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फेफड़ों के कैंसर के कारण उंगलियों में नजर आते हैं ये 4 बदलाव, इन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा

फेफड़ों के कैंसर के कारण उंगलियों में नजर आते हैं ये 4 बदलाव, इन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा ( IANS )

यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मेडिकल फैक्ट है कि उंगलियों में कुछ असामान्यताएं किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का शुरुआती संकेत हो सकती हैं. दरअसल, हमारे हाथ और उंगलियां हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होती हैं. इनमें देखे जाने वाले कुछ छोटे-मोटे बदलाव किसी गंभीर बीमारी (खासकर लंग कैंसर) का शुरुआती संकेत हो सकते हैं. असल में, लंग कैंसर का पता अक्सर बहुत देर से चलता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण आम खांसी या आम कमजोरी जैसे हो सकते हैं. लंग कैंसर से पीड़ित मरीजों में शुरुआती लक्षण हमेशा साफ तौर पर नहीं दिखते, और शरीर में होने वाले बदलावों को अक्सर आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है. हालांकि, उंगलियों में कुछ हल्के बदलाव लंग कैंसर जैसी बीमारियों के शुरुआती संकेत हो सकते हैं, जैसे कि...

जरूरी बातें

फेफड़ों के कैंसर के कारण उंगलियों में नजर आते हैं ये 4 बदलाव, इन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा (GETTY IMAGES)

आपके नाखूनों और पैरों के नाखूनों में होने वाले छोटे-मोटे बदलाव, जैसे रंग, आकार या टेक्सचर में बदलाव, अंदरूनी सेहत का संकेत दे सकते हैं. इन बदलावों पर ध्यान देकर, आप न सिर्फ गंभीर बीमारियों के शुरुआती स्टेज का पता लगा सकते हैं, बल्कि बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए समय पर कदम भी उठा सकते हैं. डायबिटीज के मरीज, स्मोकिंग करने वाले, या लंबे समय तक एयर पॉल्यूशन के संपर्क में रहने वाले लोगों को अपनी उंगलियों में किसी भी अजीब बदलाव के लिए खास तौर पर सावधान रहना चाहिए.

हाथों और पैरों के नाखूनों में बदलाव लंग कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि यह कैंसर है. फेफड़ों की कोई दूसरी बीमारी, दिल की बीमारी, या जन्मजात दिल की खराबी, पाचन की दिक्कतें, लिवर सिरोसिस, IBD, थायरॉइड की दिक्कतों या जेनेटिक खराबी की वजह से भी हो सकता है. इसलिए, अगर आपको अपनी उंगलियों में इनमें से कोई भी बदलाव दिखे, तो उन्हें नजरअंदाज न करें और जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)