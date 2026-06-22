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बढ़ता स्क्रीन टाइम बच्चों के विकास के लिए खतरा, बोलने की क्षमता से लेकर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर

बढ़ता स्क्रीन टाइम बच्चों के विकास के लिए खतरा, बोलने की क्षमता से लेकर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर ( GETTY IMAGES )