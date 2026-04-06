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सुबह-सुबह दिखने वाले ये 5 संकेत खराब सेहत की हैं चेतावनी, सावधान रहना बेहद जरूरी

बहुत से लोग सुबह उठने पर होने वाली छोटी-मोटी दिक्कतों (जैसे सुस्ती, हल्का दर्द, या थकान) को नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, शरीर वास्तव में दिन की शुरुआत में ही ऐसे सिग्नल देता है, जो किसी अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम की ओर इशारा कर सकते हैं. इन संकेतों को समय पर पहचानने से गंभीर बीमारियों से बचने में मदद मिल सकती है. यहां सुबह के पांच ऐसे लक्षण दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना और इस समझना जरूरी है.

पूरी रात सोने के बाद भी लगातार थकान- कभी-कभी थका हुआ उठना नॉर्मल है, खासकर स्ट्रेस भरे दिन के बाद, लेकिन अगर अच्छी नींद के बाद भी थकान बनी रहती है, तो यह खराब नींद, हार्मोनल इम्बैलेंस या न्यूट्रिएंट्स की कमी का संकेत हो सकता है. इसलिए, अगर थकान रोज़ का पैटर्न बन जाए और कॉन्संट्रेशन या प्रोडक्टिविटी पर असर डाले, तो आगे की जांच की जरूरत हो सकती है.

सिरदर्द– रेगुलर सुबह होने वाला सिरदर्द कभी-कभी सिर्फ डिहाइड्रेशन के बजाय स्लीप एपनिया, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस या टेंशन जैसी अंदरूनी समस्याओं का संकेत हो सकता है. ऐसे मामले में, बार-बार होने वाला सिरदर्द जो दिन में ठीक हो जाता है लेकिन अगली सुबह वापस आ जाता है.

अकड़न या जोड़ों में दर्द- जागने पर अकड़न होना आम बात है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ. हालांकि, लगातार या बिगड़ती अकड़न सूजन, जोड़ों से जुड़ी दिक्कतें जैसे आर्थराइटिस, सोने का गलत तरीका या सूजन वाली बीमारियों का संकेत हो सकती है. ऐसे मामलों में, अगर दर्द जागने के 30 मिनट से ज्यादा समय तक रहता है या समय के साथ बढ़ता है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है.

बिना किसी वजह के जी मिचलाना या भूख न लगना- कभी-कभी जी मिचलाना हो सकता है, लेकिन बिना किसी वजह के रेगुलर सुबह जी मिचलाना डाइजेस्टिव सिस्टम पर दबाव का संकेत हो सकता है. जैसे कि पाचन संबंधी समस्याएं, हार्मोनल बदलाव और स्ट्रेस से जुड़े कारण शामिल हो सकते हैं. ऐसे में अगर लगातार जी मिचलाना, भूख न लगना या बेचैनी जैसी समस्या कई दिनों तक बनी रहे, तो इस पर जरूर ध्यान दें.