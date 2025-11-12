ये 6 टेस्ट बता सकते हैं कि आपकी किडनी फेल होने वाली है या नहीं!
Published : November 12, 2025 at 4:43 PM IST
क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय में धीरे-धीरे किडनी की कार्यक्षमता को कम करती है. यह एक प्रगतिशील और स्थायी बीमारी है, जिसका अर्थ है कि इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है. दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं. क्रोनिक किडनी रोग (CKD) में, किडनी डैमेज हो जाते हैं और खून से अपशिष्ट और एक्स्ट्रा तरल पदार्थों को ठीक से छान नहीं पाते, जिससे ये पदार्थ शरीर में जमा हो जाते हैं. यह रोग धीरे-धीरे बढ़ता है और इसके लक्षण महीनों या वर्षों तक महसूस नहीं होते. लेकिन समय के साथ यह किडनी फेल्योर का कारण बन सकता है, जिसके लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है.
सीकेडी धीरे-धीरे डेवलप होता है और वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन समय पर पता लगाने से लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है और रोग की प्रगति को धीमा किया जा सकता है. डायबिटीज और डायबिटीज जैसी स्थितियों को नियंत्रित करना क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है. आज इस खबर में जानिए कि किडनी की बीमारी या किडनी से संबंधित किसी भी स्थिति का निदान करने के लिए कौन से परीक्षण किए जाने चाहिए?
अपनी किडनी की स्थिति जानने के लिए ये जांच जरूर करवाएं
किडनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई टेस्ट हैं, जिनमें ब्लड टेस्ट (जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन और बीयूएन) और यूरिन टेस्ट शामिल हैं, जो खून और पेशाब में टॉक्सिन्स और प्रोटीन के लेवल की जांच करते हैं. इमेजिंग टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी किडनी की संरचना और साइज देखने में मदद कर सकते हैं.
क्रिएटिनिन: क्रिएटिनिन टेस्ट एक ब्लड और यूरिन टेस्ट है जो किडनी फंक्शन की गणना करने के लिए किया जाता है. यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की किडनी की कैपेसिटी को मापता है, क्योंकि क्रिएटिनिन मांसपेशियों के टूटने से बनता है और किडनी इसे खून से छानकर पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है. हेल्दी किडनी क्रिएटिनिन को कुशलता से फिल्टर करती हैं, लेकिन अगर किडनी खराब हो जाती है, तो क्रिएटिनिन खून में जमा हो सकता है, जिससे किडनी फंक्शन में कमी का पता चलता है.
जीएफआर और ईजीएफआर (GFR and eGFR): जीएफआर (ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट) यह मापता है कि किडनी खून को कितनी अच्छी तरह छानते हैं. यह किडनी फंक्शन का आकलन करने के लिए एक हाई क्वालिटी वाला टेस्ट है, लेकिन इसे करना मुश्किल है (इसके लिए कई बार ब्लड लेना पड़ता है). वहीं, eGFR (Estimated Glomerular Filtration Rate) एक ब्लड टेस्ट है जो यह मापता है कि किडनी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, यह खून से क्रिएटिनिन को छानता है. यह आपके ब्लड में क्रिएटिनिन के लेवल, आपकी उम्र, लिंग और शरीर के आकार के आधार पर एक अनुमानित गणना है. यह किडनी की बीमारी के फेज का डायग्नोसिस करने और उसकी जांच करने में मदद करता है, और कम eGFR किडनी फंक्शन में कमी का संकेत दे सकता है.
रीनल फंक्शन टेस्ट (आरएफटी): यह किडनी फंक्शन का अनुमान लगाने के लिए एक प्रैक्टिकल और विशेष से इस्तेमाल किए जाने वाला टेस्ट है. किडनी (रीनल) फंक्शन का मूल्यांकन करने के लिए कई टेस्ट एक साथ किए जा सकते हैं. या यूं कहें कि किडनी फंक्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक साथ किए जाने वाले ग्रुप ऑफ टेस्ट को किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) या रीनल फंक्शन टेस्ट (RFT) कहा जाता है. ये ब्लड टेस्ट में विभिन्न पदार्थों, (जिनमें कई मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट्स , प्रोटीन और ग्लूकोज (शुगर) शामिल हैं) के लेवल को मापकर रीनल करेंट हेल्थ का निर्धारण करते हैं.
एल्ब्यूमिन: एल्ब्यूमिन टेस्ट आपके खून या मूत्र में एल्ब्यूमिन की मात्रा को मापता है, जो लीवर द्वारा बनाया गया एक प्रोटीन है. यह टेस्ट लीवर और किडनी हेल्थ का आकलन करने, पोषण की स्थिति का मूल्यांकन करने और कुछ बीमारियों की निगरानी करने में मदद करता है. ब्लड टेस्ट एल्ब्यूमिन के स्तर की जांच करता है, जबकि यूरिन टेस्ट मुख्य रूप से किडनी डैमेज का पता लगाने के लिए किया जाता है.
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन (BUN) टेस्ट : खून में यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा को मापता है, जो लीवर में प्रोटीन के टूटने के बाद बनता है और किडनी द्वारा मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है. यह परीक्षण किडनी फंक्शन का मूल्यांकन करने और डिहाइड्रेशन या लीवर की समस्या जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है. एक असामान्य बीयूएन लेवल किडनी के खराब स्वास्थ्य या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकता है. बता दें, यूरिया नाइट्रोजन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो शरीर द्वारा प्रोटीन के टूटने पर बनता है. जब किडनी फंक्शन बिगड़ जाता है, तो वे यूरिया को प्रभावी ढंग से फिल्टर नहीं कर पाते हैं. तब रक्त में बीयूएन का स्तर बढ़ जाता है.
यूरिन एनालिसिस और 24 घंटे का कलेक्शन टेस्ट: यह एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो किडनी फंक्शन का मूल्यांकन करने और शरीर में कुछ पदार्थों के लेवल को मापने के लिए किया जाता है. यह टेस्ट 24 घंटे की अवधि में एक विशेष कंटेनर में मूत्र एकत्र करके किया जाता है. इस अवधि के दौरान एकत्र किए गए मूत्र को refrigerated किया जाता है और विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)