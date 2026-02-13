ETV Bharat / health

लिवर खराब होने पर शरीर में दिखते हैं ये 5 वॉर्निंग साइन, नजरअंदाज करने से जानलेवा हो सकती है बीमारी

( GETTY IMAGES )

लिवर शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. यह शरीर से टॉक्सिन को साफ करने, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने और पाचन को ठीक रखने में मदद करता है. बहुत से लोग दिल और किडनी को हेल्दी रखने का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे अक्सर अपने लिवर की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. इस बारे में, आइए उन लक्षणों के बारे में जानें जो लिवर की खराब सेहत का इशारा करते हैं...

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड शुगर, शराब और कुछ दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल लिवर की सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है. मेडलाइनप्लस के अनुसार, लिवर की बीमारी वाले लोगों को अक्सर पेट दर्द, पैरों में सूजन, आसानी से नील पड़ना, मल और पेशाब के रंग में बदलाव, और पीलिया (त्वचा और आंखों का पीला पड़ना) जैसे लक्षण महसूस होते हैं, हालांकि कभी-कभी कोई लक्षण भी नहीं होते हैं...

पीलिया/जेन्डिस: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब लिवर की सेहत खराब होती है, तो स्किन और आंखें पीली हो जाती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर बिलीरुबिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है, जो रेड ब्लड सेल्स से बनने वाला पीला पिगमेंट है, या इसे बाइल में रिलीज नहीं कर पाता है. यह ज्यादा बिलीरुबिन ब्लडस्ट्रीम से स्किन, आंखों और म्यूकस मेम्ब्रेन में जमा हो जाता है, जिससे वे पीले हो जाते हैं.

गहरे रंग का मूत्र: मायोक्लिनिक के अनुसार, जब लिवर ठीक से काम नहीं करता है तो यूरिन का रंग गहरा हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिवर के बिलीरुबिन को ठीक से प्रोसेस न कर पाने की वजह से यह खून में जमा हो जाता है. किडनी इस जमा हुए बिलीरुबिन को फिल्टर करके यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है, जिससे यूरिन का रंग गहरा पीला हो जाता है.

थकान: एक्सपर्ट्स का कहना है कि खराब लिवर खून से टॉक्सिन को फिल्टर करने में कम असरदार हो जाता है. इससे बैलेंस्ड डाइट के बाद भी बहुत ज्यादा थकान हो सकती है. यह मुख्य रूप से खून में बिलीरुबिन के हाई लेवल के कारण होता है, जिससे कुछ न करने पर भी थकान हो सकती है. इससे पैरों और टखनों में सूजन भी हो सकती है.