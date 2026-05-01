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पैरों में दिखाई देते हैं लिवर की डैमेज के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों?

पैरों में दिखाई देते हैं लिवर की डैमेज के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों? ( GETTY IMAGES )