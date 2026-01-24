ETV Bharat / health

अब सिर्फ स्किन स्कैन से पता चल जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं, वैज्ञानिकों ने डेवलप कर दिया एक मैजिकल स्कैनर

जर्मन रिसर्चर्स की बनाई फास्ट-ट्रैक टेक्नोलॉजी से स्किन स्कैन के जरिए दिल की बीमारी के खतरे का जल्दी पता लगाया जा सकेगा...

The risk of heart disease can be quickly detected through skin scan with fast-track technology made by German researchers.
अब सिर्फ स्किन स्कैन से पता चल जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 24, 2026 at 7:12 PM IST

जर्मन रिसर्चर्स ने एक नई इमेजिंग टेक्निक बनाई है जो स्किन को बिना फाड़े स्कैन करके दिल की बीमारी के खतरे का जल्दी पता लगा सकती है. 'फास्ट-RSOM' नाम की यह टेक्निक खून की नसों, ऑक्सीजन लेवल और टिशू स्ट्रक्चर में होने वाले छोटे बदलावों को करीब से देख सकती है. यह टेक्निक स्किन के ठीक नीचे छोटी खून की नसों (कैपिलरी) की डिटेल्ड तस्वीरें लेती है और उनके फैलने और सिकुड़ने की क्षमता में होने वाली छोटी कमियों (यानी, माइक्रोवैस्कुलर एंडोथेलियल डिसफंक्शन (MIVED)) की पहचान करती है. अब तक, डॉक्टरों के पास इंसान के शरीर में होने वाले इन शुरुआती बदलावों को देखने के लिए कोई सटीक टूल नहीं था.

फास्ट RSOM टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है?
RSOM (रैस्टर स्कैन ऑप्टोअकॉस्टिक मेसोस्कोपी) एक इमेजिंग तकनीक है। यह अल्ट्रासाउंड सिग्नल बनाने के लिए लाइट वेव्स का इस्तेमाल करती है, जो स्किन के नीचे के स्ट्रक्चर की बहुत डिटेल्ड थ्री-डायमेंशनल (3D) इमेज देती है. फास्ट-RSOM इसका तेज और ज्यादा एडवांस्ड वर्शन है. यह तकनीक अलग-अलग कैपिलरी और डर्मल लेयर लेवल पर एंडोथेलियल डिसफंक्शन का पता लगाती है. इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि दिल की बीमारी माइक्रोवैस्कुलर सिस्टम के लेवल पर कैसे शुरू होती है.

The risk of heart disease can be quickly detected through skin scan with fast-track technology made by German researchers.
अब सिर्फ स्किन स्कैन से पता चल जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं (GETTY IMAGES)

दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षण
दिल की बीमारी के लक्षण दिखने से पहले, आमतौर पर माइक्रो वैस्कुलर सिस्टम में बदलाव होते हैं. स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसे रिस्क फैक्टर इन बदलावों की वजह बनते हैं. पुराने तरीके सिर्फ रिस्क फैक्टर का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन FAST-RSOM इन फैक्टर से ब्लड वेसल को हुए नुकसान को सही-सही माप सकता है. यह टेक्नोलॉजी हाई-रिजॉल्यूशन, डायनामिक MiVED बायोमार्कर देती है जो ब्लड वेसल के काम में होने वाले छोटे-मोटे बदलावों को दिखाते हैं. इससे दिल की बीमारी का जल्दी पता लगाना, बचाव करना और पर्सनलाइज्म इलाज करना मुमकिन हो जाता है.

म्यूनिख इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल एंड मेडिकल इमेजिंग के रिसर्चर डॉ. हेल्महोल्ट्ज ने कहा कि FAST-RSOM से, हमने पहली बार इंसानों में सिंगल कैपिलरी और स्किन लेयर के लेवल पर एंडोथेलियल डिसफंक्शन का पता लगाया है. टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख (TUM) के वैस्कुलर सर्जन और सीनियर रिसर्चर डॉ. एंजेलोस कार्लास ने कहा कि हमारा नया तरीका हमें यह समझने का एक अनोखा मौका देता है कि दिल की बीमारी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल के लेवल पर कैसे दिखती है. यह स्टडी, हेल्महोल्ट्ज एसोसिएशन ऑफ जर्मन रिसर्च सेंटर्स की एक टीम ने की थी, जिसे लाइट: साइंस एंड एप्लीकेशंस जर्नल में पब्लिश किया गया था.

The risk of heart disease can be quickly detected through skin scan with fast-track technology made by German researchers.
अब सिर्फ स्किन स्कैन से पता चल जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं (GETTY IMAGES)

भविष्य की संभावनाएं
FAST-RSOM मेडिसिन के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है. यह दिल की बीमारी का सही पता लगाने, लाइफस्टाइल या दवा के असर का पता लगाने और लंबे समय तक दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. चूंकि दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत का मुख्य कारण है, इसलिए ऐसी जल्दी पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी के बहुत जरूरी होने की उम्मीद है.

हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट जरूरी
आजकल हार्ट अटैक सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है जिससे बहुत से लोग, चाहे वे जवान हों या बूढ़े, परेशान रहते हैं. इस गंभीर और जानलेवा प्रॉब्लम से बचने के लिए हर कोई अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान दे रहा है और अपना हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल चेक करवा रहा है. ऐसे में जब रिजल्ट नॉर्मल आता है, तो लोग सोचते हैं कि सब ठीक है और हार्ट हेल्दी है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सच नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी रोज की खराब आदतें, अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा कर सकती हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट की सलाह दी जाती है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)

