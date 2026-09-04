देश में लगातार बढ़ रहा है स्वाइन फ्लू, हर राज्य में मरीजो की संख्या में बढ़ोतरी, जानिए किन्हें सावधान रहने की है जरूरत
पूरे भारत में फ्लू का कोई एक 'यूनिवर्सल' सीजन नहीं है. अलग-अलग इलाकों और शहरों में इन्फ्लूएंजा की एक्टिविटी अलग-अलग समय पर होती है, जो...
Published : September 4, 2026 at 7:55 PM IST
पिछले कुछ हफ्तों में भारत (खासकर दिल्ली, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों) में H1N1 इन्फ्लूएंजा या स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में संक्रामक रोग विशेषज्ञ और कंसल्टेंट डॉ. देबाशीष देसाई ने बताया कि पिछले तीन महीनों में मुंबई में H1N1 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इस साल मामलों की संख्या बढ़कर 441 हो गई है, जबकि पिछले साल इसी दौरान यह संख्या 62 थी, यानी 612 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, मलेरिया के मामलों में 20 भी फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है. .
पुणे में अगस्त 2026 के दौरान H1N1 के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अकेले इसी महीने शहर में 225 नए मामले सामने आए. पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में H1N1 के सिर्फ 35 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि अगस्त में यह संख्या बढ़कर 225 हो गई. मामलों में बढ़ोतरी से चिंता हो सकती है, लेकिन शांत रहना जरूरी है. डॉ. देबाशीष देसाई का कहना है कि H1N1 एक जाना-माना इन्फ्लूएंजा वायरस है. स्वस्थ लोगों पर H1N1 का असर आम तौर पर हल्का होता है. यह बीमारी आमतौर पर आराम करने, शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखने और लक्षणों के इलाज के लिए दवा लेने से अपने आप ठीक हो जाती है. हालांकि, गंभीर मामलों में आपको निश्चित रूप से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
किसे सतर्क रहना चाहिए?
डॉ. देबाशीष देसाई का कहना है कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाएं, डायबिटीज, दिल की बीमारी, फेफड़ों की पुरानी बीमारी और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को H1N1 से खतरा अधिक होता है. इन लोगों को खास तौर पर सावधान रहना चाहिए.अगर उन्हें फ्लू जैसे लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
इसके लक्षण क्या हैं?
H1N1 में आमतौर पर बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिरदर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. अगर किसी को सांस लेने में कठिनाई, लगातार तेज बुखार, सीने में दर्द, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो या लक्षण और बिगड़ जाएं, तो उन्हें खुद इलाज करने की कोशिश करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
H1N1 से बचाव के तरीके
डॉ. देबाशीष देसाई का कहना है कि H1N1 से बचाव बहुत जरूरी है. कुछ आसान उपाय जैसे कि...
- बार-बार हाथ धोना
- खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना
- बीमार होने पर दूसरों से दूर रहना
- H1N1 के लक्षण दिखने पर मास्क पहनना
- अच्छी हवा-आवाजाही बनाए रखना
- सतहों को कीटाणु-मुक्त रखना शामिल है
इन उपायों से इसके फैलने को काफी हद तक कम किया जा सकता है. साथ ही, डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स न लें, क्योंकि H1N1 एक वायरल बीमारी है और एंटीबायोटिक्स वायरस पर असर नहीं करतीं (जब तक कि साथ में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो).
पूरे साल इन्फ्लूएंजा के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई
भारत जैसे बड़े देश में, जगह और मौसम में बदलाव की वजह से इन्फ्लूएंजा वायरस अलग-अलग समय पर फैलता है. पूरे देश में इन्फ्लूएंजा के अलग-अलग पैटर्न देखे गए हैं. कई शहरों में बड़े पैमाने पर की गई एक सर्विलांस स्टडी में पाया गया कि दिल्ली, लखनऊ, पुणे, कोलकाता, डिब्रूगढ़ और अलपुझा में जुलाई और सितंबर के बीच इन्फ्लूएंजा की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि चेन्नई और वेल्लोर में यह बाद में (अक्टूबर और नवंबर के आसपास) सबसे ज्यादा होती है. वहीं, श्रीनगर में, जनवरी और मार्च के सर्दियों के महीनों में यह सबसे ज्यादा देखी गई.
पूरे भारत में फ्लू का कोई एक 'यूनिवर्सल' सीजन नहीं होता है. अलग-अलग इलाकों और शहरों में इन्फ्लूएंजा (फ्लू) की एक्टिविटी अलग-अलग समय पर होती है, जो मौसम के बदलावों पर निर्भर करता है. पिछली सर्विलांस से यह भी पता चला है कि इन्फ्लूएंजा एक्टिविटी पूरे साल रह सकती है, और अक्सर कई जगहों पर बारिश के मौसम में यह सबसे ज्यादा होती है. दिल्ली में, इन्फ्लूएंजा एक्टिविटी मानसून और सर्दियों दोनों मौसमों में सबसे ज्यादा देखी गई है. डॉ. देबाशीष देसाई कहते हैं कि इन्फ्लूएंजा एपिडेमियोलॉजी में मौसम के बदलते हालात की भूमिका पहले ही साबित हो चुकी है. भारत के अस्पतालों में मानसून, सर्दियों और साल भर इन्फ्लूएंजा के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)