ये 6 टेस्ट बता सकते हैं कि आपकी किडनी फेल होने वाली है या नहीं!

क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय में धीरे-धीरे किडनी की कार्यक्षमता को कम करती है. यह एक प्रगतिशील और स्थायी बीमारी है, जिसका अर्थ है कि इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है. दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं. क्रोनिक किडनी रोग (CKD) में, किडनी डैमेज हो जाते हैं और खून से अपशिष्ट और एक्स्ट्रा तरल पदार्थों को ठीक से छान नहीं पाते, जिससे ये पदार्थ शरीर में जमा हो जाते हैं. यह रोग धीरे-धीरे बढ़ता है और इसके लक्षण महीनों या वर्षों तक महसूस नहीं होते. लेकिन समय के साथ यह किडनी फेल्योर का कारण बन सकता है, जिसके लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है.

सीकेडी धीरे-धीरे डेवलप होता है और वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन समय पर पता लगाने से लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है और रोग की प्रगति को धीमा किया जा सकता है. डायबिटीज और डायबिटीज जैसी स्थितियों को नियंत्रित करना क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है. आज इस खबर में जानिए कि किडनी की बीमारी या किडनी से संबंधित किसी भी स्थिति का निदान करने के लिए कौन से परीक्षण किए जाने चाहिए?

अपनी किडनी की स्थिति जानने के लिए ये जांच जरूर करवाएं

किडनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई टेस्ट हैं, जिनमें ब्लड टेस्ट (जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन और बीयूएन) और यूरिन टेस्ट शामिल हैं, जो खून और पेशाब में टॉक्सिन्स और प्रोटीन के लेवल की जांच करते हैं. इमेजिंग टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी किडनी की संरचना और साइज देखने में मदद कर सकते हैं.

क्रिएटिनिन: क्रिएटिनिन टेस्ट एक ब्लड और यूरिन टेस्ट है जो किडनी फंक्शन की गणना करने के लिए किया जाता है. यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की किडनी की कैपेसिटी को मापता है, क्योंकि क्रिएटिनिन मांसपेशियों के टूटने से बनता है और किडनी इसे खून से छानकर पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है. हेल्दी किडनी क्रिएटिनिन को कुशलता से फिल्टर करती हैं, लेकिन अगर किडनी खराब हो जाती है, तो क्रिएटिनिन खून में जमा हो सकता है, जिससे किडनी फंक्शन में कमी का पता चलता है.

जीएफआर और ईजीएफआर (GFR and eGFR): जीएफआर (ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट) यह मापता है कि किडनी खून को कितनी अच्छी तरह छानते हैं. यह किडनी फंक्शन का आकलन करने के लिए एक हाई क्वालिटी वाला टेस्ट है, लेकिन इसे करना मुश्किल है (इसके लिए कई बार ब्लड लेना पड़ता है). वहीं, eGFR (Estimated Glomerular Filtration Rate) एक ब्लड टेस्ट है जो यह मापता है कि किडनी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, यह खून से क्रिएटिनिन को छानता है. यह आपके ब्लड में क्रिएटिनिन के लेवल, आपकी उम्र, लिंग और शरीर के आकार के आधार पर एक अनुमानित गणना है. यह किडनी की बीमारी के फेज का डायग्नोसिस करने और उसकी जांच करने में मदद करता है, और कम eGFR किडनी फंक्शन में कमी का संकेत दे सकता है.