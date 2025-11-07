कैंसर होने पर शरीर में दिखाई देते हैं ये शुरुआती चेतावनी संकेत, भूलकर भी न करें नजरअंदाज, जानें क्यों?
कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है. लेकिन कुछ शुरुआती लक्षणों को पहचानकर इस गंभीर समस्या को रोका जा सकता है....
Published : November 7, 2025 at 1:19 PM IST
कैंसर दुनिया भर में सबसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है. इसका जल्दी पता लगना सर्वाइवल रेट और इलाज की प्रभावशीलता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कई कैंसर बिना किसी संकेत या लक्षण के डेवलप हो सकते हैं क्योंकि ट्यूमर शरीर में गहराई में स्थित हो सकते हैं या धीरे-धीरे बढ़ते हैं, जिससे समय पर उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है. लेकिन, कुछ शुरुआती चेतावनी संकेत हैं जो आपके शरीर में कैंसर के विकास का संकेत दे सकते हैं. इस लेख में, हम इन संकेतों पर गौर करेंगे और समझाएंगे कि इन पर ध्यान देना क्यों जरूरी है...
कैंसर क्या है?
कैंसर तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं. ये कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर बना सकती हैं. ये आस-पास की हेल्दी कोशिकाओं पर भी हमला करके उन्हें नष्ट कर सकती हैं. कभी-कभी, कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़कर ट्यूमर तो बना लेती हैं, लेकिन फैलती नहीं हैं. इन्हें "सॉफ्ट" कैंसर कहा जाता है. वहीं, कुछ कैंसर कोशिकाएं आसपास के क्षेत्रों या शरीर के अन्य भागों में फैल जाती हैं, या फैलने में सक्षम होती हैं. ऐसे कैंसर को "मैलिग्नेंट" कहा जाता है. जब कैंसर आपके शरीर के अन्य भागों में फैलता है, तो इसे "मेटास्टेसिस" कहा जाता है. कैंसर के 100 से ज्यादा प्रकार होते हैं, और हर एक के लक्षण और परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.
कैंसर के शुरुआती चेतावनी संकेत
हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण अन्य बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं से भी संबंधित हो सकते हैं, लेकिन यदि आप इन में से किसी भी लक्षण को लंबे समय तक बने हुए देखते हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण हो सकता है...
बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना
WHO के मुताबिक, आपके शरीर में कैंसर के बढ़ने के शुरुआती चेतावनी संकेतों में से एक है बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना. कई लोग कैंसर के कारण बिना कोशिश किए ही वजन कम कर लेते हैं, खासकर अगर यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया हो. यह अग्न्याशय, पेट, ग्रासनली और फेफड़ों के कैंसर में विशेष रूप से आम है. अगर आपको लगता है कि आप अपने आहार या व्यायाम दिनचर्या में कोई बदलाव किए बिना वजन कम कर रहे हैं, तो किसी डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण हो सकता है.
लगातार दर्द
दर्द कैंसर का एक और संभावित शुरुआती चेतावनी संकेत है. हालांकि दर्द कई अन्य स्थितियों से संबंधित हो सकता है, लेकिन लगातार या बिना किसी स्पष्ट कारण के होने वाले दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कैंसर के कारण होने वाला दर्द आमतौर पर लगातार बना रहता है और समय के साथ बिगड़ सकता है. उदाहरण के लिए, हड्डियों का दर्द हड्डियों के कैंसर या हड्डियों में फैले कैंसर से जुड़ा हो सकता है. इसी तरह, लगातार सिरदर्द मस्तिष्क कैंसर का संकेत हो सकता है, खासकर अगर इसके साथ चक्कर आना, धुंधली दृष्टि या मतली जैसे अन्य लक्षण भी हों.
त्वचा की बनावट में बदलाव
नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार, स्किन कैंसर, विशेष रूप से मेलेनोमा, एक नया तिल या मौजूदा तिल में बदलाव के रूप में दिख सकता है, जैसे आकार, आकृति या रंग बदलना, या उससे खून आना. इसके अन्य लक्षणों में ठीक न होने वाले घाव, पपड़ीदार या खुजली वाले क्षेत्र, और गुलाबी या मोम जैसे उभार शामिल हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
अचानक से रहस्यमय तरीके से ब्लीडिंग या रिसाव
अचानक से रहस्यमय तरीके से ब्लीडिंग या रिसाव कैंसर का एक और शुरुआती संकेत है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसमें खून की खांसी, मल में खून आना या योनि से असामान्य ब्लीडिंग शामिल हो सकता है. कुछ मामलों में, यह फेफड़ों के कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर या गर्भाशय के कैंसर जैसे कैंसर का संकेत भी हो सकता है. अगर आपको कोई असामान्य ब्लीडिंग दिखाई दे, तो कैंसर या अन्य गंभीर स्थितियों की संभावना को दूर करने के लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है
मल त्याग या मूत्राशय की आदतों में बदलाव
मल त्याग या मूत्राशय की आदतों में अचानक बदलाव भी कैंसर का खतरा हो सकता है. इसमें आपके पेशाब में खून आना, बार-बार या दर्द के साथ पेशाब आना, या मल त्याग में कोई खास बदलाव शामिल हो सकता है. उदाहरण के लिए, कोलन कैंसर के कारण लगातार कब्ज, दस्त या मल के अकारऔर बनावट में बदलाव हो सकता है. मूत्राशय कैंसर के कारण बार-बार पेशाब आना या पेशाब में खून आ सकता है. इन लक्षणों की हमेशा किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जांच करवानी चाहिए.
लगातार थकान
लगातार थकान जो आराम करने पर भी ठीक न हो, कैंसर का संकेत हो सकता है. हालांकि थकान कई अलग-अलग स्थितियों के कारण हो सकती है, लेकिन अगर यह बनी रहती है और इसके साथ अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो यह कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है. ल्यूकेमिया जैसे कई कैंसर गंभीर थकान का कारण बनते हैं क्योंकि शरीर पर्याप्त हेल्दी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाता. ऐसे में इन बदलावों पर नजर रखना और एनर्जी लेवल में किसी भी अचानक, अस्पष्टीकृत बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है.
निगलने या खाने में कठिनाई
अगर आपको अचानक निगलने में कठिनाई होती है या गले में खाना अटकने जैसा महसूस होता है, तो यह कैंसर का संकेत हो सकता है, खासकर गले, ग्रासनली या पेट में. ग्रासनली या गले के कैंसर के शुरुआती चरणों में निगलने में कठिनाई, निगलते समय दर्द या ऐसा महसूस हो सकता है जैसे खाना अटक गया हो. अगर आपको यह लक्षण महसूस हो, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सहायता लेना जरूरी है.
लगातार खांसी या स्वर बैठना
अमेरिक कैंसर सोसाइटी के मुताबिक, हफ्ते तक लगातार रहने वाली खांसी, खासकर अगर स्वर बैठना या खून की खांसी के साथ, फेफड़ों के कैंसर या गले के कैंसर का संकेत हो सकता है. स्वर बैठना थायरॉइड को प्रभावित करने वाले कैंसर का एक सामान्य लक्षण भी है. अगर आपको लगातार खांसी हो रही है या आपकी आवाज में लंबे समय तक बदलाव आ रहा है, तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जांच करवाना जरूरी है.
गांठ या सूजन
आपके शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ या सूजन का दिखना, खासकर अगर यह ठीक न हो या आकार में बदलाव हो, तो कैंसर का एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)