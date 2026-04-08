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पुरुषों की त्वचा पर दिखने वाले ये बदलाव, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का दे सकते हैं संकेत

पुरुषों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जेनिटल्स पर हो सकते हैं, जिनमें पेनिस, टेस्टिकल्स, एनस या मुंह के आसपास का क्षेत्र शामिल है. नजरअंदाज न करें...

These changes appearing on men's skin can indicate sexually transmitted diseases
पुरुषों की त्वचा पर दिखने वाले ये बदलाव, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का दे सकते हैं संकेत (AI)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 8, 2026 at 6:32 PM IST

6 Min Read
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STD या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उन टॉपिक में से एक हैं जिन्हें समाज शर्मनाक या घिनौना मानता है और बहुत से लोग इनके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज असल में वे बीमारियाँ हैं जो बिना सुरक्षा के सेक्सुअल रिलेशन और कुछ दूसरे कारणों से होती हैं और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं. यह समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों को हो सकती है और अगर इसके लक्षणों पर ध्यान न दिया जाए और समय पर इलाज न किया जाए तो इससे गंभीर हेल्थ कॉम्प्लीकेशंस और कभी-कभी जानलेवा स्थितियां भी हो सकती हैं.

पुरुषों में स्किन में बदलाव से होती है पहचान

These changes appearing on men's skin can indicate sexually transmitted diseases
पुरुषों की त्वचा पर दिखने वाले ये बदलाव, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का दे सकते हैं संकेत (IANS)
  • साइंस डायरेक्ट के अनुसार, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, खासकर पुरुषों में अक्सर त्वचा में बदलाव के रूप में सामने आते हैं. इसका एक सबसे आम लक्षण पेनिस, टेस्टिकल्स, एनस या मुंह पर या उसके आस-पास घाव या फफोले का दिखाई देना है. ये घाव छोटे फफोले, खुले घाव, या बिना दर्द वाले गोल निशानों के रूप में हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, जेनिटल हर्पीज की शुरुआत आमतौर पर जलन या झनझनाहट के एहसास से होती है, जिसके बाद छोटे, तरल पदार्थ से भरे फफोले दिखाई देते हैं जो आखिरकार पपड़ी बनकर सूख जाते हैं. सिफलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिससे शुरू में बिना दर्द वाला, सख्त घाव (चेंकर) होता है. यह घाव बिना इलाज के 3-6 हफ्ते में ठीक हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन शरीर में बना रहता है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम पैदा कर सकता है.
  • किवलैंड क्लिनिक के अनुसार, एक और आम लक्षण है जेनिटल एरिया के आस-पास गांठ या उभरा हुआ रैश दिखाई देना, ये अक्सर ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) की वजह से होते हैं. जेनिटल वार्ट्स छोटे, स्किन के रंग के या भूरे रंग के उभार के रूप में दिख सकते हैं जो चपटे, उभरे हुए या फूलगोभी के आकार के हो सकते हैं. इनमें आमतौर पर दर्द नहीं होता, लेकिन इनसे खुजली हो सकती है या परेशानी हो सकती है. हालांकि ये नुकसान न पहुंचाने वाले लग सकते हैं, लेकिन ये एक एक्टिव वायरल इन्फेक्शन का संकेत देते हैं जिसके लिए डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है.
  • कुछ मामलों में, पुरुषों के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चकत्ते या स्किन के रंग में असामान्य बदलाव हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, सेकेंडरी सिफिलिस से पूरे शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं जो हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर भी दिखाई दे सकते हैं. यह एक असामान्य जगह है जिससे डॉक्टरों को इसकी पहचान करने में मदद मिलती है. HIV जैसे अन्य इन्फेक्शन भी स्किन में बदलाव ला सकते हैं, जिनमें खुजली वाले लाल धब्बे या छोटे दाने शामिल हैं.
  • जेनिटल एरिया के आसपास खुजली, लालिमा या जलन भी एक और संभावित लक्षण है. क्लैमाइडिया और गोनोरिया जैसे इन्फेक्शन से स्किन में जलन, पेशाब करते समय जलन या पेनिस से चिपचिपा डिस्चार्ज हो सकता है, भले ही स्किन पर कोई दिखने वाला घाव न हो. ये लक्षण अक्सर हल्के होते हैं, लेकिन अगर इनका इलाज न किया जाए, तो ये गंभीर कॉम्प्लीकेशंस पैदा कर सकते हैं।
  • कभी-कभी, स्किन के लक्षण सिर्फ पेनिस पर ही नहीं, बल्कि एनस या जांघों के आस-पास भी दिख सकते हैं. दर्द वाले छाले, लाल धब्बों का गुच्छा, या स्किन का छिलना हर्पीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है. पुरुषों को अपने प्राइवेट पार्ट की स्किन में किसी भी अचानक या लगातार होने वाले बदलाव पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन को तेजी से फैला सकते हैं

पुरुषों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज (STDs) के लक्षण
स्किन अक्सर एक आईने की तरह काम करती है जो स्किन के ऊपर, शरीर के अंदर क्या हो रहा है, उसे दिखाती है. पुरुषों के लिए, जेनिटल्स के आस-पास घाव, छाले, मस्से, रैशेज या लगातार खुजली सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का शुरुआती संकेत हो सकता है. क्योंकि कई STDs के कोई लक्षण नहीं होते या वे आम स्किन प्रॉब्लम जैसे दिखते हैं, इसलिए खुद से डायग्नोसिस करना रिस्की हो सकता है. सबसे अच्छा तरीका है कि डॉक्टर से सलाह लें, टेस्ट करवाएं और सही इलाज करवाएं. बीमारी का जल्दी पता चलने से न सिर्फ व्यक्ति की हेल्थ सुरक्षित रहती है, बल्कि इंफेक्शन दूसरों में फैलने से भी रुकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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