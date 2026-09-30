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सिर्फ एंग्जायटी समझकर दिल की इस गंभीर समस्या को न करें नजरअंदाज

सिर्फ एंग्जायटी समझकर दिल की इस गंभीर समस्या को न करें नजरअंदाज ( GETTY IMAGES )

अचानक दिल की धड़कन बढ़ना एक डरावना अनुभव हो सकता है. लोग अक्सर इसे सिर्फ स्ट्रेस, एंग्जायटी या पैनिक अटैक की वजह से मानते हैं, लेकिन कभी-कभी यह दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी का संकेत भी हो सकता है, इस कंडीशन को एरिथमिया कहते हैं. उदाहरण के लिए, एक युवा प्रोफेशनल के बारे में सोचिए जिसे अक्सर अचानक दिल की धड़कन बढ़ने की समस्या होती है. अगर यह किसी स्ट्रेसफुल मीटिंग के दौरान, ट्रैवल करते समय, या घर पर चुपचाप बैठे हुए भी होता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.