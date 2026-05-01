पैरों में दिखाई देते हैं लिवर की डैमेज के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों?
आपके पैरों में कुछ बदलाव आपके लिवर की सेहत के बारे में जरूरी संकेत दे सकते हैं. जब लिवर शरीर से टॉक्सिन निकालने या...see more
Published : May 1, 2026 at 4:10 PM IST
आपका लिवर आपके शरीर का एक जरूरी हिस्सा है जो कई कामों में मदद करता है. यह खून से नुकसानदायक चीजें निकालकर शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, दवाओं और दूसरे केमिकल्स को मेटाबोलाइज करता है, ग्लूकोज बनाकर और स्टोर करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बाइल बनाता है जो फैट को पचाने और फैट में घुलने वाले विटामिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है. इसीलिए जब लिवर खराब हो जाता है, तो इससे सेहत से जुड़ी कई दिक्कतें हो सकती हैं.
लेकिन, लिवर की समस्याएं सिम्प्टोमैटिक और एसिम्प्टोमैटिक दोनों हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, फैटी लिवर की बीमारी के शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं. लेकिन जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं दिखने लगती हैं और सीधे शब्दों में कहें तो, आप अपने पैरों में इन संकेतों को महसूस कर सकते हैं. जैसे कि
- आपके पैर में सूजन और दर्द
पैरों में दर्द लिवर की बीमारी का एक आम संकेत हो सकता है. जब लिवर ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो शरीर के निचले हिस्से में ज्यादा मात्रा में फ्लूइड और टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जिससे पेरिफेरल एडिमा हो जाता है. इसके अलावा, लिवर की कुछ बीमारियां, जैसे कि सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन नाम की स्थिति भी पैदा कर सकती हैं, जिससे पैरों और पंजों में वैरिकोज वेन्स बन सकती हैं, जिससे दर्द हो सकता है.
- पैरों-हाथों में खुजली
लिवर की बीमारी का लक्षण हो सकता है, खासकर कोलेस्टेटिक लिवर की बीमारियों में, जैसे कि प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस (PBC) और प्राइमरी स्क्लेरोजिग कोलांगाइटिस (PSC). इन स्थितियों में, लिवर में बाइल डक्ट ब्लॉक या डैमेज हो जाते हैं, जिससे शरीर में बाइल जमा हो जाता है. इस जमाव के कारण, विशेष रूप से हाथों और पैरों में तेज खुजली हो सकती है.
- पैरों में सुन्न होने और झनझनाहट जैसे लक्षण
हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन या अल्कोहलिक लिवर की बीमारी की वजह से पैरों में सुन्न होने और झनझनाहट जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इस स्थिति को पैरेस्थीसिया भी कहा जाता है. हालांकि लिवर की समस्याओं में यह स्थिति आम नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में, लिवर की बीमारी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है. एक ऐसी स्थिति जो उन नसों पर असर डालती है जो शरीर के बाहरी हिस्सों, जैसे कि हाथों और पैरों तक जाती हैं.
- ड्राई स्किन और एड़ियां
लिवर डैमेज शरीर की फैट में घुलने वाले विटामिन जैसे A, D, E और K को एब्जॉर्ब करने की क्षमता पर असर डाल सकता है. विटामिन A की कमी से स्किन मोटी, रूखी और फटी हुई हो सकती है, खासकर एड़ियों पर. यह शरीर का न्यूट्रिएंट्स के ठीक से एब्जॉर्प्शन न होने का सिग्नल देने का एक तरीका है.
- पैरों में जलन या गर्मी महसूस होना
जब लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, खासकर एल्कोहॉलिक लिवर डिजीज में, तो पेरिफेरल नर्व डिजीज हो सकती है. इस नर्व डैमेज की वजह से पैरों में जलन या झुनझुनी होती है. खून में अमोनिया का ज्यादा लेवल (लिवर द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कम होने की वजह से) भी नर्व्स पर असर डाल सकता है.
लिवर की समस्याओं के अन्य लक्षण
- त्वचा और आंखों का पीला पड़ना (पीलिया)
- पेट में दर्द और सूजन
- त्वचा में खुजली
- गहरे रंग का पेशाब
- हल्के रंग का मल
- लगातार थकान महसूस होना
- जी मिचलाना या उल्टी होना
लिवर की बीमारी का खतरा कैसे कम करें?