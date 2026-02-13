ETV Bharat / health

लिवर खराब होने पर शरीर में दिखते हैं ये 5 वॉर्निंग साइन, नजरअंदाज करने से जानलेवा हो सकती है बीमारी

हमारी खराब खाने की आदतें और खराब लाइफस्टाइल लिवर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए लिवर के हेल्थ पर ध्यान देना बेहद जरूरी...

By ETV Bharat Health Team

Published : February 13, 2026 at 1:39 PM IST

5 Min Read
लिवर शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. यह शरीर से टॉक्सिन को साफ करने, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने और पाचन को ठीक रखने में मदद करता है. बहुत से लोग दिल और किडनी को हेल्दी रखने का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे अक्सर अपने लिवर की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. इस बारे में, आइए उन लक्षणों के बारे में जानें जो लिवर की खराब सेहत का इशारा करते हैं...

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड शुगर, शराब और कुछ दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल लिवर की सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है. मेडलाइनप्लस के अनुसार, लिवर की बीमारी वाले लोगों को अक्सर पेट दर्द, पैरों में सूजन, आसानी से नील पड़ना, मल और पेशाब के रंग में बदलाव, और पीलिया (त्वचा और आंखों का पीला पड़ना) जैसे लक्षण महसूस होते हैं, हालांकि कभी-कभी कोई लक्षण भी नहीं होते हैं...

पीलिया/जेन्डिस: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब लिवर की सेहत खराब होती है, तो स्किन और आंखें पीली हो जाती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर बिलीरुबिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है, जो रेड ब्लड सेल्स से बनने वाला पीला पिगमेंट है, या इसे बाइल में रिलीज नहीं कर पाता है. यह ज्यादा बिलीरुबिन ब्लडस्ट्रीम से स्किन, आंखों और म्यूकस मेम्ब्रेन में जमा हो जाता है, जिससे वे पीले हो जाते हैं.

गहरे रंग का मूत्र: मायोक्लिनिक के अनुसार, जब लिवर ठीक से काम नहीं करता है तो यूरिन का रंग गहरा हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिवर के बिलीरुबिन को ठीक से प्रोसेस न कर पाने की वजह से यह खून में जमा हो जाता है. किडनी इस जमा हुए बिलीरुबिन को फिल्टर करके यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है, जिससे यूरिन का रंग गहरा पीला हो जाता है.

थकान: एक्सपर्ट्स का कहना है कि खराब लिवर खून से टॉक्सिन को फिल्टर करने में कम असरदार हो जाता है. इससे बैलेंस्ड डाइट के बाद भी बहुत ज्यादा थकान हो सकती है. यह मुख्य रूप से खून में बिलीरुबिन के हाई लेवल के कारण होता है, जिससे कुछ न करने पर भी थकान हो सकती है. इससे पैरों और टखनों में सूजन भी हो सकती है.

पेट दर्द: अगर आपको अक्सर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द होता है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह लिवर डैमेज के कारण हो सकता है. ऐसा कहा जाता है कि लिवर डैमेज के कारण पेट में सूजन और वेस्ट जमा होने से हिलने-डुलने या सांस लेने में तेज पेट दर्द हो सकता है.

ब्लीडिंग: एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर छोटी-मोटी चोट लगने के बाद भी खून का थक्का नहीं जमता है, तो यह लिवर की बीमारी का संकेत है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीमार लिवर खून का थक्का जमाने या ब्लीडिंग रोकने के लिए जरूरी चीजें नहीं बनाता है. इस वजह से, शरीर के घावों से बहुत ज्यादा खून बहता है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

दूसरे लक्षण: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा शराब पीने से लिवर में फैट जमा हो सकता है, जिससे लिवर सख्त हो सकता है. हालांकि, इस समस्या का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि यह कई लोगों में धीरे-धीरे बढ़ती है. इसके अलावा, कुछ लोगों के लिवर में फैट तब भी जमा हो सकता है जब वे शराब नहीं पीते हैं. इसे नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं. क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार , जब ऐसे लोगों में लिवर खराब होने लगता है, तो वजन कम होना, थकान, कमजोरी, त्वचा में खुजली और त्वचा के नीचे रक्त वाहिकाओं का कमजोर और सूजा हुआ दिखना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

