फेफड़ों को नेचुरली साफ करती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, लंग डिटॉक्स के लिए इसे जरूर आजमाएं

वासाका या मालाबार नट वासाका, जिसे आम तौर पर मालाबार नट के नाम से जाना जाता है, एक बेहद खास जड़ी-बूटी है जो फेफड़ों को साफ करने, बलगम (कफ) निकालने और सांस की नली को चौड़ा करने के लिए जानी जाती है. यह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी और सांस की तकलीफ़ के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक इलाज है, जो सांस की सेहत को बेहतर बनाता है. कई स्टडीज से पता चला है कि वासाका में मौजूद एल्कलॉइड में ब्रोंकोडायलेटर और एक्सपेक्टोरेंट असर होते हैं, जो खांसी से राहत दिलाने, कफ निकालने और फेफड़ों के पूरे काम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में छपी एक स्टडी ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी सांस की समस्याओं के इलाज में वासाका के असर को दिखाती है. अपने हर्बल रूटीन में वासाका को शामिल करने से सांस की नली साफ हो सकती है और सांस की सेहत बेहतर हो सकती है.

ये जड़ी-बूटियां फेफड़ों को स्वस्थ बनाने में है फायदेमंद तुलसी (होली बेसिल ) तुलसी, जिसे होली बेसिल भी कहा जाता है, अपने कई हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आयुर्वेद में एक खास जगह रखती है, जिसमें फेफड़ों को साफ करने की इसकी क्षमता भी शामिल है. जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में छपी रिसर्च से पता चलता है कि तुलसी में मौजूद फाइटोकेमिकल्स में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सांस की नली में सूजन को कम करने और सांस की रुकावट को दूर करने में मदद करते हैं. तुलसी के पत्तों को अपने डेली रूटीन में शामिल करने से फेफड़ों को डिटॉक्स करने और ब्रिदिंग हेल्थ को हेल्दी बनाने में मददगार होती है. रोजाना तुलसी के पत्ते (चाय के रूप में या सीधे) खाना सांस की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसके एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीवायरल गुण सांस की नली को साफ करने और फेफड़ों से बलगम और टॉक्सिन निकालकर सांस लेने में आसानी करते हैं. यह अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों के लिए एक असरदार प्राकृतिक इलाज है.

आज की दुनिया में, एयर पॉल्यूशन और युवाओं में स्मोकिंग की आदतें गंभीर समस्याएं हैं, जिससे फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं. इसलिए, फेफड़ों को हेल्दी रखना बहुत जरूरी हो गया है. एक्सपर्ट रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट लेने की सलाह देते हैं. ये हमारे फेफड़ों को हेल्दी रखने में जरूरी भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुदरत ने हमें जड़ी-बूटियों के रूप में असरदार इलाज भी दिए हैं. कई जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से फेफड़ों के काम करने के तरीके और सांस की सेहत को बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है. इस खबर में 6 जड़ी-बूटियों के बारे में बताया गया है, जो फेफड़ों को साफ करने के गुणों के लिए जानी जाती हैं...

अदरक

अदरक के पावरफुल एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल गुण इसे फेफड़ों की हेल्थ के लिए एक कीमती हर्ब बनाते हैं. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में पब्लिश हुई रिसर्च बताती है कि अदरक का अर्क सांस के इन्फेक्शन से बचाने वाला असर दिखाता है और सांस की नली में सूजन कम करने में मदद कर सकता है. अपनी डाइट में अदरक को ताजा, चाय के रूप में या हर्बल फॉर्मूला में शामिल करने से फेफड़ों को साफ करने और सांस लेने के काम को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

अदरक (GETTY IMAGES)

मुलेठी

आयुर्वेद में यष्टिमधु के नाम से जानी जाने वाली मुलेठी का इस्तेमाल सदियों से सांस की बीमारियों से राहत पाने के लिए किया जाता रहा है. स्टडीज से पता चला है कि मुलेठी की जड़ में मौजूद कंपाउंड में कफ निकालने वाले गुण होते हैं, जो सांस की नली से बलगम निकालने में मदद करते हैं. जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में छपी रिसर्च से पता चलता है कि मुलेठी की जड़ में एंटी-इंफ्लेमेटरी असर भी होता है, जिससे यह ब्रोंकाइटिस और गले में खराश जैसी बीमारियों के लिए फायदेमंद होती है. अपने डेली रूटीन में मुलेठी की जड़ की चाय या सप्लीमेंट्स शामिल करने से फेफड़े साफ हो सकते हैं और सांस की तकलीफ कम हो सकती है.

हल्दी

हल्दी एक बहुत इस्तेमाल होने वाला औषधीय पौधा है जिसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी सूजन वाली बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है. फेफड़ों की सेहत के लिए भी इसे बेहद फायदेमंद माना जाता है. हल्दी में पाया जाने वाला एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन, सांस की समस्याओं पर इसके थेराप्यूटिक असर के लिए काफी स्टडी किया गया है. जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन में छपी रिसर्च बताती है कि करक्यूमिन सांस की नली की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस की दूसरी बीमारियों के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है. अपनी डाइट में हल्दी को शामिल करना या इसे सप्लीमेंट के तौर पर लेना फेफड़ों को हेल्दी और साफ रखने में मददगार हो सकता है.

हल्दी (GETTY IMAGES)

पिप्पली

पिप्पली, जिसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, पश्चिम में कम जानी-मानी जड़ी-बूटी है, लेकिन आयुर्वेद में इसके सांस से जुड़े फायदों के लिए इसे बहुत महत्व दिया जाता है. स्टडीज से पता चला है कि पिप्पली में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड ब्रोंकोडायलेटर असर दिखाते हैं, जो सांस की नली को आराम देने और सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. पिप्पली में एक्सपेक्टोरेंट गुण भी होते हैं, जो कफ को बाहर निकालने और सांस की रुकावट को दूर करने में मदद करते हैं. जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में छपी रिसर्च अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) जैसी सांस की समस्याओं को मैनेज करने में पिप्पली की क्षमता को दिखाती है. अपने हेल्थ रूटीन में पिप्पली पाउडर या सप्लीमेंट्स को शामिल करने से फेफड़ों को साफ करने और सांस लेने के काम को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)