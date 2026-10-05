इतने साल पाकिस्तानियों से ज्यादा जीते हैं भारतीय, WHO का बड़ा खुलासा
WHO के 'ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट्स 2023' के अनुसार, भारत में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 71 साल है, यह पाकिस्तान से ज्यादा तो ...
Published : October 5, 2026 at 1:36 PM IST
COVID-19 महामारी की वजह से दुनिया भर के हेल्थकेयर सिस्टम को बड़ा झटका लगा. कई देशों में औसत जीवन प्रत्याशा कम हो गई और हेल्थकेयर सेवाएं बाधित हुईं. हालांकि, अब दुनिया धीरे-धीरे इस संकट से उबर रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक जीवन प्रत्याशा महामारी से पहले के स्तर के बहुत करीब पहुंच गई है. 2023 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा बढ़कर 73.3 साल हो गई, जो महामारी से पहले 2019 में दर्ज 73.4 साल के बहुत करीब है.
2021 में कोरोनावायरस संकट के चरम पर, वैश्विक औसत जीवन प्रत्याशा गिरकर 71.5 साल हो गई थी. हालांकि लोग अब ज्यादा समय तक जीवित रह रहे हैं, लेकिन स्वस्थ जीवन की अवधि में सुधार की गति काफी धीमी है. 2023 में औसत स्वस्थ जीवन प्रत्याशा 62.8 साल थी, जो 2019 की तुलना में अभी भी 0.4 साल कम है. 2023 में भारत में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 71 साल दर्ज की गई, जबकि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा लगभग 10 साल कम, यानी 60.6 साल आंकी गई. WHO ने अपनी रिपोर्ट में लंबी जिंदगी के साथ-साथ गंभीर बीमारियों के बढ़ते बोझ पर भी चिंता जताई है.
गैर-संचारी रोगों बढ़ रहा है बोझ
इस बीच, अनुमान बताते हैं कि गैर-संचारी रोगों (non-communicable diseases) का बोझ बढ़ रहा है. साल 2023 में, दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में से 74 प्रतिशत मौतें गैर-संचारी रोगों के कारण हुईं, जबकि साल 2000 में यह आंकड़ा 58 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि 2023 में दुनिया भर में हुई सभी मौतों में से 74 फीसदी मौतें लंबे समय तक चलने वाली गैर-संचारी बीमारियों (जैसे दिल की बीमारी, कैंसर और डायबिटीज) की वजह से हुईं, जबकि साल 2000 में यह आंकड़ा सिर्फ 58 फीसदी था. WHO का कहना है कि दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत और बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है. इसके अलावा, 2019 और 2023 के बीच दुनिया भर में डिप्रेशन के मामलों में लगभग 20 फीसदी और एंग्जायटी के मामलों में 45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
भारत में जीवन प्रत्याशा तो बढ़ी है, लेकिन स्वस्थ जीवनशैली पीछे रह गई
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 'ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट्स 2023' के अनुसार, भारत में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 71 साल है, यह पाकिस्तान (68.2 वर्ष) से तो ज्यादा है, लेकिन बांग्लादेश (72.7 वर्ष), अमेरिका (78.5 वर्ष) और कनाडा (81.4 वर्ष) से कम है. इसका मतलब है कि भारतीय, औसतन पाकिस्तानियों की तुलना में लगभग 3 साल ज्यादा जीते हैं. हालांकि, देश की 'स्वस्थ जीवन प्रत्याशा' उसकी कुल जीवन प्रत्याशा से काफी कम है. 2023 में भारत की HALE 60.6 साल थी, जबकि 2019 में यह 60.5 साल थी. आंकड़े बताते हैं कि दोनों देशों के लोग अपने जीवन के आखिरी सालों का एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से गिरते स्वास्थ्य, पुरानी बीमारियों या विकलांगता से जूझते हुए बिताते हैं.
मृत्यु के प्रमुख कारण
भारत और पाकिस्तान, दोनों ही देशों में बीमारियों के बोझ में एक जैसे बदलाव देखे जा रहे हैं, जहां गैर-संचारी रोग (NCDs) (जैसे दिल की बीमारी, स्ट्रोक और डायबिटीज) मौत की मुख्य वजह बन रहे हैं. भारत में, मौत की शीर्ष दस वजहों में से 75 फीसदी NCDs हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान दोनों में इस्केमिक हृदय रोग मौत का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है. वहीं, पाकिस्तान में स्ट्रोक दूसरे और भारत में तीसरे स्थान पर है. साल 2000 के बाद से, दोनों देशों में डायबिटीज से मौत का खतरा भी काफी बढ़ गया है.
दोनों देश में अंतर
भारत में सांस की बीमारियों का बोझ खास तौर पर ज्यादा है. क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) देश में मौत का एक बड़ा कारण है, और एयर पॉल्यूशन सांस की बीमारियों के बोझ को और बढ़ा रहा है. इसके उलट, पाकिस्तान में बच्चे के जन्म और शुरुआती जिंदगी से जुड़ी दिक्कतों का बोझ ज्यादा है. भारत की तुलना में वहां कम वजन का बच्चा और जन्म के समय लगने वाली चोटें मौत के ज्यादा बड़े कारण हैं. दोनों देश संक्रामक बीमारियों से भी जूझ रहे हैं. भारत में टीबी मौत का एक बड़ा कारण बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान में सफाई और साफ पानी तक पहुंच की चुनौतियों की वजह से गंभीर डायरिया की बीमारियों का बोझ तुलनात्मक रूप से अधिक है. कुल मिलाकर, WHO के नतीजों से पता चलता है कि भारत ने जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में तरक्की की है, लेकिन कुल जीवन प्रत्याशा और अच्छी सेहत में जीए गए सालों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)