पैंक्रियाटिक कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत, इलाज के लिए नई दवा को मंजूरी, जानिए कितनी है कीमत?
US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज के लिए एक दवा को मंजूरी दी है, जिसने क्लिनिकल ट्रायल में मरीजों के जीवित...
Published : August 27, 2026 at 4:09 PM IST
बुधवार, 26 अगस्त 2026 को, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने एडवांस्ड पैंक्रियाटिक कैंसर या अग्न्याशय के कैंसर के लिए एक नई और क्रांतिकारी दवा 'Rasonque' (डाराक्सोनरासिब) को मंजूरी दी. इससे अमेरिका में मरीजों को कैंसर के सबसे खतरनाक रूपों में से एक के खिलाफ ज्यादा असरदार इलाज मिल सकेगा.
एसोसिएटेड प्रेस और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, FDA अधिकारियों ने इस अनोखी गोली ('डाराक्सोनरासिब' (ब्रांड का नाम: Rasonque) को तय समय से लगभग छह महीने पहले ही त्वरित मंजूरी (expedited approval) दे दी, क्योंकि इस लाइलाज बीमारी के इलाज में इसके नतीजे अभूतपूर्व रहे हैं. यह दवा एक ऐसे म्यूटेटेड प्रोटीन को रोकती है जो पैंक्रियाटिक कैंसर के 90 फीसदी से ज्यादा मामलों में ट्यूमर को बढ़ने में मदद करता है.
पैंक्रियाटिक कैंसर की नई दवा की कीमत, साइड इफेक्ट और असर
एसोसिएटेड प्रेस (AP) की एक रिपोर्ट और बनाने वाली कंपनी की ऑफिशियल घोषणा के मुताबिक, रेवोल्यूशन मेडिसिन्स इस रोजाना इस्तेमाल होने वाली गोली को Rasonque ब्रांड नाम से बेचेगी. कंपनी ने बताया कि एक महीने की दवा की कीमत लगभग 39,800 अमेरिकी डॉलर है. भारतीय रुपयों में यह कीमत लगभग 33 लाख रुपये प्रति महीना बैठती है. इस स्टडी से पता चला कि जो मरीज यह दवा ले रहे थे, उनके जीवित रहने का समय लगभग दोगुना हो गया और गंभीर साइड इफेक्ट्स के मामले भी कम हो गए.
क्या कहती है स्टडी?
स्टडी में, जिसमें मरीजों को रैंडम तरीके से या तो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट या एक्स्ट्रा कीमोथेरेपी दी गई, दवा लेने वाले मरीजों के बचने का समय लगभग दोगुना हो गया, और गंभीर साइड इफेक्ट भी कम हो गए. कंपनी द्वारा फंड की गई इस स्टडी में 500 ऐसे मरीज शामिल थे, जिनके मेटास्टैटिक (या फैलने वाले) कैंसर ने पिछले ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था. स्टडी में यह भी बताया गया कि नया इलाज लेने वाले मरीज औसतन 13.2 महीने तक जीवित रहे, जबकि कीमोथेरेपी लेने वाले मरीज औसतन 6.7 महीने तक जीवित रहे.
दवा के साइड इफेक्ट
रैश, दस्त, स्टोमैटाइटिस (मुंह की अंदरूनी परत में सूजन), जी मिचलाना, थकान, उल्टी, पेट दर्द, सूजन (ओएडिमा), भूख कम लगना और ब्लीडिंग इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट हैं. फ्रेड हच कैंसर सेंटर के डॉ. एंड्रयू कोवेलर ने कहा कि यह उन मंजूरियों में से एक है जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार था. यह दवा कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन एक बड़ा सुधार है.
पैंक्रियाटिक कैंसर सबसे जानलेवा
पैंक्रियाटिक कैंसर सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है क्योंकि शरीर के दूसरे अंगों में फैलने से पहले इसका पता लगाना मुश्किल होता है. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का अनुमान है कि इस साल अमेरिका में इसके लगभग 67,000 नए मामले सामने आने का अनुमान और इस बीमारी से 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है. कुल मिलाकर, इसके मरीजों के पांच साल तक जीवित रहने की दर 13 फीसदी है. जो अन्य प्रमुख कैंसरों की तुलना में सबसे कम है.
इस साल की शुरुआत में जब पूर्व सीनेटर बेन सासे (R-Neb.) ने CBS के '60 Minutes' पर बताया कि इससे उनका दर्द कैसे कम हुआ, तो इस दवा ने लोगों का ध्यान खींचा. लोगों की बढ़ती दिलचस्पी की वजह से, FDA ने दवा को ऑफिशियल मंजूरी देने से पहले खास क्राइटेरिया को पूरा करने वाले मरीजों को एक्सटेंडेड एक्सेस दिया.
पैंक्रियाटिक कैंसर का पता लगाना इतना मुश्किल क्यों है?
पैंक्रियास पेट के अंदर होता है, जिससे रेगुलर फिजिकल जांच के दौरान ट्यूमर को महसूस करना या देखना मुश्किल हो जाता है. शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और पाचन की समस्या, थकान या सर्कुलेशन की समस्या जैसी आम बीमारियों जैसे दिखते हैं. इस वजह से, पैंक्रियाटिक कैंसर का पता अक्सर बाद के स्टेज में चलता है.
पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षण
पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षण अक्सर बीमारी के गंभीर होने तक दिखाई नहीं देते. जब लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनमें ये शामिल हो सकते हैं:
- पेट में दर्द जो बगल या पीठ तक फैल सकता है.
- भूख न लगना.
- वजन कम होना.
- त्वचा और आँखों के सफ़ेद हिस्से का पीला पड़ना, जिसे पीलिया (jaundice) कहते हैं.
- हल्के रंग का या पानी पर तैरने वाला मल.
- गहरे रंग का पेशाब.
- खुजली.
- डायबिटीज का नया पता चलना या ऐसी डायबिटीज जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो.
- हाथ या पैर में दर्द और सूजन, जो खून का थक्का जमने (blood clot) के कारण हो सकता है.
- थकान या कमजोरी.
पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण
मायो क्लीनिक के अनुसार, यह साफ नहीं है कि पैंक्रियाटिक कैंसर किस वजह से होता है. डॉक्टरों को कुछ ऐसे कारण मिले हैं जिनसे इस तरह के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. इनमें स्मोकिंग और परिवार में पैंक्रियाटिक कैंसर की हिस्ट्री शामिल है.
पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले कारणों में ये शामिल हैं:
- स्मोकिंग
- टाइप 2 डायबिटीज
- पैंक्रियास में लंबे समय तक सूजन, जिसे पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं
- DNA में ऐसे बदलावों का पारिवारिक इतिहास जिनसे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. इनमें BRCA2 जीन में बदलाव, लिंच सिंड्रोम और फैमिलियल एटिपिकल मल्टीपल मोल मेलानोमा (FAMMM) सिंड्रोम शामिल हैं.
- पैंक्रियाटिक कैंसर का पारिवारिक इतिहास.
- मोटापा.
- अधिक उम्र- पैंक्रियाटिक कैंसर वाले ज्यादातर लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं.
- बहुत ज्यादा शराब पीना.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)