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महिलाओं की आम बीमारी PCOS को अब कहा जाएगा PMOS, जानिए आखिर क्यों बदलना पड़ा इसका पुराना नाम?

PCOD और PMOS के बारे में जागरूकता फैलाना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है, इस बीमारी के लक्षणो को बहुत सी महिलाएं...

The women's condition PCOS will now be referred to as PMOS; find out why its original name had to be changed.
महिलाओं की आम बीमारी PCOS को अब कहा जाएगा PMOS (CANVA)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 29, 2026 at 1:16 PM IST

7 Min Read
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साल 2026 आ गया है, फिर भी बहुत से लोगों को अभी भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि PCOD और PMOS असल में क्या हैं. इन दो मेडिकल कंडीशन के बारे में समाज में जागरूकता की बहुत कमी है. क्योंकि ये महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हैं, इसलिए आज भी लोग इनके बारे में खुलकर बात नहीं करते. यह एक बड़ी और गंभीर समस्या है. इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फैली गलत और अधूरी जानकारी के कारण, महिलाएं अक्सर PCOS और PMOS जैसी गंभीर मेडिकल कंडीशन को 'सिर्फ इर्रेगुलर पीरियड्स' समझकर नजरअंदाज कर देती हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इन लक्षणों को नजरअंदाज करना या इन पर ध्यान देने में देरी करना खतरनाक हो सकता है. आज इस खबर में आइए आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि PCOD और PMOS (पुराना नाम PCOS) असल में क्या हैं...

PCOD और PMOS क्या है
PCOD (पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज) मुख्य रूप से हार्मोनल इम्बैलेंस और जेनेटिक वजहों से होता है. PCOD से पीड़ित महिलाओं में, ओवरीज से कच्चे या थोड़े पके अंडे निकल सकते हैं जो सिस्ट, यानी छोटे तरल से भरे थैलियों में बदल सकते हैं. इससे ओवरी बड़ी हो सकती है और एंड्रोजन, या मेल हार्मोन का ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, जिससे इर्रेगुलर पीरियड्स, वजन बढ़ना, मुंहासे, ज्यादा बाल उगना, बाल झड़ना और गंभीर मामलों में इनफर्टिलिटी जैसे लक्षण हो सकते हैं.

जिसे हम PMOS कहते हैं, वह असल में PCOS है, इसका नाम मई 2026 में आधिकारिक तौर पर बदलकर PMOS (पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम) कर दिया गया था. मई 2026 में, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने PCOS का नाम बदलकर PMOS रखने का एक बड़ा वैश्विक निर्णय लिया. पहले इसे एक ऐसी बीमारी माना जाता था जिसकी पहचान 'सिस्ट' (गांठों) से होती थी, लेकिन असल में यह एक सिस्टमिक मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन विकार है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है.

PMOS का क्या अर्थ है?

  • Poly (पॉली) कई
  • Endocrine (एंडोक्राइन)-हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां
  • Metabolic (मेटाबोलिक)- चयापचय और इंसुलिन से जुड़ी कार्यप्रणाली
  • Ovarian (ओवेरियन)-अंडाशय

PMOS के भी PCOD जैसे कई लक्षण होते हैं, लेकिन इसे ज्यादा गंभीर हार्मोनल और मेटाबोलिक कंडीशन माना जाता है. PMOS मेटाबोलिक सिंड्रोम से जुड़ा है, जिससे अगर इलाज न किया जाए तो डायबिटीज, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, स्लीप एपनिया और एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.

नाम क्यों बदला गया?
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर पॉलीसिस्टिक मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम (PMOS) कर दिया गया है. क्योंकि, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और स्वास्थ्य संगठनों (जैसे एंडोक्राइन सोसाइटी और द लैंसेट) के अनुसार, पहले वाला नाम (PCOS) गुमराह करने वाला था, क्योंकि यह स्थिति केवल ओवरी तक ही सीमित नहीं है. बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली जटिल हार्मोनल और चयापचय (मेटाबॉलिक) समस्या है.

नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार, अनुमान है कि यह हर आठ में से एक महिला को प्रभावित करता है. नाम के बावजूद, इस स्थिति से पीड़ित हर महिला में ओवरी में सिस्ट नहीं बनते, क्योंकि इसकी मुख्य समस्या अक्सर अनियमित ओव्यूलेशन होती है.

PCOD और PMOS के शुरुआती लक्षण
PCOD और PMOS के लक्षण अक्सर धीरे-धीरे दिखाई देते हैं और अक्सर उन्हें नॉर्मल हार्मोनल बदलाव या स्ट्रेस समझ लिया जाता है. कुछ आम शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं...

  • पीरियड्स का रेगुलर या मिस होना
  • अचानक वजन बढ़ना
  • मुंहासे या ऑयली स्किन
  • चेहरे या शरीर पर बहुत ज्यादा बाल
  • बालों का पतला होना या झड़ना
  • थकान और मूड स्विंग्स
  • गर्दन या अंडरआर्म्स पर काले धब्बे
  • इर्रेगुलर ओव्यूलेशन के कारण कंसीव करने में मुश्किल

हालांकि दोनों कंडीशन के लक्षण एक जैसे होते हैं, PMOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस, नींद में दिक्कत और डायबिटीज का ज्यादा खतरा भी हो सकता है. जल्दी डायग्नोसिस और लाइफस्टाइल में बदलाव दोनों कंडीशन को असरदार तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकते हैं. फिजिकल लक्षणों के अलावा, PMOS और PCOD मेंटल और इमोशनल सेहत पर भी असर डाल सकते हैं. कई महिलाओं को वजन बढ़ने, मुंहासे और बहुत ज्यादा बालों के बढ़ने जैसे लक्षणों की वजह से एंग्जायटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, कम सेल्फ-एस्टीम और बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याएं होती हैं.

इन स्थितियों से जुड़ी गलतफहमियां अक्सर भावनात्मक संघर्ष को कई गुना अधिक कठिन बना देती हैं. नींद में गड़बड़ी, तनाव और हार्मोनल असंतुलन मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकते हैं, जिससे भावनात्मक सहयोग और जागरूकता शारीरिक उपचार जितनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है.

भारत में PMOS और PCOD के मामले
एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर पांच में से लगभग एक युवा महिला (15 से 30 वर्ष की आयु) PMOS या PCOD से प्रभावित है. यह एक गंभीर हार्मोनल और जीवनशैली से जुड़ी समस्या है जो लगातार बढ़ रही है. अध्ययनों का अनुमान है कि 9 फीसदी से 22.5 फीसदी महिलाएं अपने प्रजनन काल के दौरान इस समस्या का अनुभव करती हैं. National Institutes of Health द्वारा प्रकाशित शोध में भारत में इसकी बढ़ती व्यापकता का कारण जीवनशैली में बदलाव, तनाव, आनुवंशिकी और मोटापे की बढ़ती दर को बताया गया है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में PMOS वाली लगभग 70 फीसदी महिलाओं का डायग्नोसिस नहीं हो पाता है. जल्दी डायग्नोसिस से लक्षणों को मैनेज करने, हार्मोनल इम्बैलेंस को रेगुलेट करने और डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्लीप एपनिया और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसी लंबे समय तक चलने वाली कॉम्प्लीकेशंस के रिस्क को कम करने में मदद मिल सकती है. सही मेडिकल केयर, हेल्दी लाइफस्टाइल की आदतें, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और इमोशनल सपोर्ट से, PMOS और PCOD वाली कई महिलाएं अपनी कंडीशन को असरदार तरीके से मैनेज कर सकती हैं और हेल्दी जिदगी जी सकती हैं.

मेडिकल साइंस यह साफ़ करता है कि PCOD (या PMOS) होने का मतलब यह नहीं है कि इस कंडीशन से पीड़ित महिलाएं कभी मां नहीं बन सकतीं. इसके उलट, सही लाइफस्टाइल, दवा और मेडिकल सलाह से प्रेग्नेंट होना पूरी तरह से मुमकिन है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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