई, काम और दूसरी एक्टिविटीज की वजह से लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं. हालांकि, यह चेतावनी दी जाती है कि बिना आराम के घंटों तक बैठे रहने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे HDL लेवल कम हो सकता है और खून में फैट का मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है. इसलिए, नियमित अंतराल पर बैठने की स्थिति से उठना, घूमना-फिरना और शरीर को मोड़ना-झुकाना उचित है.
ज्यादा खाना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ लोग मजे के लिए या स्ट्रेस की वजह से ज्यादा खाते हैं. असल में, इमोशनल ईटिंग एक आम साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. स्ट्रेस के समय, शरीर कोर्टिसोल हॉर्मोन रिलीज करता है, जो एनर्जी देने के लिए दिमाग में जंक फूड और मिठाई खाने की इच्छा जगाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोसेस्ड फूड वजन बढ़ाने में मदद करते हैं, इनमें ट्रांस फैट और शुगर ज्यादा होती है, जो LDL लेवल को बढ़ाते हैं और HDL लेवल पर बुरा असर डालते हैं.
ऐसी स्थितियों में, विशेषज्ञ हेल्दी स्नैक्स (जैसे फल और बेक्ड बीन्स) खाने की सलाह देते हैं, जिनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही वे यह भी सलाह देते हैं कि इन्हें तभी खाएं जब आपको भूख लगी हो, न कि सिर्फ तब जब आपका मन कर रहा हो.
एक्सरसाइज की कमी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे शरीर का वजन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ता है. वे चेतावनी देते हैं कि इससे ब्लड वेसल की दीवारों को नुकसान पहुंचता है और प्लाक बनता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, अपने वजन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, खासकर पेट की चर्बी कम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है. इससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद मिलेगी. हालांकि, कोई भी डाइट या एक्सरसाइज प्लान अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना सही रहता है. मायोक्लिनिक के एक अध्ययन से पता चला है कि नियमित व्यायाम से शरीर में एलडीएल (LDL) कम होता है और एचडीएल (HDL) बढ़ता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.