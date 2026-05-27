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रोजाना की ये आदतें शरीर में बढ़ाती हैं खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जानिए LDL को कम करने के घरेलु उपाय

रोजाना की ये आदतें शरीर में बढ़ाती हैं खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जानिए LDL को कम करने के घरेलु उपाय ( GETTY IMAGES )