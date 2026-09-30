सिर्फ एंग्जायटी समझकर दिल की इस गंभीर समस्या को न करें नजरअंदाज
दिल से जुड़ी किसी छिपी हुई समस्या को आसानी से एंग्जायटी समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के लक्षण काफी मिलते-जुलते होते हैं...
Published : September 30, 2026 at 3:50 PM IST
अचानक दिल की धड़कन बढ़ना एक डरावना अनुभव हो सकता है. लोग अक्सर इसे सिर्फ स्ट्रेस, एंग्जायटी या पैनिक अटैक की वजह से मानते हैं, लेकिन कभी-कभी यह दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी का संकेत भी हो सकता है, इस कंडीशन को एरिथमिया कहते हैं. उदाहरण के लिए, एक युवा प्रोफेशनल के बारे में सोचिए जिसे अक्सर अचानक दिल की धड़कन बढ़ने की समस्या होती है. अगर यह किसी स्ट्रेसफुल मीटिंग के दौरान, ट्रैवल करते समय, या घर पर चुपचाप बैठे हुए भी होता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
जयपुर में सीके बिरला हॉस्पिटल्स में कार्डियोलॉजी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी विभाग के सलाहकार, डॉ. शुभम शर्मा का कहना है कि तेज धड़कन के साथ सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, पसीना आना, सीने में बेचैनी या बहुत ज्यादा डर जैसे लक्षण भी हो सकते हैं. चूंकि ये लक्षण एंग्जायटी (घबराहट) जैसे ही होते हैं, इसलिए दिल की धड़कन से जुड़ी किसी अंदरूनी समस्या को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है. इन लक्षणों को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ तरह की अतालता (दिल की धड़कन का अनियमित होना) कम उम्र के और देखने में स्वस्थ लोगों में भी हो सकती है.
इसके साथ ही दिल की धड़कन कभी-कभी अचानक बदल सकती है. हमारा दिल सटीक रूप से समन्वित विद्युत कणों के कारण धड़कता है. जब इस विद्युत प्रणाली में असामान्य लय विकसित हो जाती है, तो दिल अचानक सामान्य से बहुत तेज या कभी-कभी बहुत धीमी धड़कने लगता है. सुप्रावेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया (एसवीटी), एट्रियल फाइब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और कुछ वेंट्रिकुलर एरिथमिया जैसी स्थितियां धड़कन और अन्य लक्षणों का कारण बन सकती हैं जो चिंता से मिलते जुलते हैं.
एंग्जायटी और में एरिदमिया में अतंर कैसे समझें
डॉ. शुभम शर्मा के अनुसार, तेज धड़कन, सीने में बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ या दिल की धड़कन बहुत तेज महसूस होना चिंता की बात हो सकती है. कई लोगों को यह समझने में मुश्किल होती है कि ये लक्षण एंग्जायटी की वजह से हैं या दिल की धड़कन अनियमित होने की वजह से. यह उलझन आम है क्योंकि दोनों स्थितियों के शारीरिक लक्षण काफी हद तक एक जैसे हो सकते हैं. एंग्जायटी के लक्षणों में लगातार चिंता या डर, घबराहट या तनाव, दिल की तेज धड़कन, पसीना आना, सांस फूलना, चक्कर आना, नींद न आना, थकान और सब कुछ कंट्रोल से बाहर महसूस होना शामिल हैं.
मेडिकल नजरिए से देखें तो एंग्जायटी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे एड्रेनालाईन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं. इस प्रतिक्रिया से कुछ समय के लिए दिल की धड़कन, सांस लेने की गति और सतर्कता का अहसास बढ़ सकता है.
दूसरी ओर, हार्ट एरिथमिया तब होता है जब दिल की धड़कन को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल असामान्य हो जाते हैं, जिससे दिल बहुत तेजी से, बहुत धीरे या अनियमित रूप से धड़कने लगता है. हालांकि इनके लक्षण एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके कारण और इलाज में काफी अंतर होता है. लक्षणों में दिल की तेज या अनियमित धड़कन, छाती में फड़फड़ाहट का अहसास, छाती में दर्द या दबाव, सांस फूलना, चक्कर आना, थकान, कमजोरी और बेहोशी या होश खो देना शामिल हैं. ये कई घंटों तक रह सकते हैं. अगर सोने या आराम करने के बाद भी ये ठीक नहीं होते हैं, तो ये चेतावनी के संकेत हो सकते हैं जिनके लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है.
दोनों में क्या है कनेक्शन
डॉ. शुभम शर्मा कहते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन या एंग्जायटी के कारण दिल की धड़कन तेज, भारी और अनियमित महसूस हो सकती है. यह कंडीशन आमतौर पर कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे में ठीक हो जाती है और गहरी सांस लेने से ठीक हो जाती है. हालांकि, अतालता (arrhythmia) के मामले में असामान्य इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कारण दिल की धड़कन अनियमित या फड़फड़ाने जैसी हो जाती है. ऐसी स्थिति आराम करते समय भी घंटों या दिनों तक बनी रह सकती है.
धड़कन कब चिंता का विषय होनी चाहिए?
दिल की धड़कन का हर बार तेज होना किसी गंभीर हृदय समस्या का संकेत नहीं है. हालांकि, कुछ लक्षणों के लिए चिकित्सकीय सलाह आवश्यक है, जैसे कि अगर दिल की धड़कन तेज महसूस हो, तो व्यक्ति को जांच करवानी चाहिए, खासकर अगर...
- ये अचानक और बार-बार शुरू और बंद हों
- बिना किसी साफ वजह के हों
- इनके साथ बेहोशी या बेहोशी जैसा महसूस हो
- इनकी वजह से बहुत ज्यादा चक्कर आएं या सांस लेने में तकलीफ़ हो
- इनके साथ सीने में दर्द या दबाव महसूस हो
- ये नींद से जगा दें
- ये कसरत के दौरान हों
- परिवार में अचानक दिल की धड़कन रुकने से मौत या दिल की धड़कन की जन्मजात बीमारी का इतिहास हो
ये लक्षण जरूरी नहीं कि किसी खतरनाक स्थिति का संकेत हों. बस यह पता लगाना जरूरी है कि असल में दिल की धड़कन का पैटर्न क्या है. सबसे जरूरी बात दिल की धड़कन के पैटर्न को रिकॉर्ड करना है .
एरिथमिया का पता लगाना हो सकता है मुश्किल
डॉ. शुभम शर्मा का कहना है कि कभी-कभी होने वाली दिल की धड़कन की अनियमितताओं (एरिथमिया) का पता लगाने में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एपिसोड के बीच मरीज का ECG पूरी तरह से सामान्य दिख सकता है. हालांकि रूटीन ECG से कभी-कभी अनियमितता का पता चल सकता है, लेकिन अगर एपिसोड कभी-कभी ही होते हैं, तो लंबे समय तक मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है. होल्टर मॉनिटर, इवेंट रिकॉर्डर, पैच मॉनिटर या कुछ मामलों में पहनने योग्य डिवाइस (वियरेबल डिवाइस) जैसे उपकरण, लक्षणों वाले एपिसोड के दौरान दिल की धड़कन के पैटर्न को रिकॉर्ड करने में मदद कर सकते हैं.
इसलिए, अगर शुरुआती ECG का नतीजा सामान्य आता है तो मरीजों को निराश नहीं होना चाहिए. एपिसोड के बीच सामान्य ECG का मतलब यह नहीं है कि एरिथमिया नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी बात यह है कि दिल की धड़कन की कई गड़बड़ियों का इलाज संभव है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)