ETV Bharat / health

सुबह-सुबह दिखने वाले ये 5 संकेत खराब सेहत की हैं चेतावनी, सावधान रहना बेहद जरूरी

अगर पूरी रात सोने के बाद भी, जागते ही आपको लगातार थकान महसूस होती है और साथ ही ये 5 अन्य गंभीर लक्षण भी दिखाई...

These 5 signs that appear early in the morning serve as a warning of poor health, staying vigilant is absolutely essential.
सुबह-सुबह दिखने वाले ये 5 संकेत खराब सेहत की हैं चेतावनी, सावधान रहना बेहद जरूरी (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 6, 2026 at 1:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बहुत से लोग सुबह उठने पर होने वाली छोटी-मोटी दिक्कतों (जैसे सुस्ती, हल्का दर्द, या थकान) को नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, शरीर वास्तव में दिन की शुरुआत में ही ऐसे सिग्नल देता है, जो किसी अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम की ओर इशारा कर सकते हैं. इन संकेतों को समय पर पहचानने से गंभीर बीमारियों से बचने में मदद मिल सकती है. यहां सुबह के पांच ऐसे लक्षण दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना और इस समझना जरूरी है.

पूरी रात सोने के बाद भी लगातार थकान- कभी-कभी थका हुआ उठना नॉर्मल है, खासकर स्ट्रेस भरे दिन के बाद, लेकिन अगर अच्छी नींद के बाद भी थकान बनी रहती है, तो यह खराब नींद, हार्मोनल इम्बैलेंस या न्यूट्रिएंट्स की कमी का संकेत हो सकता है. इसलिए, अगर थकान रोज़ का पैटर्न बन जाए और कॉन्संट्रेशन या प्रोडक्टिविटी पर असर डाले, तो आगे की जांच की जरूरत हो सकती है.

सिरदर्द– रेगुलर सुबह होने वाला सिरदर्द कभी-कभी सिर्फ डिहाइड्रेशन के बजाय स्लीप एपनिया, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस या टेंशन जैसी अंदरूनी समस्याओं का संकेत हो सकता है. ऐसे मामले में, बार-बार होने वाला सिरदर्द जो दिन में ठीक हो जाता है लेकिन अगली सुबह वापस आ जाता है.

अकड़न या जोड़ों में दर्द- जागने पर अकड़न होना आम बात है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ. हालांकि, लगातार या बिगड़ती अकड़न सूजन, जोड़ों से जुड़ी दिक्कतें जैसे आर्थराइटिस, सोने का गलत तरीका या सूजन वाली बीमारियों का संकेत हो सकती है. ऐसे मामलों में, अगर दर्द जागने के 30 मिनट से ज्यादा समय तक रहता है या समय के साथ बढ़ता है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है.

बिना किसी वजह के जी मिचलाना या भूख न लगना- कभी-कभी जी मिचलाना हो सकता है, लेकिन बिना किसी वजह के रेगुलर सुबह जी मिचलाना डाइजेस्टिव सिस्टम पर दबाव का संकेत हो सकता है. जैसे कि पाचन संबंधी समस्याएं, हार्मोनल बदलाव और स्ट्रेस से जुड़े कारण शामिल हो सकते हैं. ऐसे में अगर लगातार जी मिचलाना, भूख न लगना या बेचैनी जैसी समस्या कई दिनों तक बनी रहे, तो इस पर जरूर ध्यान दें.

चेहरे पर सूजन या फूला हुआ महसूस होना- चेहरे, हाथ या पैरों में सूजन के साथ जागना कभी-कभी फ्लूइड रिटेंशन या सर्कुलेशन की समस्याओं से जुड़ा हो सकता है. अगर आप बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, अगर आपको किडनी या हार्ट की समस्या है और एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो यह समस्या हो सकती है. ऐसे में, सूजन जो जल्दी ठीक नहीं होती या बिना किसी साफ वजह के बार-बार दिखाई देती है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है.

हर शारीरिक लक्षण गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता है. हालांकि, कुछ ऐसे पैटर्न और संकेत होते हैं, जिन्हें बार-बार नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है. जैसे कि...

  • समय के साथ बने रहने वाले लक्षण
  • तेजी से या बार-बार होने वाले लक्षण
  • कई लक्षणों का एक साथ होना
  • कुछ लक्षण जो रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं
  • अगर ये लक्षण लगातार दिखते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना एक स्मार्ट और प्रोएक्टिव कदम है.

यदि ये लक्षण आपकी दैनिक जीवनशैली को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट (जैसे डॉक्टर या काउंसलर) से सलाह लेना बहुत जरूरी है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MORNING WARNING SIGNS
EARLY MORNING SIGNS OF POOR HEALTH
EARLY WARNING SIGNS OF BAD HEALTH
खराब स्वास्थ्य के शुरुआती संकेत
EARLY MORNING SIGNS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.