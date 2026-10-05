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इतने साल पाकिस्तानियों से ज्यादा जीते हैं भारतीय, WHO का बड़ा खुलासा

इतने साल पाकिस्तानियों से ज्यादा जीते हैं भारतीय, WHO का बड़ा खुलासा ( GETTY IMAGES )

COVID-19 महामारी की वजह से दुनिया भर के हेल्थकेयर सिस्टम को बड़ा झटका लगा. कई देशों में औसत जीवन प्रत्याशा कम हो गई और हेल्थकेयर सेवाएं बाधित हुईं. हालांकि, अब दुनिया धीरे-धीरे इस संकट से उबर रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक जीवन प्रत्याशा महामारी से पहले के स्तर के बहुत करीब पहुंच गई है. 2023 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा बढ़कर 73.3 साल हो गई, जो महामारी से पहले 2019 में दर्ज 73.4 साल के बहुत करीब है.