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तंबाकू इंडस्ट्री एक नई स्ट्रेटेजी के जरिए युवाओं को कर रही टारगेट, WHO ने सरकारों को किया अलर्ट

WHO की इस स्ट्रेटेजी ने अहम भूमिका निभाई इसके अलावा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC) और MPOWER उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने से दुनिया भर में तंबाकू की खपत कम करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है.असल में, तंबाकू की मांग को कम करने के मकसद से FCTC नियमों को असरदार तरीके से लागू करने के लिए, WHO ने 2008 में MPOWER उपायों के नाम से जाने जाने वाले टेक्निकल पैकेज की एक सीरीज शुरू की. इनमें यह 6 हाई-इम्पैक्ट स्ट्रेटेजी शामिल हैं…

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत, बांग्लादेश और नेपाल तंबाकू का इस्तेमाल कम से कम 30 परसेंट तक कम करने की राह पर हैं. साउथ-ईस्ट एशिया इलाके के इन तीन देशों ने मजबूत पॉलिटिकल कमिटमेंट, पूरी पॉलिसी और कम्युनिटी की भागीदारी की वजह से तंबाकू का इस्तेमाल कम करने में बहुत अच्छा काम किया है.

साउथ-ईस्ट एशिया मजबूत पॉलिसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन का कमाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) की रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ-ईस्ट एशिया कभी दुनिया भर में तंबाकू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला क्षेत्र था, लेकिन मजबूत पॉलिसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन की वजह से, इस इलाके में दुनिया भर में तंबाकू के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा गिरावट आई है. 2000 और 2024 के बीच, पुरुषों में इसका इस्तेमाल 70.1 परसेंट से घटकर 37.4 परसेंट हो गया, और महिलाओं में यह 38.0 परसेंट से घटकर 9.3 परसेंट हो गया.

वर्ल्ड नो टोबैको डे थीम 2026 इस साल, वर्ल्ड नो टोबैको डे ' अपील को बेनकाब करना- निकोटीन और टोबैको की लत से लड़ना' थीम के तहत मनाया जा रहा है, जो इस बात पर जोर देता है कि कैसे टोबैको और निकोटीन इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिजाइन और मार्केटिंग करती हैं जो युवाओं को लुभाते हैं, और उन्हें नशे के चक्कर में फंसाते हैं. इन तरीकों को सामने लाकर और अलग-अलग देशों और समुदायों में मिलकर काम करने को मजबूत करके, एक साफ संदेश भेजा जा रहा है कि तंबाकू और निकोटीन की लत की पकड़ तोड़ी जा सकती है.

भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है. देश में लगभग 26.7 करोड़ एडल्ट (15 साल और उससे ज्यादा) तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से ज्यादातर गुटखा, खैनी और जर्दा जैसे चबाने वाले (स्मोकलेस) तंबाकू प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. भारत में हर साल तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण करीब 13.5 लाख (13.5 लाख) लोगों की जान जाती है.

तंबाकू का इस्तेमाल मौत और बीमारी का एक बड़ा कारण है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, तंबाकू के कारण दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की जान जाती है. इसके सेवन से कैंसर, दिल की बीमारी और सांस की बीमारी होती है, और हर साल लाखों मौतें होती हैं जिन्हें रोका जा सकता है. दुनिया भर में, 1.2 बिलियन से ज्यादा लोग तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के साउथ-ईस्ट एशिया रीजन के लगभग 322 मिलियन एडल्ट्स और 8.6 मिलियन टीनएजर्स शामिल हैं, साथ ही 288 मिलियन से ज्यादा लोग स्मोकलेस तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं. तंबाकू के सेवन से हर साल दुनिया भर में लगभग 8 मिलियन (80 लाख) से अधिक लोगों की मौत होती है.

Monitor: तंबाकू के इस्तेमाल पर नजर रखना

Product: लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाना

Offer: तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने में मदद देना

Warn: तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना

Enforce: तंबाकू के विज्ञापन, प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप पर बैन लगाना

Raise: तंबाकू पर कर बढ़ाना

इन तरीकों को लागू करके, दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई गई है. WHO के मुताबिक, MPOWER मेजर्स पैकेज ने सामाजिक नियमों को बदलने और स्मोकिंग के चलन को कम करने में बहुत ज्यादा सफलता दिखाई है.

नई पीढ़ी को निकोटीन प्रोडक्ट्स की लत से बचाएं

दुनिया भर में, 13-15 साल के कम से कम 40 मिलियन बच्चे तंबाकू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, और युवाओं में ई-सिगरेट और निकोटीन पाउच का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने दुनिया भर की सरकारों से अपील की है कि वे नई पीढ़ी को तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स की लत लगने से बचाएं. WHO ने चेतावनी दी है कि तंबाकू और निकोटीन कंपनियां जानबूझकर अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से बना रही हैं कि वे ज्यादा आकर्षक, इस्तेमाल में आसान और छोड़ना मुश्किल हो जाएं, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए.

निकोटीन इंडस्ट्री ने बदल रही है अपनी स्ट्रैटेजी

WHO में हेल्थ डिटरमिनेंट्स, प्रमोशन और प्रिवेंशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉ. एटिएन क्रुग ने कहा कि पारंपरिक प्रोडक्ट्स पर कड़े नियमों को देखते हुए, तंबाकू और निकोटीन इंडस्ट्री ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, निकोटीन पाउच और सिंथेटिक निकोटीन डिवाइस की जोर-शोर से मार्केटिंग कर रही है. जिन्हें अक्सर नए तरीके के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन असल में इनका मकसद लत को बनाए रखना और यूजर्स की नई पीढ़ी को अट्रैक्ट करना है. टेस्ट, डिजिटल एडवरटाइजिंग और आकर्षक प्रोडक्ट डिजाइन, ये सभी इंडस्ट्री के युवाओं को टारगेट करने के तरीके हैं.

पारंपरिक सिगरेट पर सख्त नियमों और बढ़ते टैक्स रेट की वजह से, इंडस्ट्री अब सिंथेटिक निकोटीन डिवाइस और निकोटीन पाउच जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स की जोर-शोर से मार्केटिंग कर रही है. इन प्रोडक्ट्स को गमी बेयर, कॉटन कैंडी, और फ्रूट फ्लेवर जैसे मीठे फ्लेवर और आकर्षक डिजाइन के साथ बेचा जाता है ताकि बच्चों और टीनएजर्स को आसानी से इसकी लत लग जाए. तंबाकू कंपनियां इन प्रोडक्ट्स को मॉडर्न लाइफस्टाइल से जोड़कर युवाओं को लुभाने के लिए इन्फ्लुएंसर और दिलचस्प डिजिटल ऐड का इस्तेमाल करती हैं.

युवा पीढ़ियों के लिए एक गंभीर हेल्थ रिस्क

लेकिन, इन प्रोडक्ट्स को अक्सर 'नुकसान कम करने वाले टूल' के तौर पर प्रमोट किया जाता है, जबकि असल में इनमें मौजूद निकोटीन बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है. इसके इस्तेमाल से युवा पीढ़ी फिर से गंभीर हेल्थ रिस्क की ओर बढ़ रही है.

भारत की सरकार से आग्रह

हाल ही में जारी की गई गाइडलाइंस में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह युवाओं को नई पीढ़ी के निकोटीन प्रोडक्ट्स की लत से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए. इसमें सिंथेटिक निकोटीन और निकोटीन सॉल्ट जैसे नए प्रोडक्ट्स पर असरदार कंट्रोल स्थापित करना शामिल है. WHO का कहना है कि नए और उभरते प्रोडक्ट्स, जिनमें सिंथेटिक निकोटीन, निकोटीन सॉल्ट और उनके जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं, उनसे जुड़ी रेगुलेटरी कमियों को दूर करना बेहद जरूरी है. उन फ्लेवर्स पर पूरी तरह से बैन लगाना जरूरी है जो युवाओं को आकर्षित करते हैं, और डिजिटल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन प्रोडक्ट्स के प्रचार और मार्केटिंग पर रोक लगाना भी जरूरी है. इसके अलावा, MPOWER रणनीतियों का पालन करना और WHO FCTC फ्रेमवर्क को पूरी तरह से लागू करना भी बहुत जरूरी है. इसमें युवाओं को तंबाकू इंडस्ट्री के प्रभाव में आने से बचाना और उन्हें सबूतों पर आधारित लत छुड़ाने वाली सहायता सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है.

सिंथेटिक विकल्पों को सख्त नियामक दायरे लाने का आग्रह

भारत, 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019' के तहत ई-सिगरेट और ऐसे ही अन्य उत्पादों के निर्माण, बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगाकर, इस मामले में पहले से ही एक वैश्विक नेता की भूमिका निभा रहा है. WHO का आग्रह है कि इस सफलता को और मजबूत बनाने के लिए, उभरते हुए मिलते-जुलते उत्पादों और सिंथेटिक विकल्पों को भी इसी तरह के एक सख्त नियामक दायरे में लाया जाए. तंबाकू और निकोटीन की लत का इलाज संभव है, इसकी अपील को समझना ही इस दिशा में पहला कदम है.