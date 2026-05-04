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फेफड़ों के कैंसर के कारण उंगलियों में नजर आते हैं ये 4 बदलाव, इन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा

यदि आपको इस रिपोर्ट में बताए गए बदलावों में से कोई भी बदलाव अपनी उंगलियों में देखते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें.

These 4 changes observed in the fingers could be signs of lung cancer.
फेफड़ों के कैंसर के कारण उंगलियों में नजर आते हैं ये 4 बदलाव, इन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा (IANS)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 4, 2026 at 1:15 PM IST

8 Min Read
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यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मेडिकल फैक्ट है कि उंगलियों में कुछ असामान्यताएं किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का शुरुआती संकेत हो सकती हैं. दरअसल, हमारे हाथ और उंगलियां हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होती हैं. इनमें देखे जाने वाले कुछ छोटे-मोटे बदलाव किसी गंभीर बीमारी (खासकर लंग कैंसर) का शुरुआती संकेत हो सकते हैं. असल में, लंग कैंसर का पता अक्सर बहुत देर से चलता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण आम खांसी या आम कमजोरी जैसे हो सकते हैं. लंग कैंसर से पीड़ित मरीजों में शुरुआती लक्षण हमेशा साफ तौर पर नहीं दिखते, और शरीर में होने वाले बदलावों को अक्सर आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है. हालांकि, उंगलियों में कुछ हल्के बदलाव लंग कैंसर जैसी बीमारियों के शुरुआती संकेत हो सकते हैं, जैसे कि...

  1. उंगलियों के सिरों का गोल, सूजा हुआ और 'ड्रमस्टिक' जैसा हो जाना- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, अगर आप अपनी उंगलियों (खासकर इंडेक्स और मिडिल फिंगर) को ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जब वे हेल्दी होती हैं, तो उंगलियों के सिरे एकदम सीधे होते हैं. हालांकि, लंग कैंसर जैसी बीमारियों के शुरुआती लक्षणों से उंगलियों के सिरों में बदलाव आ सकते हैं. उदाहरण के लिए, नाखून मुड़ सकते हैं और टेढ़े-मेढ़े हो सकते हैं, खासकर, उंगलियों के सिरे ड्रमस्टिक की तरह गोल हो सकते हैं, इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में "क्लबिंग" या "डिजिटल क्लबिंग" कहा जाता है.
    उंगलियों में क्लबिंग अक्सर ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है, खासकर लंबे समय से चली आ रही पुरानी फेफड़ों की बीमारी के मामलों में, फेफड़ों में ऑक्सीजन का सही तरीके से लेन-देन न होने की वजह से, हाथ-पैरों में खून की सप्लाई खराब हो जाती है, जिससे उंगलियों के सिरों पर ये खास बदलाव होते हैं. स्टडीज से पता चला है कि उंगलियों का क्लबिंग फेफड़ों के कैंसर से मजबूती से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से उन मरीजों में जिन्हें नॉन-स्मॉल सेल फेफड़ों का कैंसर है.
  2. नाखूनों का मोटा होना और पीला पड़ना (क्लब्ड नाखून) - बहुत से लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आपके नाखूनों की सेहत आपकी पूरी शारीरिक सेहत का एक संकेत हो सकती है. अगर आप देखें कि आपके नाखून अचानक मोटे हो रहे हैं या उनका रंग असामान्य रूप से पीला हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें. इसे येलो नेल सिंड्रोम भी कहा जाता है. फेफेफड़ों के कैंसर से पीड़ित लोग अक्सर अपने नाखूनों में ऐसे बदलाव देखते हैं, खासकर जब ट्यूमर एक खास स्टेज तक बढ़ गया हो. मोटे, पीले और यहां तक कि क्लब्ड नाखून (नाखूनों का फूला हुआ होना) आमतौर पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण होते हैं, खासकर तब जब फेफड़ों के अंदर खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाता है. जिसका असर बाद में नाखूनों के बढ़ने पर पड़ता है.
    मेडिकल नजरिए से, नाखूनों में होने वाले ये बदलाव अक्सर फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती चेतावनी संकेत होते हैं. हालांकि, पीले या मोटे नाखूनों के सभी मामले फेफड़ों के कैंसर से जुड़े नहीं होते, लेकिन ये लक्षण आमतौर पर ऑक्सीजन की कमी का संकेत देते हैं, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से ही फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी हो. अगर ऐसे बदलाव नजर आते हैं, तो तुरंत फेफड़ों की सेहत की जांच करवाने से बीमारी को और बिगड़ने से रोकने में मदद मिल सकती है.
  3. उंगलियों के जोड़ों में दर्द और बिना वजह थकान- फेफड़ों की गंभीर बीमारियों, विशेष रूप से फेफड़ों के कैंसर या इंटरस्टीशियल लंग डिजीज (ILD के शुरुआती लक्षणों में उंगलियों के जोड़ों में दर्द और अकड़न शामिल हो सकते हैं. ये लक्षण बिना किसी साफ चोट या पहचाने जा सकने वाले कारण के हो सकते हैं. मेडिकल भाषा में इस स्थिति को 'हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी' (HPOA) के नाम से जाना जाता है.
    इसके अलावा, बहुत ज्यादा थकान लंग कैंसर जैसी बीमारियों का शुरुआती चेतावनी संकेत हो सकता है, खासकर जब शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, जिसका असर जोड़ों पर पड़ता है. यह जोड़ों का दर्द अक्सर लंबे समय तक थकान से जुड़ा होता है. इसका कारण यह है कि कैंसर के मरीजों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर को कई तरह की दिक्कतें होती हैं. बिना किसी साफ चोट या बाहरी वजह के उंगलियों के जोड़ों में दर्द, खासकर जब इसके साथ लगातार थकान हो, तो यह शरीर के अंदर चल रही किसी गंभीर पुरानी बीमारी का संकेत हो सकता है. ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.
  4. उंगलियों पर 'सफेद धब्बे' या असामान्य निशान- भले ही ये ज्यादा जाने-पहचाने न हों, लेकिन ये सफेद धब्बे या निशान खतरनाक हो सकते हैं और फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के संकेत हो सकते हैं. ये सफेद धब्बे या निशान अक्सर नाखूनों के आस-पास या उंगलियों के पोरों पर दिखाई देते हैं। हालांकि ये छोटे-छोटे बिंदुओं जैसे दिख सकते हैं, लेकिन ये खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण त्वचा में होने वाले बदलावों को दिखा सकते हैं. एक ऐसी स्थिति जो बदले में, फेफड़ों से जुड़ी अंदरूनी समस्याओं का नतीजा हो सकती है.
    मेडिकल नजरिए से देखें तो ये सफेद धब्बे या निशान अक्सर ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट का संकेत दिखाते हैं, जिसका मतलब है कि खून पोरों तक सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, यह फेफड़ों की बीमारी का लक्षण हो सकता है. इसलिए, अगर ऐसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से फेफड़ों की बीमारियों की जांच करवाना बहुत जरूरी हो जाता है.

जरूरी बातें

These 4 changes observed in the fingers could be signs of lung cancer.
फेफड़ों के कैंसर के कारण उंगलियों में नजर आते हैं ये 4 बदलाव, इन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा (GETTY IMAGES)
आपके नाखूनों और पैरों के नाखूनों में होने वाले छोटे-मोटे बदलाव, जैसे रंग, आकार या टेक्सचर में बदलाव, अंदरूनी सेहत का संकेत दे सकते हैं. इन बदलावों पर ध्यान देकर, आप न सिर्फ गंभीर बीमारियों के शुरुआती स्टेज का पता लगा सकते हैं, बल्कि बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए समय पर कदम भी उठा सकते हैं. डायबिटीज के मरीज, स्मोकिंग करने वाले, या लंबे समय तक एयर पॉल्यूशन के संपर्क में रहने वाले लोगों को अपनी उंगलियों में किसी भी अजीब बदलाव के लिए खास तौर पर सावधान रहना चाहिए.

हाथों और पैरों के नाखूनों में बदलाव लंग कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि यह कैंसर है. फेफड़ों की कोई दूसरी बीमारी, दिल की बीमारी, या जन्मजात दिल की खराबी, पाचन की दिक्कतें, लिवर सिरोसिस, IBD, थायरॉइड की दिक्कतों या जेनेटिक खराबी की वजह से भी हो सकता है. इसलिए, अगर आपको अपनी उंगलियों में इनमें से कोई भी बदलाव दिखे, तो उन्हें नजरअंदाज न करें और जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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